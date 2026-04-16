【大塚商会】「WingArc Partner Award 2026」において「Cloud Partner of the Year」と「Persons of the Year」を受賞

株式会社大塚商会

株式会社大塚商会（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:大塚 裕司）は、ウイングアーク1st株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：田中 潤、以下、ウイングアーク）が主催する「WingArc Partner Award 2026」において、「Cloud Partner of the Year」および「Persons of the Year」を受賞しました。

■WingArc Partner Award について

「WingArc Partner Award」は、ウイングアーク製品の提案・活用を通じ、顧客ビジネスの発展に寄与したパートナー企業を表彰する制度です。「Cloud Partner of the Year」は、クラウドサービス活用による顧客価値創出に最も貢献した企業に授与され、「Persons of the Year」は、ウイングアークビジネスに顕著な成果を上げた個人に授与される賞です。

URL：https://www.wingarc.com/warp_partner/award/

■受賞理由

今回の受賞は、Data Empowerment製品のクラウド領域において大塚商会がトップクラスの売上貢献を実現し、全国で優れた実績を積み重ねたことが評価されたものです。当社では、「MotionBoard Cloud」や「Dr.Sum Cloud」をさまざまなSaaS製品と組み合わせ、お客様目線での「オフィスまるごと」提案を行っています。こうした取り組みがお客様のDX推進において具体的な成果につながり、今回の受賞につながりました。

■大塚商会の取り組み

トータルITソリューションを提供する企業として、幅広い業種のお客様に多様なサービスを展開しており、ウイングアークが提供するBI・データ活用製品についても豊富な導入実績と専門技術者を有しています。当社が持つ多彩な業務ソリューションとウイングアーク製品を組み合わせることで、業務効率化の支援はもちろん、データを活用した迅速かつ高精度な意思決定を可能にするDXを推進しています。

今後は、「MotionBoard（BIツール）」や「Dr.Sum（データ分析基盤）」などData Empowerment領域の製品と大塚商会のソリューションを組み合わせる提案をさらに強化し、お客様のデジタル化をより高い次元で実現していきます。

■ウイングアーク1st株式会社様からのコメント

この度は「Cloud Partner of the Year」および「Persons of the Year」のダブル受賞、誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。

大塚商会様には、弊社クラウド製品を最大限に活用し、お客様のクラウドシフトを支援する取り組みを全国規模で推進いただきました。

「MotionBoard Cloud」や「Dr.Sum Cloud」を軸に、多様なSaaSとの連携を含めた「お客様目線」のご提案が、高い成果につながっています。

また、「MotionBoard Cloud」保守の立ち上げをはじめとした事業推進においては、今回「Persons of the Year」を受賞した大塚啓太様のご尽力により、当社事業基盤の強化にも大きく貢献いただきました。

今後も共にDX領域での価値創出を進めてまいります。

【ウイングアーク1st株式会社 執行役員CSO 森脇 匡紀】

※本リリースに記載の社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

【お問い合わせ先】

株式会社大塚商会

AI・データ活用推進課

Mail：dwh-info@otsuka-shokai.co.jp