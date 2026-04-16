「シラス」スマートフォンアプリ、アプリ内課金に対応！

合同会社シラス

合同会社シラス（本社：東京都品川区、共同代表：上田洋子、桂大介）は、同社が提供する動画配信サービス「シラス(https://shirasu.io/)」のiOS/Android両方のスマートフォンアプリにおいて、新たに「アプリ内課金機能」を実装しました。3月から一部チャンネルにおいて実装済みの「字幕／自動文字起こし機能」とあわせて、ユーザーの利便性向上につながる機能をリリースします。

「シラス」は、「観客と配信者をつなぐ」をコンセプトに、株式会社ゲンロンが母体となって開発した動画配信プラットフォームです。2020年10月にリリースされ、さまざまなジャンルのチャンネルで配信が行われています。

シラスは原則としてすべての番組が有料ですが、これまでスマートフォンアプリで番組を購入するにはブラウザを経由する必要がありました。スマートフォンアプリの利用拡大に伴い、よりシームレスな課金導線を準備することが課題となっていました。今回のアップデートは、こうしたニーズに応えるものです。

また、3月から一部のチャンネルでリリースしていた番組の字幕／自動文字起こし機能を拡大してまいります。音声視聴が難しい環境でも内容把握が可能になり、アーカイブ視聴もより便利にお楽しみいただけます。

シラスでは今後も、ユーザーの多様な視聴スタイルに対応し、動画コンテンツの価値を最大化するための機能開発を継続してまいります。

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※各種機能をご利用いただくには、最新のバージョンへのアップデートが必要です。お使いのスマートフォンのアプリストアからシラスアプリのアップデートをお願いいたします。

■シラス スマートフォンアプリ

iOS版（Ver.1.0.26）：https://apps.apple.com/jp/app/id6450448654

Android版（Ver.1.0.26）：https://play.google.com/store/apps/details?id=io.shirasu.app.android