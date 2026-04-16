【韓国発kuoca(クオカ)】香り・うるおい・ツヤで“まるで桃みたいな立体唇”を演出。9種類のペプチドやセラミドを含むスキンケア発想のリップグロスが登場。キーリングタイプでリップを身に着ける新提案。

株式会社インテルコスメシ・ジャパンkuoca(クオカ) ワイルドピーチ リップグロス

韓国プレミアムブランドを輸入販売する株式会社インテルコスメシ・ジャパン(本社 東京都渋谷区/代表取締役社長 豆田 健司)は、ファインダイニングからインスピレーションを得たビューティーブランド「kuoca(クオカ)」からスキンケア発想のリップケアグロスを発売します。直営店のMOOD or NATUREや日本公式オンラインストアに加え、全国の百貨店やセレクトショップ等で順次販売開始予定です。

｜リップケアとメイクアップを両立する、“身につける”リップグロス

ワイルドピーチリップグロスは、唇に触れた瞬間からうるおいと自然なボリューム感を演出し、みずみずしい香りを同時に楽しめるリップグロスです。

SNS上でも“まるで本物の桃のような香り”といった声が寄せられているワイルドピーチの香りを採用。

キーリングタイプのデザインにより、バッグやポーチに取り付けて“身につける”アクセサリー感覚としても楽しめます。

香りとうるおいをいつでも身近に感じられる、新しいビューティー体験を提案します。

もちっと密着する果汁リップグロウ

唇に触れた瞬間、やわらかく溶け込むようになじみ、ベタつきにくく密着するメルティングテクスチャー。もぎたての桃を思わせるフレッシュで甘い香りが広がります。

スキンケア発想の処方

スキンケア発想の成分配合で、唇にうるおいとハリを与え、なめらかに整えます。乾燥しやすい唇にもデイリーケアとしてご使用いただけます。

●うるおい・ハリ：9種類のペプチド・ハナスゲ根エキス

●保湿：セラミド

●整肌：パンテノール

※すべて保湿・整肌成分として配合

※すべての方に刺激が起こらないわけではありません。

自然なボリューム感を演出

マイルドなプランパー処方と、肌馴染みの良いピュアなピンクの色味で、ふっくらとした印象と自然な血色感を演出します。

まるで、もぎたての桃のような唇に。

キーリングタイプでビューティールーティンにアクセントを

メタリックなパッケージにキーリングを施したデザインで、バッグやポーチに簡単に取り付け可能。日常にさりげないアクセントを添えます。

｜香りで味わう桃の香り

SNSで度々話題になり注目を集めてきたkuocaのワイルドピーチの香りは、プロバンスの桃畑で太陽をたっぷりと浴びて育った野生の桃から搾り出した果汁のように、新鮮で芳醇な香りです。

フレンチハーブの葉が持つ青々としたほろ苦さが加わり、ワイルドで軽快な印象を演出しています。自然そのものの豊かさと生命力を感じさせるような、魅力に満ちた体験をリップケアをするたびにお届けします。

｜商品概要

kuoca ワイルドピーチ リップグロス

商品名：ワイルドピーチ リップグロス

価格：2,500円(税込)

容量：7mL

発売日：2026年4月17日(金)

MOOD or NATURE

kuoca日本公式オンラインストア(https://kuoca.jp/products/wild-peach-lip-gloss)先行販売

kuoca取り扱い店では順次発売

※発売日は予告なく変更となる可能性がございます。

| kuoca ワイルドピーチ関連商品

ワイルドピーチフレグランスミスト 50mL / 2,530円(税込)

| ワイルドピーチ フレグランスミスト

肌や髪が乾燥すると感じた時にひと吹きすると、微粒子ミストが保湿しながら香りを楽しめるフレグランスミスト。ブランドアイコンのホワイトトリュフ*をはじめとするスキンケア成分を配合。

*ツベルナグムツムエキス(保湿成分)

ワイルドピーチ ハンドクリーム 50mL / 2,700円(税込)

| ワイルドピーチ ハンドクリーム

体温で柔らかく溶けてなじむ潤いケア。

体温で柔らかに溶けるメルティングフォーミュラでベタつかず、肌に素早くなじみます。天然由来保湿成分*が肌をうるおいのヴェールで包み込みます。

*シアバター6%、植物性スクワラン3%

ワイルドピーチ ハンド&ボディローション 300mL / 4,800円(税込)

| ワイルドピーチ ハンド&ボディローション

スキンケア成分で保湿*&整肌ケア。

敏感に傾きがちな肌にも使える低刺激設定のフォーミュラで、肌をすこやかに整えます。EWGグリーン処方。

スキンケア成分処方で肌にしっとりと潤いを与え、ベタつくことなく馴染みます。

*ツベルナグムツムエキス(保湿成分)

ワイルドピーチ ハンド&ボディウォッシュ 300mL / 4,200円(税込)

| ワイルドピーチ ハンド&ボディウォッシュ

残り香と潤いを残す低刺激のハンド&ボディウォッシュ。

EWG処方の弱酸性。ふんわりクリーミーな泡とスキンケア成分処方でうるおいを与え*、肌を柔らかく洗い上げます。バスエッセンスとしても使えます。

*ツベルナグムツムエキス(保湿成分)

ワイルドピーチ フレグランスタグ / 2,310円(税込)

| ワイルドピーチ フレグランスタグ

香りを掛けて、空間をリフレッシュ。ペーパータイプのエアーフレッシュナー。クローゼットのハンガーや引き出し、ドアノブ、タオルハンガーなどに掛けて香りをお楽しみいただけます。

ワイルドピーチ オード パルファム 50mL/ 19,800円(税込)

| ワイルドピーチ オード パルファム

2025年10月に開催された「サロン ド パルファン 2025」を皮切りに満を持して日本でローンチ。ローンチ後間もなくして、「美的『韓国通な賢者たちが選んだ2025年下半期韓国ベストコスメ』フレグランス編」で第1位を受賞

kuoca（クオカ）

ABOUT kuoca

「kuoca（クオカ）」は、イタリア語で“シェフ”を意味する言葉に由来する、ソウル・聖水洞発のビューティーブランド。

ファインダイニングの哲学から着想を得て、ホワイトトリュフなどの貴重な素材を厳選。

機能・香り・質感のすべてに妥協せず、五感を満たす使い心地を追求しています。大量生産に頼らず、肌の美食家のために一皿の料理のように丁寧に仕立てたプロダクトをお届けします。

【kuoca SNS】

■Instagram @kuoca.jp(https://www.instagram.com/kuoca.jp/)

■X @kuoca_japan(https://x.com/kuoca_japan)

【kuoca取扱情報】

◼︎kuoca日本公式オンラインストア ht(https://kuoca.jp/)tps://kuoca.jp/(https://kuoca.jp/%E2%97%BC%EF%B8%8E%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%82%B7%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2)

◼︎インテルコスメシ・ジャパン公式オンラインストア

https://www.icjonline.jp/shop

◼︎MOOD or NATURE

渋谷スクランブルスクエア/ 5F +Q (プラスク) グッズ コスメティック

〒150-0002

東京都渋谷区渋谷２丁目２４－１２渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン内 5階 +Q (プラスク) グッズ コスメティック内

営業時間：10時～21時

電話番号：03-4221-4280

■その他取り扱い店舗：SHOP LIST(https://kuoca.jp/pages/stores)

※お取扱い状況については各店にお問合せください。

［kuoca］LINEギフト(https://mall.line.me/sb/kuoca)

［kuoca］i LUMINE(https://i.lumine.jp/search/?prefn1=txBrandCode&prefv1=2702)

会社概要：株式会社インテルコスメシ・ジャパン

インテルコスメシ・ジャパンは、2007年の設立以来、イタリアにおけるオーガニックコスメブランドのプロデュースをはじめ、韓国発のコスメ・フレグランスブランドの輸入販売を中心に事業を展開してまいりました。海外の先進的かつ独自性の高いコスメ／フレグランスブランドの発掘および自社開発を通じて、中長期的なブランド育成を軸としたマーケティング＆ディストリビューション戦略を推進しています。販売チャネルは、自社運営の直営店「MOOD or NATURE」をはじめ、百貨店、セレクトショップ、アパレル、インテリアショップ、カタログギフト企業など、多様なリテールパートナーへと広がっています。

https://intercosmesi.jp/