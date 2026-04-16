テクノスジャパン、オカモト株式会社の基幹システム刷新を支援-生産・原価管理システム「mcframe 7」導入で4工場・本社の業務を標準化

株式会社テクノスジャパン

DXでつながる社会の未来を切り拓く 株式会社テクノスジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員：吉岡 隆、以下「テクノスジャパン」）は、産業用製品から生活用品まで幅広く手がけるオカモト株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：岡本 邦彦、以下「オカモト社」）の基幹システム刷新および生産・原価管理システム「mcframe 7」の導入を支援したことをお知らせいたします。本プロジェクトにより、オカモト社は国内4工場と本社における業務標準化とデータ一元化を達成し、長年の課題であった属人化の解消と「数字で語る経営」を実現する基盤を構築しました。

導入事例は下記URLからご覧ください

https://www.tecnos.jp/tj/okamoto(https://www.tecnos.co.jp/tj/okamoto/)

経緯・背景

オカモト社は、「身近な暮らしを科学する」を合言葉に、産業用製品から生活用品まで幅広い製品を通じて人々の暮らしに安心と豊かさを提供しています。こうした価値提供を将来にわたり持続・発展させていく上で、長年稼働してきた旧基幹システム（AS/400）の老朽化による保守リスクや、各工場・部門によるExcelやAccessを用いた独自管理（属人化）が課題となっていました。また、工場ごとに運用ルールが異なることで在庫や原価などの数字の前提が揃わず、経営層が全社共通データに基づいて迅速に意思決定を行うことが困難な状況にありました。

これらの課題を解決し、次世代につながる経営基盤構築を目指して、生産・原価管理システム「mcframe 7」の導入プロジェクトを始動しました。

取り組みの内容と成果

テクノスジャパンは、オカモト社の現場業務への深い理解と合意形成を軸に、要件定義から本番稼働までを支援しました。主な成果は以下の通りです。

オカモト株式会社 取締役 田中様のコメント

- 旧基幹システムからmcframe 7へ刷新し、標準機能の活用で安定稼働を実現老朽化した旧基幹システムを刷新し、アドオン（個別開発）を必要最小限に抑えました。これにより、保守要員の減少に伴う将来的な復旧・改修の遅延リスクを低減するとともに、計画的な移行で運用の早期安定化を達成しました。- 業務標準化により分散・属人化に起因する不整合・工数課題を改善生産・購買・在庫・原価の基幹データを「mcframe 7」に一元化しました。4工場と本社で異なっていたマスタ・入力ルール・承認・権限を全社で統一し、ExcelやAccessによる個別運用を原則廃止としました。これにより二重入力や転記を削減し、データの照合・修正にかかる工数を大幅に圧縮しました。- 在庫・原価の可視化による「数字で語る経営」の実現ロット別実績の記録とBOM（部品表）の整備により、生産進捗と仕掛品・中間品を含む理論在庫を可視化できるようになりました。入力手順・帳票・承認を標準化することで工場間の運用差を是正し、在庫精度と納期遵守の安定化を実現しました。各拠点の収益性や生産進捗を正確な数字に基づいて把握できる環境が整い、迅速な経営判断が可能となりました。

「今後の展望は、『数字で語る経営』を定着させ、実際原価と標準原価の両面から収益性を可視化し、利益を生む領域への資源集中と稼ぐ力の底上げを図ることです。同時に、世代を超えて機能する『信頼できる共通データ基盤』の確立も目指します。共通定義されたデータとルールを会社の骨格とし、次世代が迷わずデータに基づいて判断できる、変化に強い組織へと進化させていきます。」

株式会社テクノスジャパン プロジェクトマネージャーのコメント

「『システムは手段であり、成果は業務の標準化と定着で決まる』という信念のもと、工場横断でのルール統一による『土台づくり』と、原価・在庫の可視化による『目指す姿の具体化』を推進しました。単なる導入ではなく、KPI設計から現場の入力運用までをお客様と共に作り込み、定着まで伴走支援したことが、実効性のある成果につながりました。今後も業務とシステムの両面から、お客様の変革をご支援いたします。」

■オカモト株式会社について

オカモトは、1934年の創業以来90年にわたり「ゴム・プラスチックの総合メーカー」として、自動車内装材、プラスチックフィルムをはじめとする事業者向けの中間素材から、コンドームやゴム手袋などのゴム製品、除湿剤、カイロといった消費者向けの製品まで、幅広い製品を開発してきました。日々、独自の技術を培い、新製品の開発と改良に取り組み、人々の暮らしを豊かにする製品を提供しています。「身近な暮らしを科学する」を合言葉に、人々の暮らしに「安心・豊かさ・快適さ」をお届けしてまいります。

【会社概要】

会社名：オカモト株式会社

所在地：東京都文京区本郷3丁目27番12号

代表者：代表取締役社長 岡本 邦彦

設立：1934年1月10日

資本金：130億4,763万円

URL： https://www.okamoto-inc.jp/

■株式会社テクノスジャパンについて

テクノスジャパンは、「企業・人・データをつなぎ社会の発展に貢献する」をグループミッション、「LEAD THE CONNECTED SOCIETY TO THE FUTURE」をビジョンとして掲げ、企業のデータドリブン経営に伴走しています。1994年の創業以来、ERPのシステムコンサルティングとインテグレーションを展開。現在はCRM、自社開発の企業間協調プラットフォームCBPを組み合わせた、「ERP×CRM×CBP」のトータルソリューションで、経営管理およびサプライチェーン全体の高度化による、企業の生産性向上を支援しています。

■企業間協調プラットフォーム「CBP」について

企業間で受け渡す情報を、企業間で柔軟かつリアルタイムにデータ活用するための協調プラットフォームです。CBPは２つのコア基盤、データを溜めて活かす企業間取引基盤と、データをつなぐデータ連携基盤、で構成されています。データ活用によるコミュニケーションの円滑化と、サプライチェーン全体の生産性向上を実現します。詳細はhttps://cbp.tecbp.com/をご覧ください。

【会社概要】

会社名：株式会社テクノスジャパン

所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー14階

代表者：代表取締役 社長執行役員 吉岡 隆

設立：1994年4月27日

資本金：5億6,252万円

URL：https://www.tecnos.co.jp/

※本文中の社名、商品・サービス名などは、各社の商標または登録商標である場合があります。