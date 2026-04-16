株式会社アイズ、「第26回 マーケティングWeek -春 2026-」出展のお知らせ

株式会社アイズ

株式会社アイズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：福島範幸、東証グロース：5242）は、2026年4月22日(水)～24日(金)の3日間に東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催される「第26回 マーケティングWeek -春 2026-」に出展します。

当社ブース：第26回 マーケティングWeek -春 2026-

SNS・インフルエンサー活用 EXPO【S21-22】

▼来場事前登録はこちらから

https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html



「第26回 マーケティングWeek -春 2026-」概要

主催 ：RX Japan株式会社

日時 ：2026年4月22日(水)・23日(木)・24日(金)10:00-17:00

会場 ：東京ビッグサイト 南展示棟

住所 ：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11－1

アクセス：https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/visit/access.html

ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」から徒歩3分

りんかい線「国際展示場駅」から徒歩7分

詳細 ：https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/about/sns.html

出展内容一覧

・クチコミプロモーション/トラミー

トラミーは、クライアントの商品やサービスをトラミー会員が体験し、体験した会員自身が利用するSNS上でクチコミ・レビューを公開(情報発信)するクチコミプロモーションサービスです。 20～40代の一般女性を中心とした約15万人*¹の会員を保有しております。一連の業務をすべて当社がディレクションすることで品質を確保し、クライアントへ提供しております。

今回来場者様限定の特別プランをご用意しております！

是非弊社ブースにお立ち寄りください！

▼こんなクライアント様におすすめ！

・新鮮なクチコミを定期的にSNSやWEBに露出したい

・商品体験者のコンテンツを獲得したい

・商品体験者のアンケートをLPやECサイトで活用したい

・デジタルマーケティング支援/広告運用代行

15年以上に渡り、企業の売上最大化の支援として運用型広告の広告運用代行を行ってまいりました。

デジタル広告の媒体を幅広く取り扱っており、ご予算に応じたパフォーマンス最大化の広告提案を行っております。

＜取り扱い媒体＞

・検索連動型広告（リスティング広告）・ディスプレイ広告：Google/Yahoo!/MicrosoftAds

・SNS広告：Meta（Facebook/Instagram）広告/X広告/LINE広告/Pinterest広告/Linkedin広告

・ニュースアプリ広告：SmartNewsAds

・動画広告：YouTube/TVer/TikTok/Be.Real/Abema

・ECモール広告：AmazonAds/RMP（楽天広告）

・その他DSP販売代行

・インフルエンサーマーケティング/Talema.(タレマ)

Talema.(タレマ)は、【Youtubeチャンネル登録者数が1万人以上のクリエイター】と【動画で商品サービスを宣伝したい企業】を直接つなぐマッチングプラットフォームです。1,750組以上のクリエイターが登録しており、コスメ・日用品・旅行などの幅広い案件が掲載されています。

企業はTalema.に案件を掲載することで、自社サービスのPRに活用できるクリエイターとマッチングし、動画による認知獲得や購買促進が可能になります。

・コスメクチコミ・ランキング/COSME bi（コスメビ）

『COSMEbi』とは、コスメ・美容に関するクチコミ/ランキングサイトです。コスメの検索や比較ができ、クチコミや美容情報をシェアするプラットフォームとして、高品質な商品レビューや、『SNS以上ブログ未満の美容レポ』が掲載されています！

「ONもOFFも愛せるわたし」をコンセプトに、全ての人が美容を通じて、どのわたしでも「愛せる」を追求するプラットフォームを目指しています。

▼来場事前登録はこちらから

https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html

株式会社アイズについて

2007年に設立された独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。クチコミマーケティング「トラミー」や国内No.1*²の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」などを運営しています。2022年、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2022 Japan」を受賞。2022年12月21日、東証グロース上場。（証券コード：5242）



・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-22 渋谷プレステージ7階

・設立日：2007年2月14日

・代表者：代表取締役社長 福島 範幸

・コーポレートサイトURL：https://www.eyez.jp/

*¹2025年1月現在

*²調査委託先：株式会社東京商工リサーチ、調査時期：2025年9月