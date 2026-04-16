株式会社ＮＴＴデータ イントラマート(本社：東京都港区、代表取締役社長：中山 義人、以下 イントラマート社)は、クラウドサービス「Accel-Mart Plus」※1において、アーキテクチャを全面リニューアルした新プランを2026年7月より提供開始することを発表します。このリニューアルにより、コスト最適化を主目的とした従来のIT基盤から、企業の価値創出を担う基盤へと進化し、サービス品質やシステム運用の高度化を図るとともに、需要に応じた柔軟なスケーリングを実現します。企業の売上・利益の成長を支えるクラウドネイティブな基盤として、DX推進を加速します。





近年、企業のデジタル変革が本格化するなか、業務アプリケーションに求められる要件は「安定稼働」から「即時対応・柔軟拡張」へと急速に変化しています。一方で、従来の提供モデルでは、迅速な環境の立ち上げや需要変動への対応に限界が生じていました。このような背景から、イントラマート社は「Accel-Mart Plus」のアーキテクチャを全面リニューアルし、企業の成長に直結するクラウド基盤として再設計しました。









■Accel-Mart Plus 新プランの主な特長(提供価値)

(1) 高可用性を実現する安定した基盤(Availability)

安定した運用により、業務停止リスクを低減し、重要業務を安心して継続できる環境を提供





(2) 最短即日での環境提供(Agility)

成約から最短当日で利用開始が可能となり、PoCや新規業務の立ち上げを迅速に実現





(3) 需要に応じた柔軟なスケーリング(Elasticity)

利用状況に応じたリソースの拡張・縮小が可能となり、繁忙期・閑散期に最適なシステム運用とコスト最適化を実現





(4) ゼロトラストを前提としたセキュリティ(Security)

多層防御やログ管理機能により、高いセキュリティレベルを標準で提供し、安心安全なシステム利用を実現





イントラマート社は今後、生成AIをはじめとする先進技術との連携や機能拡張を進め、業務プロセスとAI、業務データを融合した新たな価値創出の実現を目指します。あわせて、クラウドネイティブな基盤として提供価値の高度化を継続し、企業の持続的な成長とDX推進に貢献してまいります。





※1「Accel-Mart Plus」は、開発環境を充実させた全社規模のシステム開発・運用を実現するローコード開発プラットフォームです。全社利用レベルでの業務システムをクラウド上で本格的に開発可能で、構築済みアプリケーションの搭載も可能です。

https://www.accel-mart.com/plus.html









■株式会社ＮＴＴデータ イントラマートについて

株式会社ＮＴＴデータ イントラマートは、Webシステム構築のための商用フレームワーク製品「intra-mart」の開発および販売を中心に事業展開しています。1998年より、当社が企画、開発した独自のシステム開発フレームワーク、業務コンポーネント群、アプリケーションシリーズは、2025年3月末時点で11,900社を超える企業へ導入されており、200社以上のパートナーと共に、システム構築、コンサルティング、教育、運用支援に至るまでのトータルソリューションを提供しています。





社名 ： 株式会社ＮＴＴデータ イントラマート

代表者 ： 代表取締役社長 中山 義人

設立 ： 2000年2月

資本金 ： 7億3,875万円

売上高 ： ＜連結＞118億2,900万円(2025年3月期)

従業員数 ： ＜連結＞483名(2025年3月末時点)

事業内容 ： 「intra-mart」の企画・開発・販売・保守および

その導入に関するコンサルティング・システム開発・教育の提供

公式サイト： https://www.intra-mart.jp/









■本件に関するお問い合わせ先(企業・一般の方)

株式会社ＮＴＴデータ イントラマート

SMC事業本部

E-mail： contact@intra-mart.jp









※「intra-mart」は株式会社ＮＴＴデータ イントラマートの登録商標です。

※その他記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の商標、又は登録商標です。