『Wizardry Variants Daphne』×「熱海城」コラボイベント開催決定！ユズナミキを主役としたイベント限定グッズも販売

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀、以下ドリコム）は、株式会社Little Monsters（本社：東京都中央区、代表取締役：宮田肇）の企画・制作により、自社が開発・運営する3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』と熱海城（静岡県熱海市）のコラボイベント「Wizardry Variants Daphne×熱海城」を2026年4月25日（土）より開催することをお知らせいたします。





▼「熱海城」コラボイベントが4月25日（土）より開催決定

冒険者は、熱海城の地下に巣食う「赤鬼」を退治する依頼を受け、その城内へと足を踏み入れる――。果たして赤鬼を討伐し、無事に帰還することができるのか。

本イベントでは、参加者はギルドの依頼を受けた「冒険者」として城内を探索し、地下にいる「赤鬼」討伐を目指す「ダンジョンラリー」に挑戦いただけます。

また、描き下ろしイラストを使用した限定グッズやフォトスポットのほか、入城特典やダンジョンラリーのクリア特典など、特別なコンテンツが満載のイベントとなっております。

◆開催概要

◎コラボイベント

『Wizardry Variants Daphne』×「熱海城」

◎開催場所

熱海城内

◎開催期間

2026年4月25日（土）～2026年6月14日（日）

※開城時間：年中無休 午前9時～午後5時 最終入城受付：午後4時30分

◎イベント参加費

無料

※別途、熱海城への入城料が必要となります。

入城料（お一人様）：大人1,200円 小・中学生650円 3～6歳（未就学児）500円

◎主催：熱海城

◎企画・制作：株式会社Little Monsters

◎協力：株式会社ドリコム





◆内容＆特典（一部内容が予告なく変更される場合がございますので予めご了承ください。）

◎ダンジョンラリー

熱海城をダンジョンに見立てたダンジョンラリーで『Wizardry Variants Daphne』を味わおう！

入城時に配布されるパンフレットに書かれた依頼をクリアすると、特典（ステッカー）を受け取れます。

また、各フロアに設置されたキャラクターパネルのQRコードから、熱海市内で撮影いただけるキャラクターのARが入手できます。

・設置されるキャラクターパネル（一例）

（ユズナミキのキャラクターパネルデザイン）（赤鬼のモンスターパネルデザイン）

・特典1 キャラクターAR特典

熱海城の各フロアに設置されたキャラクターパネルに掲載されているQRからAR（画像・動画）をご入手頂けます。

（※1 表示されたARは2本指で移動、拡大・縮小できます。）

（※2 ARはQRをデバイスに写真などで保存することにより熱海市内であれば会期中に何度でも表示可能です。2回目以降の読込を行う際、ARが表示されない場合にはデバイスのキャッシュを削除すると表示される場合がございます。）

（※3 ご参加中のデバイス通信にかかります通信費用はお客様のご負担となります。また、デバイスの機種によってはARが正常に表示されない場合がございますので予めご了承ください。）

（ARサンプル画像）

・特典2 コンプリート特典（ステッカー）

パンフレットに記載して依頼を達成すると、お一人1枚受け取れます。

（※平日と土日祝日で受け取れるステッカーのデザインが変わります。）

（土日祝日配布デザイン）（平日配布デザイン）

◎熱海城入城特典（熱海城で入城チケットご購入者全員にポストカードをお一人様１枚配布。）

（※平日と土日祝日で配布されるポストカードのデザインが変わります。）

（土日祝日配布デザイン）（平日配布デザイン）（宛名面：共通）

・SNS連動キャンペーン

『Wizardry Variants Daphne』公式Xをフォローし、熱海城内で入手できるキャラクターARや現地のフォトスポット等で撮影した写真・動画を、指定のハッシュタグを付けて投稿いただいた方の中から抽選でオリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施いたします。

詳しくは後日公式Xで告知されるキャンペーンポストをご確認ください。

※キャンペーンは予告なく変更・終了になることがあります。

・『Wizardry Variants Daphne』公式 X：https://x.com/Wizardry_Daphne





◎フォトスポット

（フォトスポット1）（フォトスポット2）





◎イベント限定グッズ販売

（※1 商品はイベント終了後に再販、通販などで取り扱う可能性がございます。）

（※2 各商品数量に限りがございますのでお品切れの場合がございます。）

（※3 商品のお取置きには対応しておりません。）

（※4 商品イメージと実際の商品とでは若干の差異色味などが出る場合がございますので予めご了承ください。）

（※5 商品ご購入後のお客様ご都合によるご返品や交換は対応できかねますので予めご了承ください。）

イベントの詳細は下記公式サイトをご覧ください。

https://www.littlemonsters.co.jp/wizardryvariantsdaphne-atamicastle.html

▼熱海城について

熱海城は海抜約120ⅿ、名勝地錦ヶ浦を脚下に控えた天与の要塞地にあり、築城には最適の地とされ戦国時代には関東・東海地方に威をふるった小田原北条氏歴代の名将たちも水軍の根拠地として築城を希望しながら果たし得なかったと伝えられています。

熱海城天守閣の建築様式は日本の築城建築が発展の頂点に達した桃山時代、慶長初期の様式にのっとり、外装5層、内部9階の高層建築で昭和34年（1959年）に築城されました。

■熱海城へのアクセス：https://atamijyo.com/access

・熱海駅よりタクシーをご利用の場合：熱海駅より約10分(約2,000円程度、渋滞時を除く)

・熱海駅より路線バスをご利用の場合：

１. 熱海駅前バス停 伊東・網代方面、綱代旭町行(6番乗り場)→錦ヶ浦で下車 バス停より徒歩約15分

２. 熱海駅前バス停 熱海港行、後楽園行(7番乗り場)→後楽園下車→ロープウェイ乗り換え→頂上駅 徒歩約5分

（※湯～遊～バスは現在運行しておりません。）

▼『Wizardry Variants Daphne』について

■ストーリー

100年に一度、「奈落」は開く。

それは大地を蝕む死の呪い。

『死』を愛する魔人は、

人や動物を食い尽くし世界は絶望に包まれる。

王は代々、封印の力を継承し、

奈落の呪いから国を護り続けてきた。

しかし今、その国王すら姿を消し、

世界は刻々と、死に蝕まれていく。

抗うことすら、意味をなさない。

我々は、滅ぶしかないのか。

■『Wizardry Variants Daphne』概要

「Wizardry」シリーズ完全新作の3DダンジョンRPGです。オールドスタイルの3DダンジョンRPGのプレイサイクルを踏襲したゲームシステムとなっており、プレイヤーは町での育成や補給とダンジョンでのバトルやアイテム収集を繰り返して「奈落」と呼ばれるダンジョンの奥へと進んでいきます。敵との戦闘はコマンドバトルで進行し、プレイヤーを含めた最大6人の編成で、呪文やスキルを駆使した戦略性の高いバトルを楽しむことができます。

■アプリ基本情報

タイトル：『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』

ジャンル：3DダンジョンRPG

対応プラットフォーム：iOS/Android/Steam

◆App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1663423521

◆Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.drecom.wizardry.daphne

◆Steam：https://store.steampowered.com/app/2379740/

(C)2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

開発/配信/運営：株式会社ドリコム

配信国：世界配信（日本・海外）

対応言語：日本語/英語/中国語（繁体字/簡体字）/韓国語/ドイツ語

著作権表示：(C)Drecom Co., Ltd.

◆公式サイト：https://wizardry.info/daphne/

◆公式 X：https://x.com/Wizardry_Daphne

◆公式 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCdls9RA6g1y4-fbJYSu1P0A

◆公式ショップ：https://webstore.wizardry.info/

▼『ウィザードリィ（Wizardry）』について

「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。パーティー編成、迷宮の探索、モンスターとの戦闘やキャラクター成長などの要素は、後の様々なRPGに多大な影響を与え、RPGの始祖のひとつとされています。今日まで数多くの系列タイトルが発売され、発売開始から40年以上経つ今でも、世界中で根強い人気を誇る不朽の名作です。当社は2020年に「Wizardry」シリーズのうち、『Wizardry6』、『Wizardry7』、『Wizardry8』、『Wizardry Gold』の著作権及び「Wizardry」の国内外の商標権を取得しております。