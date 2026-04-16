大使館自慢の特別な料理を11か国58レシピ掲載！『大使館シェフのおいしいレシピ』4月22日発売

株式会社パイ インターナショナル

日本の各国大使館シェフが教える、その国の有名な料理や知られざる郷土料理のレシピ集。大使やゲストしか味わえない本格的な料理を家庭で再現できて、海外旅行気分が味わえます。料理の手順をマンガで解説し、各国の食文化もイラストで紹介。読み物としても楽しめる１冊。

『大使館シェフのおいしいレシピ』

https://pie.co.jp/book/i/5882/

制作協力：ＢＳ日テレ「大使館シェフのおいしいレシピ」

ＢＳ日テレのYouTubeチャンネル「BS4 Kitchen」で配信中の番組。日本の各国大使館で活躍する大使館専属シェフによる、家庭で作ることのできるレシピを発信している。 誰もが知っている料理はもちろん、知られざる郷土料理や日本の食材とのコラボなど、楽しいレシピが盛りだくさん。世界を巡り、食通ともいえる大使や大使夫人の自慢の大使館シェフによる料理は、招待されたゲストだけに振る舞われる特別なもの。日本の中の外国、大使館の料理を作って楽しめる。大使館シェフが使っている道具や調味料、料理に合わせるお酒や、大使館の公邸のインテリアや食器なども見どころ。

https://www.youtube.com/channel/UCvUUrVSUnqdwFW7d-YdvMgw

マンガ・絵：イシヤマアズサ

大阪府生まれ。おいしそうな料理と温かみのあるタッチが魅力の漫画家、イラストレーター。『真夜中ごはん』（宙出版）で、料理レシピ本大賞 in Japan 2017【料理部門】コミック賞を受賞。漫画に『つまみぐい弁当』（宙出版）、絵本の挿絵に『おおきなおさら』『はじめてのマナーえほん』（パイ インターナショナル）、『くいしんぼうのこぶたのグーグー』（教育画劇）、『給食室のいちにち』『給食当番のいちにち』（少年写真新聞社）などがある。

イメージ

１章：イタリア４章：チュニジア／白身魚のクスクス７章：インド／チキンコルマカレー９章：メキシコ１０章：ペルー

掲載レシピ

■イタリア

カルボナーラ ツナとトマトのパスタ チーズリゾット イワシのパン粉焼き ライスサラダ ティラミス

■ジョージア

シュクメルリ ロビオ ムチャディ ハルチョー ハチャプリ

■スウェーデン

ヤンソンさんの誘惑 ディルショット フィスクソッパ ニシンの酢漬け ディルクリームソース トースト・スカーゲン ラズベリーとレモンのグラニテ

■チュニジア

ブリック 白身魚のクスクス ハリッサとタコのサラダ シャクシュカ

■ヨルダン

フムス ピタパン ファラフェルサンド ガライエバンドラ ムジャッダラ

■インドネシア

ナシゴレン チキンサテ ソトアヤム タピオカデザート

■インド

チキンコルマカレー プラオライス チキンティッカ チャパティ アルパラタ

■ベトナム

チェー 牛肉のフォー ネムザン 生春巻き

■メキシコ

豚肉のパストールタコス 絶品サルサ２種 モレ 豚肉のローストと温野菜サラダ アボカドのポタージュ

■ペルー

白身魚のセビーチェ ロモ・サルタード カウサ・リメーニャ アンティクーチョ

■エジプト

ナスの酢漬けサラダ コシャリ モロヘイヤスープ レンズ豆のスープ

■クリスマスのデザート

ターテリカック リスアラマン



■世界のカレー

ダールチャナ サブジ エビのカレー パイナップルカレー

イベント情報

イベント名：「大使館シェフのおいしいレシピ」presents 世界グルメフェス2026

開催日程：2026年6月6日（土）・7日（日） ※雨天決行

会場：隅田公園そよ風広場 （〒131-0033 東京都墨田区向島1丁目3）

入場費：無料（※飲食と一部ワークショップは有料）

主催：ＢＳ日テレ

後援：墨田区

書籍概要

書名：『大使館シェフのおいしいレシピ』

https://pie.co.jp/book/i/5882/

仕様：A5判（210×148mm）／ソフトカバー／176Pages（Full Color）

定価 :本体1,800円+税

ISBN：978-4-7562-5882-3 C0077

発売日：2026年4月22日

制作協力：ＢＳ日テレ「大使館シェフのおいしいレシピ」

マンガ・絵：イシヤマアズサ

書籍に関するお問い合わせ

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