【アーカイブ動画プレゼント】夏には絶対就職！最短ルート実現プラン～4月に就職できなかったあなたへ～【無料＆期間限定】

株式会社キズキ

4月に就職できなかった、「夏には絶対就職！」と願う方にこそ視聴していただきたい動画です。

- 準備はしてきた、やる気もある、なのになぜ落とされたのかわからない- 春になってみんな動き出しているけど、自分だけ変わらないまま...- 4月を逃した...。もう採用してくれる企業なんてないんじゃないか...

もしこの感覚に覚えがあるなら、この動画はあなたのためのものです。

多くの人が誤解していますが、4月にスタートを切れなかった理由は、あなたの能力が低いからでも、準備が遅かったからでも、やる気が足りないからでもありません。

実は、あなたに合った「就職を実現するプラン」がわかっていなかっただけなのです。

就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は、2026年04月14日（火）に開催した「夏までに絶対就職！最短ルート実現プラン」をテーマにしたオンラインセミナーの様子を収めたアーカイブ動画を無料配信いたします。

具体的な就職戦略は自分一人ではなかなか気づけないもの。メンタル×キャリアのプロの助言があると早く就職できるようになるはずです。ぜひご視聴ください。

無料で視聴URLを受け取る :http://form.run/@US1Kk

プログラム内容

本動画では、夏までの就職を実現するための考え方や戦略を解説します。

さらに、最短で就職を実現した先輩たちのリアルな短期就職事例をご紹介。

一人でお見送りメールを眺めてため息をつく時間は、もう終わりにしましょう。精神論ではなく、データと実績に基づいた具体的な戦略を、本動画で手に入れてください。

無料で視聴URLを受け取る :http://form.run/@US1Kk

登壇者紹介

最短4ヶ月の就職支援実績

伊藤みな美（いとう・みなみ）

キズキビジネスカレッジ（KBC）北関東エリアマネージャー

飲食業界での店舗マネジメント、金融業界での営業経験を経て、「人が成果を出すための行動設計」を実務で磨く。キズキビジネスカレッジ（KBC）では、その実践知を就労支援に応用し、トップクラスの就職・卒業実績を継続的に創出。

特性・体調・過去の失敗を踏まえたうえで、 「どの環境ならうまくいくか」を短期間で言語化し、現実的な就職戦略に落とし込む支援を得意とする。支援の軸は、「対等に向き合い、結果にコミットすること」。

イベントアーカイブ動画視聴概要

視聴期間：2026年05月16日（土）23:59まで

場所：YouTube LIVE（要申し込み）

参加費： 無料（事前申込制）

主催： キズキビジネスカレッジ（KBC）

申込フォーム：https://form.run/@US1Kk

イベントアーカイブ動画視聴の流れ

以下のリンクからお申し込みください。自動返信メールで、イベントのURLをお伝えします。

- 簡単な申込フォームに入力- 送信後、自動返信メールで視聴URLを受け取り- URLからイベントを視聴！無料で視聴URLを受け取る :http://form.run/@US1Kk

補足

※ご提供には簡単なフォーム入力が必要です。

※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

※イベントの様子の無断転載などはお控えください。

※本件についてのお問い合わせは、メール（service@kizuki.or.jp）にてお願いします。

本動画の内容に関する注意事項

本アーカイブ動画には、講演当日にご参加いただいた方を対象に実施した「特別相談会」のご案内および内容が一部含まれております。

なお、アーカイブ動画のみをご視聴の方を対象とした特別相談会は実施しておりません。あらかじめご了承ください。

株式会社キズキについて

◆各種事業について

「何度でもやり直せる社会をつくる」というビジョンを持つキズキでは、その実現のために、様々な「困難」を経験した方向けに、様々な事業を展開中です。

株式会社キズキウェブサイト：https://kizuki-corp.com/

○キズキビジネスカレッジ（KBC）（就労支援事業）

東京都や大阪府などで、就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ」を運営。うつ病・適応障害・発達障害のために退職した方、また、それらの病気や障害のために就労できずにいる方などのために、「一人ひとりに適した就職」のための支援を実施。

ズキビジネスカレッジ（KBC）ウェブサイト：https://kizuki-corp.com/kbc/

○キズキ共育塾（学習支援事業）

一人ひとりの困りごとに寄り添い、自分に合った学び方を見つけていくことをコンセプトにした学習塾。不登校や中退をはじめ、人間関係の不安、体調の心配、学習への苦手意識など、お受けするご相談の種類は多岐に渡る。オンライン授業は全国対応。

キズキ共育塾ウェブサイト：https://kizuki.or.jp/

○キズキ家学（学習支援事業）

「家庭教師キズキ家学」を運営。不登校やひきこもりの方々のために、関東・関西で、勉強のみならずカウンセリングや外出同行も含めた支援を実施。

キズキ家学ウェブサイト：https://tokyo-yagaku.jp/

○公民連携事業

全国各地の自治体から委託を受けて、低所得世帯の子どもたちの学習支援などを実施。東京都など複数の自治体で多数の案件を受託。

○不登校オンライン（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者の方向けのwebメディア。不登校にまつわる保護者さんの体験談、お子さんの気持ち、著名人のインタビュー、不登校からの勉強法などの記事を掲載。「地に足のついた確かな情報」でお悩みに寄り添い、 「次の一歩」に進むための方法を紹介しています。

不登校オンラインウェブサイト：https://futoko-online.jp/

○親コミュ（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者さまのためのオンラインコミュニティ。

「不登校が特別ではない環境」で、チャットを通じて、不登校の親同士で、悩みを解決し合ったり、雑談したりできます。また、有識者を招いたオンライン講演会も提供しています。

親コミュウェブサイト：https://kizuki.or.jp/oya-community-lp/

今後もキズキは、創業以来の支援経験を活かし、既存事業の発展及び新規事業の積極的展開を通じ、様々な理由でつまづいた方々が「何度でもやり直せる社会」の実現に向けて邁進いたします。