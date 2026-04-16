AIを活用し『薬用せっけんミューズ泡ハンドソープ』のデザインをリニューアル

株式会社プラグ

デザインとリサーチとAIで商品企画をリードする株式会社プラグ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 亮)は、商品デザインを生成する『CrepoパッケージデザインAI』を提供しています(以下、本AI)。この度、レキットベンキーザー・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役：スチュアート・ウィザビー）の『薬用せっけんミューズ泡ハンドソープ』のリニューアル（26年4月上旬から順次切り替え）に際し、本AIが活用されデザインが開発されました。

長年使用されてきたミューズのロゴも一新。時代に合わせたロゴへと進化しました。

短時間でより多くの可能性を見て進めたいと本AIが採用され、従来は商品のコンセプトをデザイナーに説明してから2～4週間で1～3案程度のデザインが上がってくるのに対し、今回は1週間で80案ほどのデザインを提案しました。開発の初期段階で、幅広いデザインを見ながら検討することで、目指すイメージの共有化がスムーズになり、効率的なデザイン開発ができます。



また、デザインの絞り込み、修正ポイントの抽出のために、消費者にグループインタビューを実施。効果感が伝わり、毎日使える優しさ、インテリアになじむこと、売り場でのミューズ商品の統一感や視認性を重視し、最終デザインが決定しました。



■レキットベンキーザー・ジャパン株式会社 ブランドマネージャー 鈴木涼平氏のコメント

AIを使うことで、初期段階で多くの方向性を短い時間で検証できたことがメリットだと感じています。AIが想像にないデザインを出してくれることが新鮮でした。デザイン開発にAIを取り入れることは社内でもポジティブに感じられており、別の商品でもAIを取り入れたデザイン開発のプロジェクトが進んでいます。

■デザイン開発の流れ

1.商品のオリエンテーション

2.生成AIを使ったデザイン案の提案

3.生成したデザインを見ながら、方向性のディスカッション

4.デザイナーによるデザイン制作

5.消費者にグループインタビューを行い、デザインの修正方向性を明確化

6.デザイナーによるデザインのブラッシュアップ

■ミューズブランド紹介

ミューズは1953年に薬用固形せっけんとして誕生して以来、「薬用せっけんミューズ」として液体タイプ、泡タイプ、自動ディスペンサータイプ、香りと質感・インテリア馴染みにこだわった「ボタニカルbyミューズ」シリーズなど、さまざまな薬用せっけん製品を発売してまいりました。さらに、2025年9月には「ボタニカルbyミューズ」よりブランド初となるボディソープを発売、2026年2月には“暮らしの中のモノに潜むばい菌”領域へと新たに進出しブランド初となる洗濯槽クリーナーを発売しています。私たちの使命は、人々の健やかな生活習慣を実現すること。そのために今後も革新的な製品を提供してまいります。

▼公式HP http://www.musejapan.jp/

■『Crepo パッケージデザインAI』について

デザイン開発を支援するツールです。デザインの生成と評価ができます。『デザイン生成』は、複数の生成AIが搭載されているので、自社の商品やブランドのイメージにふさわしいものを作成できます。『デザイン評価』は1500万人分の消費者調査の結果を学習データに使い、東京大学 山崎研究室と共同研究しました。

本AIの活用により、以下のメリットを創出します。

1.商品開発期間の大幅な短縮とコスト削減 2.新商品やリニューアル商品の売上アップ

3.商品開発に携わる人の業務効率化 4.情報漏えいのリスクが大幅に軽減する など

菓子、食品、飲料、日用品メーカーなど多数の企業に導入され、売上が大きく伸びた事例もでています。『第4回日本サービス大賞』総務大臣賞（主催：公益財団法人 日本生産性本部 サービス産業生産性協議会）『第3回 スタ★アトピッチJapan』アトツギベンチャー部門賞(主催：日本経済新聞社)など多数受賞。

▼サービスページURL: https://hp.package-ai.jp/

■株式会社プラグ 会社概要

所在地：東京都千代田区神田神保町1-3-5

代表者：代表取締役社長 小川 亮

事業内容:デザイン開発、マーケティング・リサーチ、商品開発支援、デザイン×AIシステムの開発・提供

URL：http://www.plug-inc.jp/



1982年に設立し、2014年にデザイン会社とリサーチ会社が合併して誕生しました。ニーズ探索から、コンセプトや商品デザイン開発、動画やHP制作など商品企画のプロセスを一貫してサポートします。パッケージデザイン評価については、国内で有数の実績があります。AIを活用したクリエイティブサポートツール『CrepoパッケージデザインAI』で商品企画の迅速で革新的なソリューションを提供しています。代表の小川は(公社)日本パッケージデザイン協会 専務理事（元理事長）、(一社)日本マーケティング・リサーチ協会 理事、早稲田大学ビジネススクール非常勤講師等を務めます。