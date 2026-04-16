「RESEXXY（リゼクシー）」 ×フラワーアートブランド「memorif.(メモリフ)」第2弾コラボレーションアイテム発売決定

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MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するファッションブランド「RESEXXY（リゼクシー）」は、株式会社ラッキーナンバースリー(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：寺門千尋、以下「LN3」)が展開するフラワーアートブランド「memorif.(メモリフ)」（以下「memorif.」）との、第2弾コラボレーションアイテムを2026年4月16日(木)より店舗にて販売開始します。





memorif.×RESEXXY


【アイテム概要】



【memorif.】フラワーアメスリラッフルチュニック


価格　：12,100円(税込)


カラー：ホワイト、イエロー


サイズ：フリー


WEB URL：https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/1526304369



ラッフルを重ねたボリューム感のあるデザインブラウス。
ナチュラルなアメリカンスリーブにしたことで肩まわりに抜け感が出てすっきりした印象に。
長めのチュニック丈に設定しており、ボディラインをカバーできる万能アイテムです。



同色のショートパンツを合わせることで、ワンピース見えのセットアップスタイリングもお楽しみいただけます。





ホワイト

イエロー

【memorif.】フラワーフリルショートパンツ


価格　：9,900円(税込)


カラー：ホワイト、イエロー


サイズ：フリー


WEB URL：https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/1526307370



フリルデザインによるボリューム感がポイントのショートパンツ。
スカート風のデザインではありますが、ショートパンツ仕様のため短めの着丈でも安心して着用いただけます。



同色のチュニックを合わせることで、ワンピース見えのセットアップスタイリングもお楽しみいただけます。




ホワイト

イエロー

【memorif.】フラワーIラインワンピース


価格　：13,200円(税込)


カラー：ホワイト、イエロー


サイズ：フリー


WEB URL：https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/1526303368



襟元のラッフルデザインが顔周りを華やかに見せ、女性らしい印象に。


アンダーバスト切り替えにしたことでウエストラインを強調し、スタイルアップを叶えます。





ホワイト

イエロー


【概要】


店舗発売日：2026年4月16日(木)


RUNWAY channel、ZOZOTOWNでは販売中です。



【memorif.(メモリフ)について】


フラワーアーティスト・寺門千尋が立ち上げたアートブランド「memorif.（メモリフ）」。


本物の植物をレントゲン撮影することで、花の内部に宿る有機的なラインや繊細な色彩、生花が持つエネルギーを可視化し、植物の新たな美しさを表現しています。


自然が生み出す一輪一輪の「美しさ」を、アートとして日常に届けるフラワーアートブランドです。



memorif.公式サイト :
https://lucky-no3.com/memorif





■RESEXXY ブランドコンセプト


【More fascinate.】


もっと、魅力的に。自分らしさを身にまとい、理想の自分になること。


美しさを磨き続ける想いが人を惹きつける魅力に変わる。


憧れを追い続け、人生をもっと楽しく。



■RESEXXYシーズンコンセプト


【Euphoria】


チャーミングな眼差しに心揺さぶる。


優美でありながらもどこか遊び心があって気取らない。


鮮やかなカラーパレットで心躍る、陽気でポジティブムード漂うワードローブ。



■RESEXXY　オフィシャルサイト/SNS


Instagram : https://www.instagram.com/resexxy_official/ (@resexxy_official)


Web Store : https://runway-webstore.com/resexxy/


HP : http://resexxy.com/


X(旧 Twitter) : https://x.com/RESEXXY


TikTok : https://www.tiktok.com/@resexxy_official



【会社概要】


社　名：MARK STYLER株式会社　　


本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-14


創　業：2005年11月　　　　　　　


代表者：代表取締役社長　秋山 正則


事業概要：１.オリジナルブランドによる婦人服・服飾雑貨の企画開発、直営店での小売ならびにフランチャイズ店、専門店等への卸売


２.自社運営eコマースサイト「RUNWAY channel」および他社運営eコマースサイトを利用した商品のインターネット販売


URL：http://www.mark-styler.co.jp