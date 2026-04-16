辻村深月『ファイア・ドーム』（6/5発売）書影解禁！ ＆ 特設サイトリニューアル！

株式会社小学館

作家・辻村深月氏のデビュー22周年記念作品となる新作長編小説『ファイア・ドーム』（上巻・下巻）を2026年6月5日、小学館より刊行いたします。執筆開始から7年、その原稿枚数は1,500枚に達する超大作。著者渾身の現代長編ミステリーです。

このたび『ファイア・ドーム』の書影を解禁するとともに特設サイトをリニューアルしました！（イラスト／八太栄里）

本作は文芸誌「STORY BOX」2019年6月号から2023年8月号に計25回連載された作品ですが、刊行に際し大幅な加筆、全面的な改稿が行われています。連載を読まれていた方も、ぜひ改めてお手にとっていただけますと幸いです。

全国の各書店、ネット書店にてご予約をいただけます。

前作『この夏の星を見る』から3年ぶり、満を持しての最新作、その発売日をお待ちください。

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『ファイア・ドーム』特設サイト

https://www.shogakukan.co.jp/pr/fire_dome(https://www.shogakukan.co.jp/pr/fire_dome)

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■書誌情報

タイトル: ファイア・ドーム（上巻・下巻）

著者: 辻村 深月

予価: 各2,090円(税込)

発売日: 2026年6月5日

判型: 四六判上製

頁数: 上巻464ページ、下巻432ページ

URL：https://www.shogakukan.co.jp/pr/fire_dome

発行：小学館

■内容紹介

人は、真実よりも面白い物語を選ぶ。

彼女は、“噂” という、炎に燃やされた。

25年前の夏、平穏だったはずの地方都市は、百貨店受付嬢誘拐殺人事件の発生、その報道により揺り動かされ、「噂」という大量の炎が降り注ぎ、燃えさかった。ようやく静けさを取り戻したかに見える町に燻り続ける因縁が、いま新たな事件を呼び起こす――。

「もう言われてるよ！ どうせ、親が殺したんだろうって！」

言葉に怯み、気圧された。

目を見開き、絵梨を見つめる。赤い目で忠治を見つめ返す娘は、泣いてはいなかった。

「もう言われてる！ 知ってる！ この家が、二度もこんな目に遭うのはおかしいって、親や家族に絶対に何かあるって、みんな言ってる」

――本文より

■著者コメント

大きな事件は人を魅了してしまう。

「地元だから知っているんだけど実は…」

「友達の友達が関係者で聞いたんだけど」

「あの被害者って本当は…」

なぜ、“私たち”はこうも事件にかかわりたいのか。

そのことをいつか小説で書くなら私が書きたいと、ずっと願ってきました。

タイトルは『ファイア・ドーム』。

振り動かせば雪が舞い散るスノー・ドームに眠る街に似た、山間の地方都市が舞台です。

その街の底には、普段は見えないけれど、振り動かせば炎が沈んでいる。

過去に起こった誘拐殺人事件にまつわる噂が、その炎です。

今の私のすべてをかけて、書き上げました。

『ファイア・ドーム』、どうぞよろしくお願いいたします。

――辻村深月

■著者紹介写真／長田果純

辻村 深月（ツジムラ ミヅキ）

2004年6月5日、「冷たい校舎の時は止まる」で第31回メフィスト賞を受賞しデビュー。11年『ツナグ』で第32回吉川英治文学新人賞、12年『鍵のない夢を見る』で第147回直木賞を受賞。18年『かがみの孤城』で第15回本屋大賞第1位。『凍りのくじら』『ぼくのメジャースプーン』『朝が来る』『傲慢と善良』『琥珀の夏』『嘘つきジェンガ』『この夏の星を見る』など著書多数。

※著者画像をご使用の際は、「写真／長田果純」の記載をお願いします。