「RESEXXY（リゼクシー）」 ×フラワーアートブランド「memorif.(メモリフ)」第2弾コラボレーションアイテム発売決定
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するファッションブランド「RESEXXY（リゼクシー）」は、株式会社ラッキーナンバースリー(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：寺門千尋、以下「LN3」)が展開するフラワーアートブランド「memorif.(メモリフ)」（以下「memorif.」）との、第2弾コラボレーションアイテムを2026年4月16日(木)より店舗にて販売開始します。
memorif.×RESEXXY
【アイテム概要】
【memorif.】フラワーアメスリラッフルチュニック
価格 ：12,100円(税込)
カラー：ホワイト、イエロー
サイズ：フリー
WEB URL：https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/1526304369
ラッフルを重ねたボリューム感のあるデザインブラウス。
ナチュラルなアメリカンスリーブにしたことで肩まわりに抜け感が出てすっきりした印象に。
長めのチュニック丈に設定しており、ボディラインをカバーできる万能アイテムです。
同色のショートパンツを合わせることで、ワンピース見えのセットアップスタイリングもお楽しみいただけます。
ホワイト
イエロー
【memorif.】フラワーフリルショートパンツ
価格 ：9,900円(税込)
カラー：ホワイト、イエロー
サイズ：フリー
WEB URL：https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/1526307370
フリルデザインによるボリューム感がポイントのショートパンツ。
スカート風のデザインではありますが、ショートパンツ仕様のため短めの着丈でも安心して着用いただけます。
同色のチュニックを合わせることで、ワンピース見えのセットアップスタイリングもお楽しみいただけます。
ホワイト
イエロー
【memorif.】フラワーIラインワンピース
価格 ：13,200円(税込)
カラー：ホワイト、イエロー
サイズ：フリー
WEB URL：https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/1526303368
襟元のラッフルデザインが顔周りを華やかに見せ、女性らしい印象に。
アンダーバスト切り替えにしたことでウエストラインを強調し、スタイルアップを叶えます。
ホワイト
イエロー
【概要】
店舗発売日：2026年4月16日(木)
RUNWAY channel、ZOZOTOWNでは販売中です。
【memorif.(メモリフ)について】
フラワーアーティスト・寺門千尋が立ち上げたアートブランド「memorif.（メモリフ）」。
本物の植物をレントゲン撮影することで、花の内部に宿る有機的なラインや繊細な色彩、生花が持つエネルギーを可視化し、植物の新たな美しさを表現しています。
自然が生み出す一輪一輪の「美しさ」を、アートとして日常に届けるフラワーアートブランドです。
memorif.公式サイト :
https://lucky-no3.com/memorif
■RESEXXY ブランドコンセプト
【More fascinate.】
もっと、魅力的に。自分らしさを身にまとい、理想の自分になること。
美しさを磨き続ける想いが人を惹きつける魅力に変わる。
憧れを追い続け、人生をもっと楽しく。
■RESEXXYシーズンコンセプト
【Euphoria】
チャーミングな眼差しに心揺さぶる。
優美でありながらもどこか遊び心があって気取らない。
鮮やかなカラーパレットで心躍る、陽気でポジティブムード漂うワードローブ。
■RESEXXY オフィシャルサイト/SNS
Instagram : https://www.instagram.com/resexxy_official/ (@resexxy_official)
Web Store : https://runway-webstore.com/resexxy/
HP : http://resexxy.com/
X(旧 Twitter) : https://x.com/RESEXXY
TikTok : https://www.tiktok.com/@resexxy_official
【会社概要】
社 名：MARK STYLER株式会社
本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-14
創 業：2005年11月
代表者：代表取締役社長 秋山 正則
事業概要：１.オリジナルブランドによる婦人服・服飾雑貨の企画開発、直営店での小売ならびにフランチャイズ店、専門店等への卸売
２.自社運営eコマースサイト「RUNWAY channel」および他社運営eコマースサイトを利用した商品のインターネット販売
URL：http://www.mark-styler.co.jp