「Hi-PerBT 購買管理」に工事業向けの発注・検収機能を追加

株式会社日立ソリューションズ西日本

株式会社日立ソリューションズ西日本(本社：広島県広島市、取締役社長：加藤 哲哉、以下、日立ソリューションズ西日本)は、購買管理システム「Hi-PerBT 購買管理」に工事業向けの発注・検収機能を追加した最新版を、4月16日から提供開始します。

最新版では、工事業特有の一式発注や出来高に応じた検収に対応し、生産材・間接材・工事関連の購買業務を1つのシステムで管理することが可能となります。これにより、発注から承認・検収までの業務プロセスを一元的に把握でき、購買業務全体の効率化と内部統制の強化を実現します。

Hi-PerBT 購買管理における工事業向け機能の概要図

■背景

企業における購買業務では、業務効率化やコスト最適化、内部統制の強化を目的としたデジタル化の重要性がますます高まっています。「Hi-PerBT 購買管理」は、生産材と間接材の購買業務における基本機能を提供するとともに、これまで製造業を中心に多様な業界の要望に個別カスタマイズで対応し、購買業務の効率化を支援してきました。近年、設備保守業やプラント業など、工事業務を持つお客さまからのニーズが増加しており、短期間かつ低コストで導入できるよう、工事業務の購買において基幹となる発注・検収機能を追加しました。導入時のカスタマイズを抑えながら、より多くのお客さまがスムーズに導入できるようになりました。



■特長

1．工事業務の購買において基幹となる、一式発注機能および出来高に応じた検収機能を追加

工事業務特有の、工事明細を含めた一式発注が可能です。工事単位での発注内容を明確に管理できるため品質管理やコスト管理につながります。さらに、工事の途中段階で工事内容や使用部材の変更が発生した場合には、システム上で追加発注や変更管理をスムーズに行うことが可能です。

また、数量ベースの検収に加えて、出来高に応じた金額ベースでの検収に対応しました。工事進捗に合わせた段階的な検収が可能となり、実態に即した原価管理や支払処理を行えます。

2．１つのシステムで購買業務を一元管理

生産材、間接材、工事の見積・購入依頼・発注・検収を1つのシステムで一元管理できます。発注や承認の状況を1画面で横断的に確認できるため、別々のシステムでの作業やデータの二重管理が不要となり、購買業務の効率化を実現します。また、購入依頼から、承認、照合確認までの一連プロセスを可視化し、証跡を適切に管理することで、購買業務全体の内部統制の強化を実現します。

3．柔軟なカスタマイズ性を維持しながら、導入期間の短縮とコスト削減を実現

お客さまの業務や運用に応じて、柔軟なカスタマイズが可能です。工事業向けの基本機能の追加により、従来は個別カスタマイズで対応していた多くの機能を標準で提供します。これにより、およそ1年半の導入期間を最大3か月～6か月短縮*1し、カスタマイズ工数と費用を抑えながら、お客さまの運用に適したシステム構築を実現します。

*1 導入条件により変動します。



■今後の展望

日立ソリューションズ西日本は、今後もお客さまの業務課題解決に貢献するため、購買管理システムの機能強化を継続して進めていきます。多様な業種のお客さまが利用しやすい環境を整え、企業全体の業務効率化と競争力向上をサポートします。



■「産業DX総合展 2026 春 大阪」への出展について

上記提供サービスについては、2026年5月20日（水）～22日（金）にインテックス大阪にて開催される、産業DX総合展 2026 春 大阪（産業DX総合展 実行委員会主催）に出展します。



■「Hi-PerBT 購買管理」について

Hi-PerBT 購買管理は、見積・発注・検収などの購買業務を効率化する購買管理システムです。全社の購買業務の標準化により、事務手続きの時間短縮と内部統制の強化を実現。さらに、購買実績の一元管理、誤発注・検収漏れの防止、ペーパーレス化を通じて、業務品質の向上と業務負荷軽減を支援します。

https://www.hitachi-solutions-west.co.jp/products/industry/koubaikanri/



お問い合わせ先

居石 啓史（すえいし ひろふみ）

株式会社日立ソリューションズ西日本

営業統括本部 第1営業本部 ソリューションビジネス営業部 第3グループ

https://www.hitachi-solutions-west.co.jp/inquiry/

※本文中の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

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