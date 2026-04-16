TVアニメ『多聞くん今どっち！？』より、ボイス搭載ワイヤレスイヤホンが登場 完全受注生産で販売決定！4月17日（金）15：00から受注開始
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「ANIMA AOW04」とTVアニメ『多聞くん今どっち！？』※1とのコラボレーションモデルとして、4月17日（金）15時よりワイヤレスイヤホンの受注販売をいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346610/images/bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW04」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したモデルです。Bluetooth5.3、防水規格IPX4、AACコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応し、音質はオンキヨー監修、高評価をいただいているCoClear振動板を本機でも採用しています。
本コラボレーションモデルは、「福原多聞」モデルとして、左右のハウジングには「イケ原」と「ジメ原」をイメージしたモチーフをデザイン、充電ケースには「F/ACE」の文字を入れたデザインを起こし、作品ならではの世界観を本体に落とし込んだ商品となっております。
音声ガイダンスは「福原多聞(CV：波多野 翔)」の録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、全11ワードの豪華内容となっております。
通販サイト「ONKYO DIRECT」および弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE－Lifestyle－（以下、音アニ2号店）」にて、4月17日（金）15:00より販売を開始いたします。
また、弊社秋葉原店舗「音アニ2号店」では4月17日（金）15:00より実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される録り下ろしボイスや音質を確認できるほか、店頭設置の専用QRコードからもご購入いただけます。
※1
■TVアニメ『多聞くん今どっち！？』とは
コミックス累計発行部数300万部を突破した、「花とゆめ」（白泉社刊）の人気コミック『多聞くん今どっち！？』を原作としたTVアニメ。オンオフ激しめ×新しすぎる推し活ラブコメ！
■公式サイト: https://tamon-anime.com/
■公式X：（@Tamon_anime）
■公式YouTube：：https://www.youtube.com/@Tamon_anime
【セット内容／録り下ろし音声ガイダンス】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346610/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346610/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■受注販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/tamon.aspx
■受注販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE-Lifestyle-（音アニ2号店）」 でのご注文
https://onkyoanime-lifestyle.com/ ※店舗設置専用QRコードにてご注文
■受注期間：2026年4月17日(金)15:00～6月5日(金)15:00
■製品発送：2026年8月上旬から中旬にかけて順次発送
■販売価格：20,000円(税込・送料込み)
■発売元 ：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
【関連受注商品】
■ワイヤレス充電器（全１種）
■受注販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/tamon.aspx
■受注販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE-Lifestyle-（音アニ2号店）」でのご注文
https://onkyoanime-lifestyle.com/ ※店舗設置専用QRコードにてご注文
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346610/images/bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW04」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したモデルです。Bluetooth5.3、防水規格IPX4、AACコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応し、音質はオンキヨー監修、高評価をいただいているCoClear振動板を本機でも採用しています。
本コラボレーションモデルは、「福原多聞」モデルとして、左右のハウジングには「イケ原」と「ジメ原」をイメージしたモチーフをデザイン、充電ケースには「F/ACE」の文字を入れたデザインを起こし、作品ならではの世界観を本体に落とし込んだ商品となっております。
音声ガイダンスは「福原多聞(CV：波多野 翔)」の録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、全11ワードの豪華内容となっております。
通販サイト「ONKYO DIRECT」および弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE－Lifestyle－（以下、音アニ2号店）」にて、4月17日（金）15:00より販売を開始いたします。
また、弊社秋葉原店舗「音アニ2号店」では4月17日（金）15:00より実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される録り下ろしボイスや音質を確認できるほか、店頭設置の専用QRコードからもご購入いただけます。
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■TVアニメ『多聞くん今どっち！？』とは
コミックス累計発行部数300万部を突破した、「花とゆめ」（白泉社刊）の人気コミック『多聞くん今どっち！？』を原作としたTVアニメ。オンオフ激しめ×新しすぎる推し活ラブコメ！
■公式サイト: https://tamon-anime.com/
■公式X：（@Tamon_anime）
■公式YouTube：：https://www.youtube.com/@Tamon_anime
【セット内容／録り下ろし音声ガイダンス】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346610/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346610/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■受注販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/tamon.aspx
■受注販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE-Lifestyle-（音アニ2号店）」 でのご注文
https://onkyoanime-lifestyle.com/ ※店舗設置専用QRコードにてご注文
■受注期間：2026年4月17日(金)15:00～6月5日(金)15:00
■製品発送：2026年8月上旬から中旬にかけて順次発送
■販売価格：20,000円(税込・送料込み)
■発売元 ：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
【関連受注商品】
■ワイヤレス充電器（全１種）
■受注販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/tamon.aspx
■受注販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE-Lifestyle-（音アニ2号店）」でのご注文
https://onkyoanime-lifestyle.com/ ※店舗設置専用QRコードにてご注文