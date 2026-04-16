産業用シリンダー充填マニホールド装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（鋼製、銅製）・分析レポートを発表
2026年4月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「産業用シリンダー充填マニホールド装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、産業用シリンダー充填マニホールド装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界の産業用シリンダー充填マニホールド装置市場について詳細に分析したものであり、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別特性などを総合的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は152百万ドルとされ、2031年には196百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は3.7%であり、安定した成長が見込まれています。
本装置は酸素、窒素、アセチレン、二酸化炭素などの産業用ガスを複数のボンベへ安全かつ効率的に充填するための設備であり、中央供給源から各ボンベへガスを分配する役割を担っています。化学、医療、溶接、ガス供給など多様な産業分野で不可欠な設備となっています。
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企業分析では、Acme Cryogenics、CryoVation、Oxywise、DILO、Cyl-Tec、Hale Hamilton、WELDCOA、Cryopump Asia、GCE、Cryogas Equipmentなどの主要企業が取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品ポートフォリオ、地域展開などの観点から評価され、市場における競争力や位置づけが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカーの市場シェアや売上動向を比較し、競争構造が詳細に検討されています。安全性、効率性、耐久性が重要な競争要因であり、各企業は品質向上と技術革新を通じて競争優位性を確立しています。
また、コスト効率や供給能力も市場での重要な要素となっています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカにおける市場動向が示されています。特にアジア太平洋地域では工業化の進展や医療インフラの拡充により需要が拡大しています。
一方、北米や欧州では高度な技術と安定した需要により市場が支えられています。
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製品別では、鋼製、銅製、その他に分類され、それぞれの特性や用途に応じた需要が分析されています。用途別では病院、研究施設、その他の分野に分けられ、特に医療分野におけるガス供給需要が市場成長を支えています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。
これにより、企業は将来の市場機会を把握し、戦略的な投資判断を行うことが可能となります。
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市場動向では、成長要因として産業用ガス需要の増加や医療分野の拡大が挙げられています。一方で、設備導入コストや安全規制への対応が課題として指摘されています。
また、技術革新や自動化の進展は市場拡大の重要な機会となっています。競争環境は五つの力の分析により評価され、市場参入障壁や供給者の影響などが検討されています。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「産業用シリンダー充填マニホールド装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、産業用シリンダー充填マニホールド装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界の産業用シリンダー充填マニホールド装置市場について詳細に分析したものであり、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別特性などを総合的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は152百万ドルとされ、2031年には196百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は3.7%であり、安定した成長が見込まれています。
本装置は酸素、窒素、アセチレン、二酸化炭素などの産業用ガスを複数のボンベへ安全かつ効率的に充填するための設備であり、中央供給源から各ボンベへガスを分配する役割を担っています。化学、医療、溶接、ガス供給など多様な産業分野で不可欠な設備となっています。
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企業分析では、Acme Cryogenics、CryoVation、Oxywise、DILO、Cyl-Tec、Hale Hamilton、WELDCOA、Cryopump Asia、GCE、Cryogas Equipmentなどの主要企業が取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品ポートフォリオ、地域展開などの観点から評価され、市場における競争力や位置づけが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカーの市場シェアや売上動向を比較し、競争構造が詳細に検討されています。安全性、効率性、耐久性が重要な競争要因であり、各企業は品質向上と技術革新を通じて競争優位性を確立しています。
また、コスト効率や供給能力も市場での重要な要素となっています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカにおける市場動向が示されています。特にアジア太平洋地域では工業化の進展や医療インフラの拡充により需要が拡大しています。
一方、北米や欧州では高度な技術と安定した需要により市場が支えられています。
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製品別では、鋼製、銅製、その他に分類され、それぞれの特性や用途に応じた需要が分析されています。用途別では病院、研究施設、その他の分野に分けられ、特に医療分野におけるガス供給需要が市場成長を支えています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。
これにより、企業は将来の市場機会を把握し、戦略的な投資判断を行うことが可能となります。
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市場動向では、成長要因として産業用ガス需要の増加や医療分野の拡大が挙げられています。一方で、設備導入コストや安全規制への対応が課題として指摘されています。
また、技術革新や自動化の進展は市場拡大の重要な機会となっています。競争環境は五つの力の分析により評価され、市場参入障壁や供給者の影響などが検討されています。
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