大阪メモリアルパーク販売株式会社（本社：大阪府大東市、代表取締役：樋口 光一、以下「当社」）は、株式会社前方後円墳（本社：東京都港区、代表取締役：竹田恒泰）と共同展開する、「竹田式古墳墓」の成約者データを分析した結果、全体の約30％が神道（神社神道・崇敬会等）を信仰、あるいは神道形式の供養を希望されていることが判明いたしました。 一般的な霊園や樹木葬における神道層の割合はわずか数パーセントにとどまるのが業界の通例です。この「3割」という突出した数値は、単なる宗教的選択を超え、無宗教化が進む現代において「日本人としての精神的ルーツ」を供養の形に反映させたいと願う、主体的な価値判断の結果といえます。

葬送の現場で顕在化した、神道層の「安住の地」への希求

日本の葬送文化は長年、仏教的慣習が中心的な役割を担ってきました。そのため、神道を大切にされる方々にとって、自らのアイデンティティにふさわしい納骨先を見つけることは、長年の潜在的な課題となっていました。 「神社にお墓がないため、どこに眠れば納得できるのか分からない」「日本古来の死生観に根ざした場所を選びたい」といった、既存の枠組みでは解消しきれなかった想いが、今回のデータによって浮き彫りとなりました。

「教義」を超え、日本人の血脈に響く「祈りの原風景」

なぜ、これほどまでに神道層に支持されるのか。その理由は、前方後円墳という「形」そのものが、仏教伝来以前より続く日本固有の埋葬様式であり、日本人の祈りの原点を体現しているからです。 特定の宗教性を押し出すのではなく、日本の原風景とも言える古墳の佇まい。それが、神道を大切にされる方々にとって、自らのルーツを再確認し、自然と祈りが成立する「魂の安住の地」として直感的に受け入れられています。 神道の聖域としての顔を持ちながら、後の時代に溶け合った仏教的な慈悲の心をも包み込む「神仏習合」の度量こそが、現代日本人が求める「最も納得できる祈りの完成形」となっています。

無宗教化が進む一方で生まれる「選択としての神道」

現代日本では、特定の宗教に属さない、いわゆる無宗教層が増加しているといわれています。その一方で、人生の節目や供養の場面においては、日本的な慣習や精神文化を重視したいと考える人が一定数存在しています。 竹田式古墳墓における神道系ご契約者様の割合は、こうした無宗教化と文化的回帰が同時に進行している現代社会の一側面を映し出しているものといえます。

先祖代々のお墓と個人の価値観の両立

今回の分析では、「既に先祖代々のお墓を所有しているが、自分自身は古墳墓に入りたい」という「分骨」を前提としたお申し込みが顕著に増加しています。 「本家のお墓は守り継ぐが、自分は日本人の誇りを感じる古墳で眠りたい」「しきたりを尊重しつつ、個人の精神性を反映した終の棲家を選びたい」といったニーズに対し、古墳墓は既存のお墓を否定せず、分骨という形で「併用」できる柔軟性を備えています。

■ 今後の展開

ご購入の流れにつきましては、当社の公式サイトおよび株式会社前方後円墳の「古墳の窓口」等を通じて順次ご案内してまいります 。 安藤忠雄建築研究所監修の特別な空間で 、歴史とデザイン、そして安心の永代供養が融合した新しい祈りの場にご期待ください。 ▼ 「大阪メモリアルパーク公式ＨＰ」 ▼ https://osaka-memorialpark.co.jp/ ▼ 「古墳墓特設サイト」 ▼ https://osaka-memorialpark.co.jp/kofun/ ▼ 「古墳の窓口」 ▼ https://madoguchi.kofun.co.jp/

■大阪メモリアルパーク古墳墓について

■ 古墳を“現代の祈りの場”へと再生

古墳はかつて王や豪族が眠った、日本文化を象徴する壮大な遺産です。当社はこの「古墳」という形を、少子高齢化により「お墓を継ぐ人がいない」と悩む現代の方々のために再構築いたしました。竹田恒泰氏が提唱する「竹田式古墳墓」は、歴史・デザイン・永代供養を融合させた全く新しい祈りのスタイルとして、今まさに大きな注目を集めています。

■ 関西唯一、眺望とデザインが融合した至高の聖域

大阪メモリアルパークは、生駒山中腹の高台から大阪平野を一望できる圧巻の眺望に加え、「お墓のグランプリ関西1位」に選ばれた確かな実績、そして世界的建築家安藤忠雄建築研究所の設計・監修による格調高いデザインを兼ね備えています。全国でも例のない、眺望・実績・デザインが一体となった唯一無二の環境で、皆様の大切な想いをお守りいたします。

▼ 古墳墓ECサイト「古墳の窓口」大阪メモリアルパーク古墳墓 ▼ https://madoguchi.kofun.co.jp/products/detail/9

【関連情報】現地説明会も開催（5月16日）

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=EwunGJ5uzZg

5月16日（土）には、大阪メモリアルパーク現地にて「竹田式古墳墓説明会」を開催します。歴史、デザイン、永代供養、そして眺望が揃った現地を実際にご覧いただける機会です。

日時：5月16日（土） ① 10:30～ ②11:15～ ③13:30～ ④14:15～ 場所：大阪メモリアルパーク（大阪府大東市龍間271-8） 詳細：https://osaka-memorialpark.co.jp/information/3055/

【会社概要】

https://osaka-memorialpark.co.jp/information/3055/

【 大阪メモリアルパーク販売株式会社】 代表取締役：樋口 光一 所在地：大阪府大東市龍間271-8 公式HP：https://osaka-memorialpark.co.jp/ 古墳墓特設サイト：https://osaka-memorialpark.co.jp/kofun/ YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCJ42K0iY_-AKTYtTlmw5gRw Instagram：https://www.instagram.com/fureaitenku/ 【株式会社前方後円墳】 代表取締役：竹田恒泰 所在地：東京都港区芝五丁目13番16号 設立年月日：令和6年4月1日 販売サイト：『古墳の窓口』 https://madoguchi.kofun.co.jp 公式HP：株式会社前方後円墳 https://kofun.co.jp/ Youtube https://www.youtube.com/@zkf_kofun Instagram https://www.instagram.com/zenpokoenfun_jp/ X https://x.com/zenpokoenfun_jp/ Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61578719788765

【本件に関するお問い合わせ先】

大阪メモリアルパーク販売株式会社 広報担当：田中 TEL：072-869-1111 MAIL：press@osaka-memorialpark.co.jp

※データの引用・転載時のお願い

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