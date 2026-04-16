『美男高校地球防衛部ラブマッチョ』正式サービス開始！
CTW株式会社は、ゲームプラットフォーム「G123」にて、新作ブラウザゲーム『美男高校地球防衛部ラブマッチョ』の正式サービスを開始したことをお知らせいたします。
本作は、人気アニメ『美男高校地球防衛部』シリーズを題材としたタワーディフェンス×育成ゲームです。個性豊かなキャラたちが“愛”と"幸せ”で地球を救うブラウザゲームがG123に登場します！
今すぐプレイ：https://s.g123.jp/l1ercfpd
■タップで怪人撃退！自分だけの「防衛部」を編成しよう！
遊び方はとっても簡単。迫りくる怪人たちをタップで攻撃し、自陣を守り抜こう！
アニメに登場した「あの」怪人をあなたも撃退しよう！
自陣の編成も自由自在。美男高校地球防衛部シリーズの歴代防衛部メンバーから最大5人とお気に入りのマスコット1体を編成できます。あなたの”推し”編成で最強のチームをつくろう！
■リリース記念！#ラブマッチョ配信開始キャンペーン 実施中！
さらに、本作のリリースを記念して、「#ラブマッチョ配信開始 キャンペーン」を開催いたします。公式Xをフォロー&指定投稿をリポストでご参加いただいた方の中から、抽選で10名の方にAmazonギフト券10,000円分をプレゼント！
こちらも奮ってご参加ください。
開催期間：正式サービス開始～2026/04/30
当選発表：2026/05/08以降、当選のご連絡をもって発表とさせていただきます。
▽公式Xはこちら
https://x.com/boueibu_LM
■ダウンロード不要。Webブラウザ上で、いつでもどこでも「美男高校地球防衛部ラブマッチョ」を遊べる！
「ラブマッチョ」をプレイできるのは、ゲームプラットフォームG123だけ！
本作は、スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上でお楽しみいただけるブラウザゲームです。隙間時間で楽しめる放置機能も充実しており、家ではPCでじっくり・外ではスマホでサクッと、様々なプレイスタイルで遊ぶことができます。
■ゲーム基本情報
ゲームタイトル：美男高校地球防衛部(https://g123.jp/game/binan?lang=ja) ラブマッチョ
ジャンル：地球防衛タワーディフェンス
価格：基本無料（ゲーム内アイテム課金制）
■『美男高校地球防衛部』シリーズとは？
2015年1月に第1期が放送され、話題をさらった「美男高校地球防衛部LOVE！」。
続編となる「美男高校地球防衛部LOVE！LOVE！」や「美男高校地球防衛部HAPPY KISS！」も放送され、シリーズを通して多くのファンに“愛”と”幸せ”を届けてきました。
さらに昨年1月には10周年記念作品として劇場版「美男高校地球防衛部ETERNAL LOVE！」の公開、新TVアニメシリーズ『美男高校地球防衛部ハイカラ！』の放送も行われ、シリーズは節目の年を迎えてさらなる盛り上がりを見せています。
■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？
スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/?lang=ja)サービスです。
公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja
■CTW株式会社について
NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123（ジーイチニサン）」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。
社名 ： CTW株式会社
所在地 ： 〒106-0032
東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー
代表者 ： 佐々木 龍一
設立 ： 2013年8月
資本金 ： 1億円
事業内容： プラットフォーム事業
URL ： https://ctw.inc/
(C)馬谷くらり／黒玉湯振興会
(C)CTW, INC. All rights reserved.
※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。