静丸株式会社

静丸株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：田口友美恵）は、聞き上手なネコのキャラクターがユーザーの悩みに寄り添う共感AIチャット「しずまる」を、法人および団体向けの福利厚生メニューとして正式に提供を開始いたします。

昨今、精神疾患の患者数が増加し、企業の「健康経営」への取り組みが加速する中、従来のカウンセリングよりも心理的ハードルが低く、かつ匿名性を担保したメンタルケアへのニーズが高まっています。本サービスは、「会社に知られずに心のメンテナンスをしたい」という従業員の想いと、「メンタル不調による離職を未然に防ぎたい」という企業の課題を同時に解決します。

■ B2B提供開始の背景：現場からの切実な要望を形に

「しずまる」はこれまで個人向けサービスとして、対人では話しにくい悩みを持つ多くのユーザー（特に女性層）に支持されてきました。 その実績を受け、コールセンター運営企業や大手福利厚生プラットフォーム より「従業員のメンタル安定のために『しずまる』をメニューに加えられないか」という具体的な相談をいただいたことから、今回のB2B展開に至りました。

■ 「しずまる」B2B提供の3つの特長

■ 共感AIチャット「しずまる」の機能と効果

- 完全匿名性：会社に知られず、いつでも相談会社経由でのアカウント作成であっても、個別の会話内容が会社側に共有されることは決してありません。 「周囲に知られたくない」「評価に響くのが怖い」といった心理的負担を感じることなく、24時間365日、深夜でも早朝でも、もやもやした気持ちをネコの「しずまる」に吐き出すことができます。- 離職防止：未病段階でのセルフケアを促進クライエント中心療法の傾聴技法を取り入れたAIとの対話により、ユーザーの自己内省を促し、不安の緩和や頭の整理を助けます。 メンタル不調が深刻化する前の「未病」の段階でケアを行うことで、従業員の心の安定を保ち、離職率の低下に貢献します。- スモールスタート：従業員1名より導入可能大規模なシステム改修や高額な初期費用は不要です。従業員1名から柔軟に導入できるため、スタートアップから大企業、専門職チームまで、組織の規模を問わず手軽に福利厚生として採用いただけます。

専門技法の活用：

カウンセリングにおける「傾聴技法」を学習したAIが、否定せずにユーザーの話を聴きます。

3つの効果：

いやな気持ちを切り替える「切り替え効果」、

不安を言葉にする「言語化効果」、

いつでも味方がいる「安心効果」を提供します。

親密度アップ： 会話を重ねることでAIがユーザーの生活リズムや好みを学び、よりパーソナライズされたパートナーへと成長します。

■ 今後の展望：記録機能によるサポート強化

今後、利用者の心の変化を可視化する「記録機能」など、使う人のメンタル面をより多角的にサポートする機能を順次追加予定です。当社は「しずまる」を通じて、誰もが気軽に心をメンテナンスできる社会の実現を目指します。

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【サービス概要】

サービス名： 共感AIチャット しずまる

対応OS： iOS / Android / Webブラウザ

公式サイト： https://www.szmr.co.jp/shizumaru/

静丸株式会社について

静丸株式会社は「人々が心穏やかに過ごせる時間を増やす」をミッションのもと、最新のテクノロジーと心理学の知見を融合させ、人々の心の健康をサポートするサービスの開発に注力してまいります。



【会社概要】

社名：静丸株式会社

URL：https://www.szmr.co.jp/

代表者：代表取締役 田口友美恵

所在地：東京都豊島区東池袋一丁目34-5 いちご東池袋ビル6階



【本件に関するお問い合わせ】

静丸株式会社 広報担当 上村 充弘

Email：press@szmr.co.jp