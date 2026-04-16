山でも街でも、「音」で安心を備える。クマ鈴＆ホイッスル　新発売のお知らせ

小林薬品株式会社

音で存在を知らせることで、熊など野生動物との不意の遭遇を減らす助けになります。熊は人の気配を察すると離れる習性があり、音を出すことは登山やキャンプ、農作業時の基本的な安全対策とされています。登山・林道・見回り・防災備蓄にお勧めのセットです。

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RABLISS KO425 クマ鈴＆ホイッスル

【商品特長】

【商品仕様】

【使用上の注意】

強力マグネットで消音機能を実装しています。身に着けやすいカラビナ＆ストラップ、33g(クマ鈴)と超軽量設計です。素材や細部にもこだわって製造しております。※本品は熊などとの遭遇リスクを減らす補助用品であり、接近や被害を完全に防止・保証するものではありません。