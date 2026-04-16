爽快ながらスッキリ甘い香りで夏がはじまる 人気の「フレッシュモヒート」がパッケージを新たに今年も限定発売

株式会社ネイチャーラボ

株式会社ネイチャーラボ（本社:東京都渋谷区）は、プレミアムホームケアブランド『ランドリン』から、毎年人気の夏季限定シリーズ「フレッシュモヒートの香り」が今年も登場します。

4月16日(木)よりランドリン公式ストアにて先行発売。4月23日(木)よりネイチャーラボ公式ストアでも販売を開始し、5月1日(金)より全国発売いたします。

スッキリとした甘みと爽快感のある「フレッシュモヒートの香り」で、今年の夏を爽やかに過ごしてみてはいかがでしょうか。

Scent ~香り~

カリブ海をイメージした清涼感とスッキリとした甘さが漂う、駆け抜ける夏のビーチサイドのような香り

清々しいペパーミントやレモン、ライムにユーカリと上品な甘さを感じるジャスミンやティーローズが加わって、まるでモヒートのような清涼感あふれる香りに。

ラストノートはムスクとアンバーで爽やかながら甘い余韻が漂います。

ビーチサイドをイメージした爽快で軽やかな甘さが、これから訪れる”夏のはじまり”をより一層楽しませてくれそう。

Design ~デザイン~

目の前には一筋に伸びる桟橋。

日常のノイズを遠くに、大きな自然に耳を澄ませ、涼やかな風に身を委ねる。

水上コテージでひとときの五感の休息を。

そこから見える世界は、いつもより少し澄んでいる。

フレッシュモヒートのある空間を楽しみながら、この夏は清涼感あふれるひとときを過ごしてみませんか。

◆柔軟剤

香り、肌触りの良さ、仕上がりのなめらかさまでこだわった柔軟剤

本体：600mL / 767円(税込) 詰替：480mL / 547円(税込)

●オーガニック栽培の植物エキス※1 配合

●防臭・抗菌※2

●ホコリ・花粉の吸着を抑制

●静電気を軽減

●赤ちゃん用衣類もOK

●マイクロプラスチックフリー

◆ファブリックミスト

空間の香りを楽しみたい時や、布製品の気になるニオイに使えるミスト

370mL / 547円(税込)

●オーガニック栽培の植物エキス※1 配合

●気軽に使えるミストタイプ

●W除菌※2 ＆消臭

●ルームフレグランスとしても

◆ルームディフューザー

お部屋を贅沢な空間に変える高級感のある香水瓶のようなフレグランス

80mL / 987円(税込) 【ランドリン公式ストア限定】ディフューザー詰替(スティック６本付）80mL / 690円(税込)

●質の高い香りが最後まで続く樹脂製スティックを使用

●約1.5～3ヶ月間香りが持続※3

●インテリア性の高いスタイリッシュなデザイン

◆部屋用フレグランス

インテリアの一部としても楽しみたい “魅せる” お部屋用の置き型芳香剤

220mL / 657円(税込)

●お部屋に馴染むおしゃれなデザイン

●あらゆる場所に置けるコンパクトなサイズ感

●約1~1.5ヶ月間香りが持続※3

●植物由来の消臭成分を配合

◆ペーパーフレグランス

空間のお好きな場所に吊り下げて使える、ペーパータイプの芳香剤

1枚 / 360円(税込)

●空間のお好きな場所に吊り下げて使える、ペーパータイプの芳香剤

●生活空間に馴染む、自然で心地よい香り立ち

●約2～4週間香りが持続※3

◆車用フレグランス

送風口に取り付けて、車内の香りを演出するクリップタイプの車用フレグランス

1個 / 547円(税込)

●エアコン送風口に簡単に取り付けられる便利なクリップタイプ

●どんな車にも似合うシンプルなデザイン

●約30日間香りが持続※3

●植物由来の消臭成分を配合

※1 オーガニック認証を受けています。

※2 すべての菌に対して効果があるわけではありません。

※3 持続期間は使用状況・環境によって異なります。香りの強さ・感じ方には個人差があります。

4月16日(木)よりランドリン公式ストア先行発売：https://laundrin.jp/

4月23日(木)よりネイチャーラボ公式ストア先行発売：https://store.naturelab.co.jp/

5月1日(金)より全国発売

About Laundrin’ ～ランドリンとは～

2013年に発売されたプレミアムホームケアブランド。

ブランドを代表する柔軟剤「クラシックフローラルの香り」は、2019年から7年連続売上No.1*¹ を記録。

ブランドスタート10年目の2023年8月には、ティーフレグランス『グッドティータイム (GOOD TEA TIME) 』を発売。発売からわずか1か月で110万個の販売個数を達成*² 。

近年、海洋への影響が懸念されているマイクロカプセル問題にいち早く着目し、発売以降マイクロカプセルを不使用。オーガニック認証を受けた植物エキスを配合し、赤ちゃん用衣類にも安心して使える柔軟剤で、多くの方に支持をいただいています。

ランドリンは「いい香りの柔軟剤」という枠組みを超え、香りという目に見えないものを通して、心によりそい、人によりそい、人生によりそう、そんなブランドを目指してまいります。

ランドリン公式ストア：https://laundrin.jp/

*¹ True Data（全国のドラッグストア、スーパーマーケットなどの消費者購買情報【ID-POSデータ】を統計化した日本最大級の標準データベース）において2019年1月～2025年12月に柔軟剤香り別年間売上ランキング1位（ランドリン 柔軟剤 クラシックフローラルの香り）

*² 2023年8月1日～31日までのランドリン グッドティータイム柔軟剤累計出荷個数 ネイチャーラボ調べ