4月16日（木）「Alice in Wonder Underland AIWU」Nintendo SwitchTMDL版の 予約購入が発売記念の20%OFFセールにて開始されました。
4月16日（木）「Alice in Wonder Underland AIWU」Nintendo SwitchTMDL版の
予約購入が発売記念の20%OFFセールにて開始されました。
予約購入はこちら↓
Nintendo store URL
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000120214
ウイッシュリストに追加をお願い致します↓
Steam Store
https://store.steampowered.com/app/4406390/Alice_in_Wonder_Underland_AIWU/
YouTube Switch
https://youtu.be/9L52CEUjegE
YouTube Steam
https://youtu.be/JAJAM1UdzjM
--懐かしくも知らない部屋で目を醒ましたアリスは好奇心から扉の外へと飛び出す！
そこには摩訶不思議な未知の世界が広がっていた……
不思議な部屋で目を醒ましたアリスは扉の外へと旅立つ！外はどこか懐かしくも知らない世界！
特色のあるエリアは30種類以上！こんな世界まで！？気のおもむくままに世界を自由に探索してみよう！
アリスは何故か声を失っている！？けど大丈夫！最初に出会ったお友達の「黒ウサ」が旅路の手助けしてくれるよ！
「懐中時計」で最初のお部屋にもすぐ帰れるから迷子になっても大丈夫！恐れずどんどん進もう♪
興味がある物はどんどん調べて不思議を探求！
不思議な住人達との交流で色々な奇妙なイベントを体験、
洋服を見つけたら「衣装」として活用して新たな道を切り開いたり、
変な物が落ちていたら「図鑑」にコレクション、お部屋を彩る便利な「調度品」を活用したり
「謎解き」や「ミニゲーム」などなど「体験」と「発見」は色んな所に散らばっている！
ただ時に、アリスを脅かす変な奴も紛れているかも……！？
そして、探求の果てに「発見」は「究明」へと変貌する！
●システム概要
主人公アリスが転送装置を使って様々な世界へ行き、色々な体験をしながら、
新たな「衣装」を手に入れることで、これまで進めなかった道を切り開いていく探索型アドベンチャーゲームです。
探索エリアは30種類以上あり、行く順番や探索の手順などはプレイヤーの自由に行えます。
旅の過程で「謎解き」や「ミニゲーム」など「体験」と「発見」が楽しめます！
●キャラクター
アリス
不思議な世界に迷い込んだ主人公アリス、好奇心のおももくままに扉の外へと飛び出す！
何故か声を失っているけど、黒ウサや一部の人達にはアリスの考えが分かるみたい
黒ウサ
冒頭で出会ったお友達！アリスの考えが分かるのか旅路の手助けをしてくれるよ！
黒ウサの持つ「懐中時計」は元の場所へ戻れるすぐれ物！仲良く冒険を楽しもう！
ただ他の黒ウサには何故かアリスを嫌って邪魔をしてくる奴も！？
タイトル ：Alice in Wonder Underland AIWU
ジャンル ：アドベンチャー
プレイ人数 ：1人
発売日 ：2026年4月23日（木）
タイトル読み：「アリスインワンダーアンダーランドアイウ」通称：AIWU(アイウ)
Nintendo Switch
通常価格 ：2,480円(税込)
セール価格 ：1,984円(税込)
Steam
通常価格 ：2,300円(税込)
セール価格 ：1,840円(税込)
ＣＥＲＯ ：「C」15才以上対象
対応機種 ：Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite / Steam
対応言語 ：日本語 / 英語
コピーライト ：(C)YMCAT (C)Suzume Takanashi (C)Regista
公式HP ：http://aiwu.games/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347126/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347126/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347126/images/bodyimage3】
配信元企業：有限会社レジスタ
予約購入が発売記念の20%OFFセールにて開始されました。
予約購入はこちら↓
Nintendo store URL
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000120214
ウイッシュリストに追加をお願い致します↓
Steam Store
https://store.steampowered.com/app/4406390/Alice_in_Wonder_Underland_AIWU/
YouTube Switch
https://youtu.be/9L52CEUjegE
YouTube Steam
https://youtu.be/JAJAM1UdzjM
--懐かしくも知らない部屋で目を醒ましたアリスは好奇心から扉の外へと飛び出す！
そこには摩訶不思議な未知の世界が広がっていた……
不思議な部屋で目を醒ましたアリスは扉の外へと旅立つ！外はどこか懐かしくも知らない世界！
特色のあるエリアは30種類以上！こんな世界まで！？気のおもむくままに世界を自由に探索してみよう！
アリスは何故か声を失っている！？けど大丈夫！最初に出会ったお友達の「黒ウサ」が旅路の手助けしてくれるよ！
「懐中時計」で最初のお部屋にもすぐ帰れるから迷子になっても大丈夫！恐れずどんどん進もう♪
興味がある物はどんどん調べて不思議を探求！
不思議な住人達との交流で色々な奇妙なイベントを体験、
洋服を見つけたら「衣装」として活用して新たな道を切り開いたり、
変な物が落ちていたら「図鑑」にコレクション、お部屋を彩る便利な「調度品」を活用したり
「謎解き」や「ミニゲーム」などなど「体験」と「発見」は色んな所に散らばっている！
ただ時に、アリスを脅かす変な奴も紛れているかも……！？
そして、探求の果てに「発見」は「究明」へと変貌する！
●システム概要
主人公アリスが転送装置を使って様々な世界へ行き、色々な体験をしながら、
新たな「衣装」を手に入れることで、これまで進めなかった道を切り開いていく探索型アドベンチャーゲームです。
探索エリアは30種類以上あり、行く順番や探索の手順などはプレイヤーの自由に行えます。
旅の過程で「謎解き」や「ミニゲーム」など「体験」と「発見」が楽しめます！
●キャラクター
アリス
不思議な世界に迷い込んだ主人公アリス、好奇心のおももくままに扉の外へと飛び出す！
何故か声を失っているけど、黒ウサや一部の人達にはアリスの考えが分かるみたい
黒ウサ
冒頭で出会ったお友達！アリスの考えが分かるのか旅路の手助けをしてくれるよ！
黒ウサの持つ「懐中時計」は元の場所へ戻れるすぐれ物！仲良く冒険を楽しもう！
ただ他の黒ウサには何故かアリスを嫌って邪魔をしてくる奴も！？
タイトル ：Alice in Wonder Underland AIWU
ジャンル ：アドベンチャー
プレイ人数 ：1人
発売日 ：2026年4月23日（木）
タイトル読み：「アリスインワンダーアンダーランドアイウ」通称：AIWU(アイウ)
Nintendo Switch
通常価格 ：2,480円(税込)
セール価格 ：1,984円(税込)
Steam
通常価格 ：2,300円(税込)
セール価格 ：1,840円(税込)
ＣＥＲＯ ：「C」15才以上対象
対応機種 ：Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite / Steam
対応言語 ：日本語 / 英語
コピーライト ：(C)YMCAT (C)Suzume Takanashi (C)Regista
公式HP ：http://aiwu.games/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347126/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347126/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347126/images/bodyimage3】
配信元企業：有限会社レジスタ
プレスリリース詳細へ