[無料枠再々増枠決定]東京発グローバルイノベーションイベント「SusHi Tech TOKYO 2026」にリモート来場！東京都内のスタートアップカンファレンスに触れてみよう！

株式会社ｔｏｒａｒｕ

株式会社toraru（本社：兵庫県神戸市中央区）は、分身サービス「GENCHI」（プラットフォームサービス）を、2026年4月27日（火）～29日（水）に東京ビッグサイトで開催される東京発グローバルイノベーションイベント SusHi Tech Tokyo 2026への来場経路としてGENCHIをご提供する予定で、前回の告知の予定枠が無くなりましたので、無料枠を再々増枠します。

海外からの来場者を得たい東京都とパートナーを組み実現されました。

【先着にて無料枠提供】現在は予約受付中で、通常は1時間4500円程度の費用が掛かるところ、本日より1週間を目安に、追加で先着で無料の枠をご用意いたしましたので、この機会に是非ご体験をお願い致します。

予約サイト：Sushi Tech Remote provided by toraru

https://sushitech.tokyo(https://sushitech.tokyo)

予約サイト：Sushi Tech Remote provided by toraru

今回の来場経路の提供については、海外からの来場者を得たい東京都と弊社toraruがパートナーを組み実現されました。時間を効率的に使いたいビジネスマン・経済的に余裕のない若者・タイミングが合わない、育休中・休職中などオフライン・リアル参加困難な、すべての国内外の来場希望者に提供いたします。実際にオフライン・リアル参加するのと変わらない没入体験をぜひご体感ください。

■ SusHi Tech TOKYO 2026について

分身サービス「GENCHI」の ”出現” イメージ（遠方にいる依頼者が、現地の働き手のスマートフォンに顔を出現させ、擬似的にその場に存在することを再現。自宅やオフィスから、リアルタイムで展示会参加・交流ができます。）SusHi Tech TOKYO 2026

SusHi Tech TOKYOは、前身であるCity-Tech Tokyoを含めて今年で４回目となり、フォーカスするテーマは、AI / Robotics / Resilience / Entertainment、最先端テクノロジーを一気に体験できる、東京発のグローバルイノベーションイベントです。

2025年には607社のスターアップが出展し、参加者は世界100カ国から57,698人が訪れました。

弊社の分身サービス「GENCHI」による「移動の可能性」を実際に体感いただける場を通して、2029年にかけて、オンライン交通網の世界展開を目指します。

■ 分身サービス「GENCHI」とは

CESでの展示ブースの様子

行きたいけど、諦めた経験はないでしょうか、

もし、テレポーテーションが出来るとしたら、どこに行きたいですか？

もし、同時に２つの場所にあなたが存在できるとしたら、そこで何をしたいですか？

分身サービス「GENCHI」は、新しい移動の選択肢と可能性を提供する、オンラインで疑似的なテレポーテーション・目的達成ができる未来型の交通ブラットフォームサービスです。

分身サービス「GENCHI」を使った移動の大きなメリットは、たとえ現地に知り合いがいなくても、誰でも気軽に、ブラウザを通して疑似的なテレポーテションをして目的の達成ができる点です。たとえば、自宅やオフィスから、現地でショッピング（イマーシブコマース）、交流、展示会やイベントへの参加、営業、サポート、修理など目的達成ができます。仕組みは、WEBプラットフォームからの依頼を通して、現地で登録している働き手があなたの分身（クローン）として手配されます。そしてスマートフォン等を通して、視覚・聴覚・触覚（一部）を疑似的に再現、同時に彼らの手足を借りての目的達成を実現します。

プラットフォーム上で現地の周りに登録している働き手とマッチング。彼らが依頼者の分身（クローン）として、依頼者の目的達成をアシスト。（スマートフォンやタブレット端末に映し出されているのが依頼者です。）SusHi tech Tokyo会場から、仙台や大阪などに擬似的にテレポーテション！

出展ブースでは、分身サービス「GENCHI」を使って、SusHi tech Tokyoの会場から約500km離れた大阪や仙台へ擬似的にテレポーテーションできる体験デモの実施を予定しております。

ご来場の皆様には、ブースにご用意しているジョイスティックのボタンやマイク（音声機能）を通して、各地に手配された働き手に指示・依頼をしていただきます。たとえば、働き手が持つスマートフォンにあなたの顔を出現させて、擬似的にリアルタイムで大阪へテレポーテーションし、商店での購買、現地の人と交流などを実行すると同時に、新しい移動体験の可能性を是非、会場でご体感ください。（通常の用途には、遠隔での展示会参加、出展、交流、営業、サポート、修理等）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=tyBCk9jO_j4 ]

事業イメージ動画

■開催概要・ブース位置

SusHi Tech TOKYO 2026

日 程：2026年4月27日（月）～4月29日（水・祝）

ビジネスデー：27、28日9:00～18:30（JST）

パブリックデー：29日10:00～18:00（JST）

出展社名：株式会社toraru

展示会場：SusHi Tech Tokyo 2026

ブース位置：決定次第、別途公表。

■ 株式会社toraruについて

本社：兵庫県神戸市中央区浪花町56KIP内

代表者：代表取締役 西口 潤

設立：2018年4月3日

公式ウェブサイト：https://www.toraru.co.jp

事業内容：分身サービス「GENCHI」の開発・運営

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=5KLcTTO6oh4 ]

毎日放送取材動画（地上波TV短縮版8分動画）

GENCHIを通して、「誰もが自由に移動し、自分らしくいられる、格差の無い世界」を実現し「世界の格差解消」に努めて参ります。

株式会社toraru

株式会社toraru 広報担当：入谷

電話：08051229331

メールアドレス：megumi@toraru.co.jp