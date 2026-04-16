JR西日本 5駅8か所に券売機型「CHARGESPOT」を設置

株式会社INFORICH

モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT(TM)（チャージスポット）」を運営する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下「INFORICH」)と、株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役社長：中西 豊）は、JR西日本エリアの駅構内5駅8か所に券売機型「CHARGESPOT」の新規設置を2026年4月13日より順次開始し、同年4月15日に設置完了しました。空きスペースを活用した券売機型「CHARGESPOT」を新たに設置することにより、移動中の充電切れに対する不安の解消と、通勤・通学・旅行等をさらに快適にお過ごしいただける環境の実現を目指してまいります。

■設置の背景

スマートフォンの普及に伴い、外出先での充電ニーズは年々高まっています。特に駅構内は通勤・通学・観光と多くの利用者が行き交う場所であり、移動中のバッテリー切れは日常的な課題となっています。JR西日本では、鉄道利用者の利便性向上を目的に、駅施設のさらなる充実を推進しています。今回の「CHARGESPOT」設置は、券売機付近への設置により、きっぷ購入などで立ち寄ったタイミングでも手軽に モバイルバッテリーをレンタルできる環境を実現するものです。

■ 設置の詳細

設置時期：2026年4月13日（月）～4月15日（水） 設置内容：20スロットタイプ（券売機型）×8台

設置場所：天王寺駅東口：2台 天王寺駅中央改札口：2台 吹田駅：1台 千里丘駅：1台 高槻駅： 1台 西大路駅：1台

■ ジェイアール西日本デイリーサービスネットについて

ジェイアール西日本デイリーサービスネットは、駅ナカを中心に直営事業、テナント事業、新規事業を展開し、駅利用者の利便性向上と地域活性化に貢献しています。お客様とのふれあいを大切にし、駅や地域の利便性の向上に取り組んでいます。 URL：https://www.dailyservice.co.jp/company

■ 「CHARGESPOT」のサービスについて

日本シェアNo.1のモバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」。レンタル方法は「CHARGESPOT」対応アプリでバッテリースタンドのQRをスキャンするだけの簡単操作。日本全国47都道府県に約6万台設置されており、グローバルでも香港、台湾、中国、タイ、シンガポール、マカオ、オーストラリア、イタリアとエリアを拡大中です。 ※台数は2026年3月時点

■「CHARGESPOT」ご利用方法

アプリ名称：CHARGESPOT チャージスポット

ダウンロードはこちら：https://go.onelink.me/GQjX/cc9f2407

■株式会社INFORICHについて

【会社概要（URL：https://inforich.net/）】

・所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル10階

・代表者：代表取締役社長 兼 執行役員 Group CEO 秋山 広宣(陳 日華)

・創 業：2015年9月

・企業サイト：https://inforich.net/



