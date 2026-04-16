エイトデザイン株式会社デザインパートナー【SHONAN8】開始のお知らせ

エイトデザイン株式会社

名古屋・東京を拠点に「楽しむ」をデザインするリノベーション会社、エイトデザイン株式会社(本社：名古屋市昭和区／代表取締役：上坪文哉)は、デザインに特化した豊かで幸

せな「楽しむ」ライフスタイルを全国に提供することを目的とし 2019 年よりデザインパートナー事業

を展開しています。今回新たに神奈川県湘南エリアでリノベーション事業を運営する株式会社西川リビ

ングがパートナーとなり、湘南支店 SHONAN8 をオープンする運びとなりました。

エイトデザインはこれまでリノベーションをはじめとしたデザイン・まちづくり事業において様々な

実績を積み重ねてまいりました。SHONAN8 では培ってきた経験を元に、湘南エリアで新たな価値をお届けします。5月16日には地域の皆様に楽しんでいただけるマルシェイベントや個別相談会を開催予定です。

ご多用中とは存じますが、ご参加いただける場合は下記連絡先までご一報ください。

■パートナー会社概要

所在地：株式会社西川リビング

〒253-0027 神奈川県茅ヶ崎市ひばりが丘 7-16

TEL：0467-55-5859

FAX：0467-33-4629

https://shonan8.eightdesign.jp/

■問い合わせ先

エイトデザイン株式会社

〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞 2 丁目 16-5 EIGHT BUILDING 3F

Tel.052-883-8748

メールアドレス:contact@eightdesign.jp

https://eightdesign.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d83378-14-933d21047ae3ebc504b8661cf924801e.pdf