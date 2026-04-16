#チバケーション Instagramキャンペーン

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千葉県は、雑誌「OZmagazine(オズマガジン)」やフリーマガジン「metromin.(メトロミニッツ)」を発行するスターツ出版株式会社及び「ちば観光ナビ等」を運用する公益社団法人千葉県観光物産協会と連携して、SNS投稿を起点に千葉のローカルの魅力を広く発信・共有する「#チバケーション Instagramキャンペーン」を、2026年4月16日より開始します。





本キャンペーンは、観光プロモーションに留まらず、生活者一人ひとりの体験を通して県内各地域の魅力を蓄積・可視化することで、地域への“共感”や“愛着”を育み、その価値を“ブランド”へと再編集することを目的としたプロジェクトです。県内外の皆さまと共にブランディングに取り組み、地域の活性化を目指します。









■背景

近年、ローカル志向が高まる中、遠出をせずに身近な場所で過ごしたり、暮らしの延長として旅を楽しむスタイルが広がっています。

千葉県は首都圏に位置しながらも、非日常を感じられる多くの魅力を秘めた地域ですが、その価値はまだ十分に認知されていません。

また、千葉県は日本の縮図ともいわれ、東京のベッドタウンとしての側面を持つ都会的な地域から、日本の原風景ともいえるローカルな魅力を持つ地域まで、その特徴はさまざまです。





そこで千葉県では、スターツ出版及び千葉県観光物産協会と連携し、生活者一人ひとりのSNS投稿を起点に、県内各地の魅力を蓄積・可視化することで、地域への“共感”や“愛着”を育み、その価値を“ブランド”へと再編集することを目的としたプロジェクト「#チバケーション Instagramキャンペーン」を実施します。





「#チバケーション」とは…

千葉を体験することで感じる心豊かな時間・暮らしをシェアするキーワード





千葉を旅して遊ぶことはもちろん、買い物をしたり、その味覚を楽しんだり。買って帰ったものを家で愛でる、味わう、そんな後に続く余韻の時間も含みます。ワーケーションや二地域居住、移住、日々の暮らしも、そのひとつです。

皆さまの「#チバケーション」をInstagramで投稿して、キャンペーンに応募すると、毎月約3、4名の方にメトロミニッツ編集部(スターツ出版)が厳選した、千葉ならではの素敵なプレゼントが当たります。

皆さま、ぜひご応募いただき、千葉県内各地域の魅力や価値を共有してください。









■#チバケーション Instagramキャンペーンの概要

【1】実施期間

2026年4月16日(木)～ 2027年3月15日(月)





【2】応募方法

1. 「メトロミニッツ編集部」と「ちば観光ナビ」、両方の公式Instagramアカウントをフォロー





2. あなたの思う千葉の魅力を、#チバケーションを付けて投稿(フィード、リールのいずれも可)

投稿する際は、キャプションに希望するプレゼントの番号を記載してください

(下記 記載例ご参照)





3. 応募者の中から毎月約3、4名の方の投稿が「ちば観光ナビ」と「メトロミニッツ編集部(※1)」のアカウントで紹介されるとともに、メトロミニッツ編集部が厳選した千葉ならではの素敵なプレゼントが当たる





※1：メトロミニッツ編集部のアカウントでは、ストーリーズでご紹介予定

※2：選ばれた方には、メトロミニッツ編集部からDMで連絡を差し上げますので、DMを受け取れるようにしてください

※3：投稿した場所や、施設名、店舗名、商品名などを必ずキャプションに記載してください





＜キャプション記載例＞

富津市のカフェ〇〇からの景色

絶景に出会えるスポットです！

#チバケーション プレゼントは(3)を希望





▼キャンペーン特設ページ

https://www.ozmall.co.jp/especial/metromin/45381/

▼メトロミニッツ編集部Instagram

https://www.instagram.com/metrominlocalrhythm/

▼ちば観光ナビInstagram

https://www.instagram.com/marugoto_chiba/





【3】プレゼント一覧

(1)donner 海と里山のクッキー缶





donner





(2)サルビアコーヒー スペシャルティーセレクト200g×3パック





サルビアコーヒー





(3)Bocchi 畑で採れたギフトボックス＜5点セット＞





Bocchi





(4)Studio Kirin 山武杉のお弁当箱 格子 大 450ml





Studio Kirin





(5)mitosaya LIBATIONS 100ml×2本セット





mitosaya





(6)馬場本店酒造 最上白味醂600ml 3本 箱入り





馬場本店酒造





※20歳未満の方は、プレゼント(5)、(6)の酒類への応募はできません。









■千葉県PRプロジェクトとは…

千葉県内各地域のブランディングを目的に、千葉ならではの魅力や価値を発信するため、千葉県が取り組んでいるプロジェクトです。企画や取材などで情報をリサーチされているメディアの皆さまは、お気軽にご連絡ください。

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URL： https://x.gd/jTuX0