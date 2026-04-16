海王社×インクルーズ柊のぞむ先生の作品「オオカミくんは襲われたい」LINEスタンプ2作品が一斉に配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、「オオカミくんは襲われたい」のLINEスタンプ2作品を、2026年4月16日（木）に一斉に販売開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347030/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347030/images/bodyimage2】
海王社×インクルーズが贈るLINEコンテンツ最新作は、柊のぞむ先生の作品「オオカミくんは襲われたい」がLINEスタンプとなって配信開始です。しかも、今回は同日にLINEスタンプ2作品が一斉に配信です。是非LINEスタンプでも「オオカミくんは襲われたい」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】オオカミくんは襲われたい Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/sticker/33551156
【タイトル】オオカミくんは襲われたい Vol.2
【販売URL】https://line.me/S/sticker/33551141
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■柊のぞむ
【X】https://x.com/nozo_musi?lang=ja
(C)NOZOMU HIIRAGI/KAIOHSHA
■GUSH編集部
【X】https://x.com/GUSH_info
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347030/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347030/images/bodyimage2】
海王社×インクルーズが贈るLINEコンテンツ最新作は、柊のぞむ先生の作品「オオカミくんは襲われたい」がLINEスタンプとなって配信開始です。しかも、今回は同日にLINEスタンプ2作品が一斉に配信です。是非LINEスタンプでも「オオカミくんは襲われたい」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】オオカミくんは襲われたい Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/sticker/33551156
【タイトル】オオカミくんは襲われたい Vol.2
【販売URL】https://line.me/S/sticker/33551141
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■柊のぞむ
【X】https://x.com/nozo_musi?lang=ja
(C)NOZOMU HIIRAGI/KAIOHSHA
■GUSH編集部
【X】https://x.com/GUSH_info
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
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LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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