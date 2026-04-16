辻村深月『ファイア・ドーム』（6/5発売）書影解禁！ ＆ 特設サイトリニューアル！

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株式会社小学館




作家・辻村深月氏のデビュー22周年記念作品となる新作長編小説『ファイア・ドーム』（上巻・下巻）を2026年6月5日、小学館より刊行いたします。執筆開始から7年、その原稿枚数は1,500枚に達する超大作。著者渾身の現代長編ミステリーです。


このたび『ファイア・ドーム』の書影を解禁するとともに特設サイトをリニューアルしました！（イラスト／八太栄里）



本作は文芸誌「STORY BOX」2019年6月号から2023年8月号に計25回連載された作品ですが、刊行に際し大幅な加筆、全面的な改稿が行われています。連載を読まれていた方も、ぜひ改めてお手にとっていただけますと幸いです。



全国の各書店、ネット書店にてご予約をいただけます。


前作『この夏の星を見る』から3年ぶり、満を持しての最新作、その発売日をお待ちください。




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『ファイア・ドーム』特設サイト


https://www.shogakukan.co.jp/pr/fire_dome(https://www.shogakukan.co.jp/pr/fire_dome)


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■書誌情報

タイトル: ファイア・ドーム（上巻・下巻）


著者: 辻村 深月


予価: 各2,090円(税込)


発売日: 2026年6月5日


判型: 四六判上製


頁数: 上巻464ページ、下巻432ページ


URL：https://www.shogakukan.co.jp/pr/fire_dome


発行：小学館




■内容紹介

人は、真実よりも面白い物語を選ぶ。


彼女は、“噂” という、炎に燃やされた。



25年前の夏、平穏だったはずの地方都市は、百貨店受付嬢誘拐殺人事件の発生、その報道により揺り動かされ、「噂」という大量の炎が降り注ぎ、燃えさかった。ようやく静けさを取り戻したかに見える町に燻り続ける因縁が、いま新たな事件を呼び起こす――。



「もう言われてるよ！　どうせ、親が殺したんだろうって！」


　言葉に怯み、気圧された。


　目を見開き、絵梨を見つめる。赤い目で忠治を見つめ返す娘は、泣いてはいなかった。


「もう言われてる！　知ってる！　この家が、二度もこんな目に遭うのはおかしいって、親や家族に絶対に何かあるって、みんな言ってる」


――本文より



■著者コメント

大きな事件は人を魅了してしまう。


「地元だから知っているんだけど実は…」


「友達の友達が関係者で聞いたんだけど」


「あの被害者って本当は…」


なぜ、“私たち”はこうも事件にかかわりたいのか。


そのことをいつか小説で書くなら私が書きたいと、ずっと願ってきました。



タイトルは『ファイア・ドーム』。


振り動かせば雪が舞い散るスノー・ドームに眠る街に似た、山間の地方都市が舞台です。


その街の底には、普段は見えないけれど、振り動かせば炎が沈んでいる。


過去に起こった誘拐殺人事件にまつわる噂が、その炎です。



今の私のすべてをかけて、書き上げました。


『ファイア・ドーム』、どうぞよろしくお願いいたします。



　　　――辻村深月



■著者紹介

写真／長田果純

辻村 深月（ツジムラ ミヅキ）



2004年6月5日、「冷たい校舎の時は止まる」で第31回メフィスト賞を受賞しデビュー。11年『ツナグ』で第32回吉川英治文学新人賞、12年『鍵のない夢を見る』で第147回直木賞を受賞。18年『かがみの孤城』で第15回本屋大賞第1位。『凍りのくじら』『ぼくのメジャースプーン』『朝が来る』『傲慢と善良』『琥珀の夏』『嘘つきジェンガ』『この夏の星を見る』など著書多数。








※著者画像をご使用の際は、「写真／長田果純」の記載をお願いします。