1日中遊び倒せる「おふろcafe ハレニワの湯」は、ゴールデンウィーク期間中、水鉄砲バトル、BBQ、ワークショップなどイベント盛りだくさんで営業します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する温浴施設・おふろcafe ハレニワの湯（埼玉県熊谷市、以下 ハレニワの湯）は、2026年のゴールデンウィーク期間中、屋外・屋内でのイベントを多数用意してお客さまをお迎えします。

ハレニワの湯は雨の日も晴れの日も1日中楽しめる「全天候型の遊べるおふろ屋さん」です。今年のゴールデンウィークは、屋上では水鉄砲を利用したサバゲ―で全力バトルや手ぶらBBQ、屋内では開催中の「石垣フェア」に合わせた南国ワークショップ、ライブやビンゴ大会など、お子さまから大人まで飽きる暇のないラインナップをご用意しました。遊び疲れたら、そのままおふろでさっぱり。ハレニワの湯だからこそできるゴールデンウィークをぜひご体験ください。

＜ゴールデンウィーク コンテンツ＞

◎スプラッシュサバゲー

水鉄砲を使ったサバイバルゲームを、屋上フィールドで開催します。頭に付けた金魚すくいの「ポイ」を水鉄砲で狙い合う白熱のバトルです。フラッグ戦・殲滅戦・大将戦・バトルロワイヤル戦の4ルールから3つを選んで開催。3歳から大人まで全力で楽しめます。びしょ濡れになったあとは、そのままおふろへ直行してさっぱりどうぞ。

開催日：2026年4月25日（土）、26日（日）、29日（水・祝）、5月2日（土）～6日（水・振休）

開催時間：

11:00～16:00（1日全6回、各回30分）

11:00～／12:00～／13:00～／14:00～／15:00～／16:00～

料金：1回 300円／人

定員：各回24名

対象：3歳～（大人の方もご参加いただけます）

受付・集合場所：屋上スプラッシュサバゲー会場（該当時間になりましたら屋上にお集まりください）

注意事項：

着替え・水着等をご持参いただけますと安心してご利用いただけます。荒天時は中止となる場合がございます。

◎祝こどもの日！ ミニ四駆争奪じゃんけん大会

こどもの日限定のスペシャルイベントです。スタッフとのじゃんけんで勝ったお子さまに、50個限定でミニ四駆をプレゼント！ 翌月の6月20日と21日（父の日）には「ハレニワミニ四駆大会」を開催します。この機会にミニ四駆をゲットして、ぜひお父さんとお子さんご一緒に父の日のミニ四駆大会にご参加ください。

開催日時：2026年5月5日（火・祝） 15:00～

開催場所：1階暖炉前

賞品：ミニ四駆（50個限定）

ハレニワミニ四駆大会

開催日時：2026年6月20日（土）、21日（日）

◎屋上手ぶらでBBQ

食材・機材はすべておまかせで、屋上でのびのびBBQをお楽しみいただけます。昼は青空の下で、夜は夜風の中でちょっと贅沢なひとときを。

開催日：

2026年5月2日（土）～6日（水・振休）

開催時間：

12:00～15:00／18:00～21:00

開催場所：屋上

プランと料金：

フードプラン 3,580円／人

ドリンクプラン アルコール飲み放題 1,500円／人、ソフトドリンク飲み放題 500円／人

※飲み放題は2時間制（ラストオーダー15分前）

※アルコール飲み放題にはソフトドリンクも含まれます

◎南国バスボムワークショップ

南国ムードたっぷりのバスボムを手作り体験できます。完成品はお持ち帰りいただきおふろで使えます。GWのとっておきの思い出に。

開催日時：2026年5月2日（土）、3日（日） 各日16:00～

参加費：無料

定員：10名

開催場所：2階ファミリーラウンジ

◎貝殻アクセサリーワークショップ

本物の貝殻を使ったアクセサリー作り体験です。世界にひとつだけのオリジナル作品をお持ち帰りいただけます。

開催日時：2026年5月4日（月・祝）、5日（火・祝）、6日（水・振休） 各日16:00～

参加費：無料

定員：10名

開催場所：2階ファミリーラウンジ

◎大ビンゴ大会

豪華景品を懸けた大ビンゴ大会を開催します。ご家族みんなで盛り上がってください。

開催日時：2026年5月4日（月・祝） 16:00～

参加費：ビンゴカード1枚 500円

開催場所：1階暖炉前

◎ライブイベント

ゴールデンウィーク中、館内にてさまざまなライブパフォーマンスをお楽しみいただけます。

開催場所：1階暖炉前

・石垣 三線ライブ

開催日：2026年4月29日（水・祝）・5月3日（日）

時間：15:00～／19:00～

・レトロポップ食堂ライブ

開催日：2026年5月5日（火・祝）

時間：16:00～／19:00～

◎こいのぼりワークショップ

真っ白なこいのぼりに、自由に色を塗ってオリジナルこいのぼりを作りましょう。作品は5月1日から期間限定でハレニワ1階フロアの天井に展示します。

開催日：2026年4月19日（日）、26日（日）、29日（水・祝）

開催時間：16:00～18:00（時間内自由参加）

参加費：無料

対象：お子さま

参加方法：開催日時内であれば予約不要でご参加いただけます。

定員：各回20名

こいのぼり作品展示期間：2026年5月1日（金）～5月10日（日）

展示場所：おふろcafe ハレニワの湯 2階アソビバ

※展示終了後の5月10日以降、ご希望の方には制作したこいのぼりをお返しします。

※全イベント共通でハレニワの湯への入館料は別途必要です

■おふろcafe ハレニワの湯

コンセプトは「カラダと心が晴れる庭」。充実のおふろ・サウナ、採れたて野菜たっぷりのごはん、裸足で過ごせる緑豊かなラウンジでお庭にいるようにくつろぎ、心身共に晴れわたる1日をお過ごしいただけます。

埼玉県熊谷市久保島939

https://ofurocafe-hareniwanoyu.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/