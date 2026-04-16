「植林ぱちんこ」が栃木県・駒生店に導入｜遊技を通じた地球環境保全の輪がさらに拡大

株式会社地球のために

株式会社平成興業（所在地：茨城県、代表取締役：片桐 真伯）が運営するALIVE駒生店に、「植林ぱちんこ」が導入されます。

本サービスを運営する株式会社 地球のために（本社：大阪市北区梅田、代表取締役CEO：内藤 勝好）との連携のもと、株式会社平成興業が推進するCSR活動の一環として実施されます。

今回の導入により、株式会社平成興業が運営する「植林ぱちんこ」導入店舗は累計10店舗目となります。（※「植林ぱちんこ」全体の累計導入店舗数については別途ご確認ください）

■ 背景：平成興業のCSR活動

株式会社平成興業は企業理念「新しいをもっと、楽しいをずっと。」のもと、CSR活動の一環として2025年9月よりZENT 太田店にて「植林ぱちんこ」を初導入。

パチンコホール1店舗が1年間の営業で排出するCO2は約256トン。これを吸収するには、東京ドーム約6.3個分（29ヘクタール）のスギ人工林が必要とされています。

「植林ぱちんこ」は、こうした課題に正面から向き合い、「レジャーの力で地球を守る」というビジョンから誕生したサービスです。

■ 新規導入店舗｜ALIVE駒生店

ALIVE駒生店

■ 導入効果：集客・CSR・採用の三拍子

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159506/table/15_1_8210f192b9c2d414f9b7b51b75bb39b7.jpg?v=202604160251 ]

「植林ぱちんこ」を体験した顧客の81%以上が好感を持つと回答（「好感が持てる」49%・「やや好感が持てる」32%）。

また、2025年卒学生を対象にした調査では、SDGsへの取り組みが企業の志望度を「上げる」と答えた学生が70%に達しており、スタッフの採用面でも差別化要因となります。

■ 今後の展開

株式会社平成興業は、今後も「植林ぱちんこ」の導入を通じて、地域社会・地球環境への貢献を積極的に推進してまいります。

株式会社 地球のためには、パチンコ業界全体でSDGsへの取り組みを広げることを目標に、導入ホールのさらなる拡大を推進してまいります。