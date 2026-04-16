「RESEXXY（リゼクシー）」 ×フラワーアートブランド「memorif.(メモリフ)」第2弾コラボレーションアイテム発売決定

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するファッションブランド「RESEXXY（リゼクシー）」は、株式会社ラッキーナンバースリー(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：寺門千尋、以下「LN3」)が展開するフラワーアートブランド「memorif.(メモリフ)」（以下「memorif.」）との、第2弾コラボレーションアイテムを2026年4月16日(木)より店舗にて販売開始します。

memorif.×RESEXXY

【アイテム概要】

【memorif.】フラワーアメスリラッフルチュニック

価格 ：12,100円(税込)

カラー：ホワイト、イエロー

サイズ：フリー

WEB URL：https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/1526304369

ラッフルを重ねたボリューム感のあるデザインブラウス。

ナチュラルなアメリカンスリーブにしたことで肩まわりに抜け感が出てすっきりした印象に。

長めのチュニック丈に設定しており、ボディラインをカバーできる万能アイテムです。

同色のショートパンツを合わせることで、ワンピース見えのセットアップスタイリングもお楽しみいただけます。

ホワイトイエロー

【memorif.】フラワーフリルショートパンツ

価格 ：9,900円(税込)

カラー：ホワイト、イエロー

サイズ：フリー

WEB URL：https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/1526307370

フリルデザインによるボリューム感がポイントのショートパンツ。

スカート風のデザインではありますが、ショートパンツ仕様のため短めの着丈でも安心して着用いただけます。



同色のチュニックを合わせることで、ワンピース見えのセットアップスタイリングもお楽しみいただけます。

ホワイトイエロー

【memorif.】フラワーIラインワンピース

価格 ：13,200円(税込)

カラー：ホワイト、イエロー

サイズ：フリー

WEB URL：https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/1526303368

襟元のラッフルデザインが顔周りを華やかに見せ、女性らしい印象に。

アンダーバスト切り替えにしたことでウエストラインを強調し、スタイルアップを叶えます。

ホワイトイエロー

【概要】

店舗発売日：2026年4月16日(木)

RUNWAY channel、ZOZOTOWNでは販売中です。

【memorif.(メモリフ)について】

フラワーアーティスト・寺門千尋が立ち上げたアートブランド「memorif.（メモリフ）」。

本物の植物をレントゲン撮影することで、花の内部に宿る有機的なラインや繊細な色彩、生花が持つエネルギーを可視化し、植物の新たな美しさを表現しています。

自然が生み出す一輪一輪の「美しさ」を、アートとして日常に届けるフラワーアートブランドです。

memorif.公式サイト :https://lucky-no3.com/memorif

■RESEXXY ブランドコンセプト

【More fascinate.】

もっと、魅力的に。自分らしさを身にまとい、理想の自分になること。

美しさを磨き続ける想いが人を惹きつける魅力に変わる。

憧れを追い続け、人生をもっと楽しく。

■RESEXXYシーズンコンセプト

【Euphoria】

チャーミングな眼差しに心揺さぶる。

優美でありながらもどこか遊び心があって気取らない。

鮮やかなカラーパレットで心躍る、陽気でポジティブムード漂うワードローブ。

■RESEXXY オフィシャルサイト/SNS

Instagram : https://www.instagram.com/resexxy_official/ (@resexxy_official)

Web Store : https://runway-webstore.com/resexxy/

HP : http://resexxy.com/

X(旧 Twitter) : https://x.com/RESEXXY

TikTok : https://www.tiktok.com/@resexxy_official

【会社概要】

社 名：MARK STYLER株式会社

本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-14

創 業：2005年11月

代表者：代表取締役社長 秋山 正則

事業概要：１.オリジナルブランドによる婦人服・服飾雑貨の企画開発、直営店での小売ならびにフランチャイズ店、専門店等への卸売

２.自社運営eコマースサイト「RUNWAY channel」および他社運営eコマースサイトを利用した商品のインターネット販売

URL：http://www.mark-styler.co.jp