あのお騒がせテディベアが帰ってきた！『テッド ザ・シリーズ２』2026年5月1日(金)よりU-NEXT字幕・吹替版全話一挙配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年5月1日（金）00:00より『テッド ザ・シリーズ２』を独占配信開始いたします。配信に先立ち、予告映像と日本語キービジュアルを公開いたしました。

世界的大ヒット映画『テッド』の前日譚ドラマ、待望の続編が配信

映画『テッド』で世界を席巻した、セス・マクファーレンによる人気コメディドラマが再び帰ってくる。魂を宿した口の悪いテディベアという斬新な設定で話題を呼んだ同作は、全世界で大ヒットを記録し、世界興行収入5億496万ドルを突破。R指定映画として2012年最高の興行成績を樹立しました。その後、2015年には続編となるテッド2も公開され、シリーズとして確固たる人気を確立しています。

さらに、その前日譚として制作されたドラマシリーズ『テッド ザ・シリーズ』は、アメリカの配信プラットフォームPeacockで配信開始初週にTV番組ランキング第1位を獲得し、衰えない人気と注目度の高さを証明しました。そして今回、映画『テッド』の前日譚シリーズ第2弾となる『テッド ザ・シリーズ２』が待望の配信となります。

青春×下ネタ×トラブル満載！パワーアップしたシリーズ２の見どころ

本作の舞台は1994年のボストン。口の悪いテディベアのテッドと、心優しくもどこか不器用な高校生ジョンは、高校最後の年を迎えていた。ふたりは、家長として振る舞う気骨のある父マティ、思いやりにあふれ家族を支える母スーザン、そして率直な物言いでマティとたびたび衝突するいとこのブレアとともに暮らしている。

個性豊かな面々に囲まれながら、ジョンとテッドは相変わらずの最低で最高な高校生活を過ごしていく。爆笑必至の青春コメディとして、さらにスケールアップした物語が展開されます。

配信開始にあわせて公開された予告編では、テッドとジョンの波乱に満ちた日常がより過激に、コミカルに描かれます。校内で大勢に追いかけ回されるシーンや、なぜか法廷に出廷しているなどトラブル続出の展開に加え、洗濯機から飛び出してまん丸に膨らんだテッドの愛らしい姿も登場。“テッドらしさ”全開の、過激さと可愛らしさ満載の映像となっています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AOjRfHT8q-Q ]

また、日本語吹替版にも前作からのキャストが参戦する点も大きな魅力のひとつです。テッド役を務めるのは、神谷浩史。相棒ジョン役には河西健吾、そしてブレア役には上坂すみれが出演。実力派キャスト陣による掛け合いはシリーズ２でさらにパワーアップしており、字幕版と同日配信される吹替版にも期待が高まります。

■テッド（演：セス・マクファーレン／CV：神谷浩史）

口が悪く過激な言動を繰り返すテディベア。親友ジョンとともに数々のトラブルを起こしながら、高校最後の一年を過ごしている。

■ジョン・ベネット（演：マックス・バークホルダー／CV：河西健吾）

心優しく素直だが、どこか不器用な思春期の青年。親友テッドに振り回されながらも、卒業を目指して高校生活を懸命に過ごしている。

■ブレア（演：ジョルジア・ウィッガム／CV：上坂すみれ）

叔父マティ、叔母スーザン、そして年下のいとこジョンと暮らす、率直で物怖じしない大学生。政治的な話題にも積極的で、考え方の違いから家族とたびたびぶつかっている。

『テッド ザ・シリーズ２』（全8話）

【配信開始日時】2026年5月1日（金）全8話一挙独占配信（字幕版・吹替版）

【視聴ページ】 https://video.unext.jp/title/SID0287908

※配信日よりアクセス可能

【配信形態】見放題

【スタッフ】

製作総指揮・脚本・監督・共同ショーランナー・「テッド」役：セス・マクファーレン

製作総指揮・脚本・共同ショーランナー：ポール・コリガン、ブラッド・ウォルシュ

製作総指揮：エリカ・ハギンズ、アラナ・クレイマン、ジェイソン・クラーク、エイミー・カールソン（Fuzzy Door）

製作： UCP, a division of Universal Studio Group, Fuzzy Door and MRC

【キャスト／日本語吹替キャスト】

テッド役：セス・マクファーレン／神谷 浩史

ジョン・ベネット役：マックス・バークホルダー／河西 健吾

マット・ベネット役：スコット・グライムズ／渡辺 穣

スーザン・ベネット役：アラナ・ユーバック／浅野 まゆみ

ブレア役：ジョルジア・ウィッガム／上坂 すみれ

(C) 2026 Universal Content Productions LLC and MRC II Distribution Company LP. All Rights Reserved.

U-NEXTでは、映画シリーズも見放題で配信中です。

【作品名】テッド

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0029270

【配信形態】見放題

【作品名】テッド２

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0021136

【配信形態】見放題

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年3月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。