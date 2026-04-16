150万PV突破のARG作品「Poker Dolls」が「Poker Dolls Project」公式サイトを開設
NTTソルマーレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：朝日利彰、以下 NTTソルマーレ）は、「Poker Dolls Project」の公式サイトを開設しました。あわせてオリジナルグッズも販売を開始いたします。
◆Poker Dollsとは
「Poker Dolls」は、ポーカー用語の名を冠した天才少女たちが織り成す無料の謎解きオンラインゲーム。WebサイトやSNSに散りばめられた謎を解き明かしていくうちに自分自身が物語に巻き込まれていく、ARG（Alternate Reality Game：代替現実ゲーム）の要素を含んでおります。
◆Poker Dolls Project概要
ポーカー用語を冠した少女たち「ロイヤルドールズ」の謎に満ちたストーリーを軸に展開する、没入型エンターテインメントプロジェクトです。
第一弾としてリリースしたARGは大きな反響を呼び、150万PVを突破しました。
詳細はプロジェクト公式サイトをご確認ください。
＜各種リンク＞
【プロジェクト公式サイト】https://pokerdolls-pj.net/ja ※2026/4/16オープン
【Poker Dolls（ARG）】https://www.pokerdolls.net/ja
【公式X】https://x.com/PokerDolls_info
【公式YouTube】https://www.youtube.com/@PokerDolls_info
◆オリジナルグッズ販売ラインナップ
・公式資料集 1,650円（税込）
美麗なイラストや本編では明かされなかった設定が詰まった一冊。
謎解きゲームブック形式スピンオフ「チェックという少女」付き。
＜販売期間＞2026年4月16日(水)～2026年5月15日(金)
※受注販売のため、上記は予約期間となります。商品は5月末より順次発送いたします。
・アクリルスタンド 1,540円（税込）
台座はポーカーチップをイメージしたデザインで、半透明の加工が施されている豪華仕様。
＜販売期間＞2026年4月16日(水)～
・ミニステッカー 385円（税込）
使い勝手のよい小さめサイズで、モバイル機器などにぴったり。
＜販売期間＞2026年4月16日(水)～
【販売サイト】https://www.acrpicto.com/view/category/pokerdolls
◆NTTソルマーレ株式会社について
NTTソルマーレは、『お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し、豊かな社会づくりに貢献する』ことを目標として、国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営、「シーモアコミックス」によるオリジナルコミック制作、全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営、人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています。
【公式サイト】https://www.nttsolmare.com/
【事業紹介サイト】https://www.nttsolmare.com/about/
◆本件に関するお問い合わせ先
NTTソルマーレ株式会社
ビジネスクリエイション部 松尾、関、長嶋、小島
(メール) PokerDolls_support@nttsolmare.com
以上