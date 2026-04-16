クレジットカード「ローソンPontaプラス」の最大15%ポイント還元対象店舗に「カラオケ歌屋」「スリラーカラオケ」「監獄カラオケ」「カラオケMash」を追加

株式会社ローソン銀行

クレジットカード「ローソンPontaプラス」について、2026年4月16日（木）から、最大15％ポイント還元対象店舗に、株式会社タカハシ及び同社のグループ会社が展開する「カラオケ歌屋」「スリラーカラオケ」「監獄カラオケ」「カラオケMash」を追加いたします。

合わせて、同日から最大15%ポイント還元には、「ローソンPontaプラス」アプリでのエントリーが必要となります。詳細は以下をご確認ください。

■追加する対象店舗（2026年4月16日）

対象店舗での「ローソンPontaプラス」のご利用で、Pontaポイントをもれなく8%還元、各種条件達成で最大15%を還元いたします。

「カラオケ歌屋」「スリラーカラオケ」「監獄カラオケ」「カラオケMash」

■「ローソンPontaプラス」アプリでの事前エントリーについて

4月16日（木）から、最大15%ポイント還元には、「ローソンPontaプラス」アプリでの6カ月に1度のエントリーが必要になります。エントリーに関する詳細はこちら(https://www.lawsonbank.jp/creditcard/point/point/#anc05)をご確認ください。

＜エントリー方法＞

※エントリーは「期間１.（4/16～10/15）」と「期間２.（10/16～4/15）」で各1回必要です。

※前月16日～当月15日までのご利用分は当月末までにエントリーが必要です。当月16日以降のご利用分は期間１.２.それぞれの期間内であれば自動適用されます。

※Webでのエントリーはできません。アプリをお持ちでない方はアプリのダウンロードをお願いいたします。

＜アプリのダウンロード＞

「ローソンPontaプラス」アプリは以下より無料でダウンロードできます。

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6756904853?mt=8

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.app7D63F28F

アプリのダウンロード

【本件に関するお問い合わせ先】

ローソン銀行クレジットカードデスク（9 時～17 時、年中無休）

0570-063-899（※通話料有料）

050-3786-6325（IP 電話・海外から ※通話料有料）

以 上

（参考）

■最大15％Pontaポイント還元の対象店舗（2026年4月16日現在）

最大15％Pontaポイント還元の対象店舗（2026年4月16日現在）

※特典は予告なく終了・変更する場合があります。

※ポイント還元には条件があります。詳細はこちら(https://www.lawsonbank.jp/creditcard/point/point/#anc05)をご確認ください。

■「ローソンPontaプラス」アプリについて

各種キャンペーン、最大15%還元対象店舗※などの情報が手軽に確認でき、ご利用明細やPontaポイント残高を確認するWebサービスなどに簡単にアクセスいただけます。アプリの詳細はこちら(https://www.lawsonbank.jp/lp/creditcard/app/)をご確認ください。※最大15％ポイント還元を受けるには、本アプリからのエントリーが必要です。

アプリ画面イメージ

＜アプリのダウンロード＞

「ローソンPontaプラス」アプリは以下より無料でダウンロードできます。

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6756904853?mt=8

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.app7D63F28F

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