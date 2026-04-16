【東京ばな奈】なかよしコンビ「チップ&デール」と憧れの「クラリス」のバニラショコラサンド新発売！夏の新作グッズも

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)の「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、『チップ＆デール/バニラチョコレートサンド』を新発売。2026年4月29日(水祝)からJR東京駅「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」・「京王百貨店 新宿店 MB階イベントスペース」で先行販売、5月7日(木)～東京ばな奈s(東京駅一番街内)他にて販売開始いたします。

https://tokyobanana.jp/products/banana_disney.htm

東京ばな奈とディズニーがお届けする ハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」。今回は、ファン待望「チップ&デール」に「クラリス」の3匹が主役になった新作『チップ＆デール/バニラチョコレートサンド』を発売！可愛すぎるお菓子はもちろん、夏のレジャーやイベントに大活躍のオリジナルグッズが続々登場します。2026年4月29日(水祝)よりJR東京駅「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」・「東京ばな奈ワールド POP UP STORE(京王百貨店 新宿店)」で先行販売を開始。どうぞお楽しみに！

みんなでバカンスへGO！『チップ＆デール/バニラチョコレートサンド』

3匹で夏のバカンスを楽しむ様子が可愛い『チップ＆デール/バニラチョコレートサンド』。なかよしコンビ「チップ&デール」と、憧れの「クラリス」との甘いひとときにメロメロになっちゃいそうな8枚入ボックスに、泳ぐのも波乗りも一緒に楽しむ「チップ&デール」が可愛いスペシャル缶。見ているだけで、常夏のリゾートにいるようなうきうきした気分になれそう！お菓子を食べ終わった後、飾ったり小物入れにしたりしても楽しめます。

中のお菓子は、バニラアイスみたいな香り溢れるホワイトショコラを木の実が大好き「チップ」と「デール」も大満足のチョコナッツ生地にサンドしました。お菓子の絵柄は全部で4種類。ランダムで入りますので、何が出るかはあけてからのお楽しみです。夏にぴったりなデザートサンドを、サクサク頬張って召し上がれ！

8枚入スペシャル缶(12枚入)

【価 格】8枚入 1,188円(本体価格1,100円)、スペシャル缶(12枚入) 2,180円(本体価格2,019円)

※お菓子の柄はランダムのため、1箱に全ての柄が入っていない場合がございます。

※包装紙がけはございません。

夏のレジャーにお出かけ、何をもっていく？オリジナルグッズ全4種

チップ＆デール/アクリルキーホルダーチップ＆デール/スペシャル缶 アクリルキーホルダーセット

夏の日差しできらっと輝くアクリルキーホルダーは、星形のミニチャーム付き♪セットで使っても、それぞれお気に入りのカバンやポーチに分けても使える優れものです。スペシャル缶をセットにした『スペシャル缶 アクリルキーホルダーセット』も登場！プレゼントや自分へのご褒美にして楽しんでください。

【価 格】

・チップ＆デール/バニラチョコレートサンド スペシャル缶 アクリルキーホルダーセット 2,800円(本体価格2,593円)

・チップ＆デール/アクリルキーホルダー 850円(本体価格773円)

チップ＆デール/クリアメッシュバッグ裏面デザインDカン付き

トレンドのクリア素材と、側面にメッシュを合わせた夏らしい『クリアメッシュバッグ』はこれから行く機会の増える水辺のレジャーにぴったり。Dカンがついているので、お気に入りのショルダーストラップやキーホルダーをDカンに付けて楽しめるのがうれしいポイントです。日常使いのバッグとして使っても、気分が上がりそう！

【価 格】2,090円(本体価格1,900円)

チップ＆デール/クリアメッシュポーチ

『クリアメッシュポーチ』は、内ポケットがついて小物が散らからず持ち歩けます。クリア素材とメッシュの組み合わせは、ビーチやスパなどリゾートシーンでも大活躍！『クリアメッシュバッグ』と組み合わせて使うのがおすすめ。

【価 格】1,375円(本体価格1,250円)

チップ＆デール/フェイスタオル

8枚入ボックスとお揃いのデザインで仕上げた『フェイスタオル』。レジャーシーンでは、肩にかけて日差しよけにしたりと使いやすいサイズ感です。何枚あっても嬉しいフェイスタオル、たくさん使ってくださいね。

【価 格】1,350円(本体価格1,228円)

＜通販限定＞グッズコンプリートセット

公式通販限定で『グッズコンプリートセット』も登場！全4種のオリジナルグッズをぜ～んぶセットにしてお届けします。4月29日(水祝)から受付開始しますので、グッズコンプリートを目指す方はお早めにチェックを！

【価 格】5,500円(本体価格5,000円)

※画像を使用の場合はコピーライト (C)Disneyをご記載ください。

■販売情報

【先行発売】

■Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店

【期 間】2026年4月29日(水祝)～8月末頃

【取扱商品】チップ＆デール/バニラチョコレートサンド

・8枚入

・スペシャル缶(12枚入)

・スペシャル缶 アクリルキーホルダーセット

・アクリルキーホルダー

・クリアバッグ

・クリアポーチ

・フェイスタオル

■東京ばな奈ワールド POP UP STORE(京王百貨店 新宿店 MB階 菓子売場 イベントスペース)

【期 間】2026年4月29日(水祝)～5月6日(水祝)

【営業時間】10：00～20：30

※5月6日(水祝)は20:00まで

【取扱商品】チップ＆デール/バニラチョコレートサンド

・8枚入

・スペシャル缶(12枚入)

・アクリルキーホルダー

・クリアバッグ

・クリアポーチ

・フェイスタオル

【通常販売】2026年5月7日(木)～8月末頃

■東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央口改札外)

【取扱商品】チップ＆デール/バニラチョコレートサンド

・8枚入

・スペシャル缶(12枚入)

・スペシャル缶 アクリルキーホルダーセット

・アクリルキーホルダー

・クリアバッグ

・クリアポーチ

・フェイスタオル

■東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)

【取扱商品】チップ＆デール/バニラチョコレートサンド

・8枚入

・スペシャル缶(12枚入)

・クリアポーチ

■羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)

【取扱商品】チップ＆デール/バニラチョコレートサンド

・8枚入

・スペシャル缶(12枚入)

・スペシャル缶 アクリルキーホルダーセット

・アクリルキーホルダー

・クリアポーチ

■羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)

【取扱商品】チップ＆デール/バニラチョコレートサンド

・8枚入

・スペシャル缶(12枚入)

・スペシャル缶 アクリルキーホルダーセット

・アクリルキーホルダー

■東京スカイツリー(R) 5階「SKYTREE SHOP」

【期 間】2026年5月7日(木)～6月30日(火)頃まで

【取扱商品】チップ＆デール/バニラチョコレートサンド

・8枚入

・スペシャル缶(12枚入)

・アクリルキーホルダー

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

※販売方法や取扱店は変更になる場合がございます。最新情報はホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。(https://www.tokyobanana.jp/products/banana_disney.html）

※表示の価格は参考小売価格です。

■通販情報

【受付期間】2026年4月29日(水祝)10:00～

◆公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/c/ccd-vachs/

◆パクとモグスイーツショップ 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000369/

◆パクとモグスイーツショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a5c1a5c3a52.html

【取扱商品】チップ＆デール/バニラチョコレートサンド

・8枚入

・スペシャル缶(12枚入)

・スペシャル缶 アクリルキーホルダーセット

・クリアポーチ

・グッズコンプリートセット

※5月7日(木)以降、順次発送いたします。

【受付期間】2026年5月7日(木)10:00～

◆パクとモグ -HANEDA Shopping店-

https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-wdj-cd-bnchs/

【取扱商品】チップ&デール/バニラチョコレートサンド

・8枚入

・スペシャル缶(12枚入)

・スペシャル缶 アクリルキーホルダーセット

・クリアポーチ

・グッズコンプリートセット

※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付を終了させていただきます。予めご了承ください

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈とは

JR東京駅店 ※画像はイメージです。

https://www.tokyobanana.jp/disney/index.html(https://www.tokyobanana.jp/disney/index.html)

2019年11月にJR東京駅にグランドオープンした「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップ。オープンわずか１週間で10万個販売を突破し、「もうパッケージから可愛い!!そして間違いない美味しさ(ハート)」「可愛くて食べられない」など、SNSでも大きな反響を呼んでいます。

東京ばな奈ワールドとは

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日