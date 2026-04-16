KATEの人気アイシャドウ「メロウブラウンアイズ」「ポッピングシルエットシャドウ」に新色登場。0.8mm超極細芯の‟眉シャーペン“にも新色追加。

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株式会社カネボウ化粧品


　グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』は、重ねてもくすまず、目もとを大きく自然に強調する「メロウブラウンアイズ(https://www.nomorerules.net/pickup/mellow_brown_eyes/)」から、こっくりまろやかな深みカラーの新色を2026年4月25日（土）より発売いたします。（2026年4月21日（火）より順次店頭・WEB展開スタート）


　さらに、正反対の2つの質感コントラストでクリッと丸い目もと印象に仕上がる「ポッピングシルエットシャドウ(https://www.nomorerules.net/pickup/popping_silhouette_shadow/)」からは、淡いのに盛れるピンクグレージュカラーの限定色を数量限定で同日発売いたします。


　また、折れにくい0.8mmの超極細芯でリアルな毛流れ眉を描ける‟眉シャーペン”「アイブロウペンシルスーパースリム0.8(https://www.nomorerules.net/all_products/eye_brow/)」からも使いやすいダーク系の新色を発売いたします。



・KATE公式サイト：https://www.nomorerules.net/(https://www.nomorerules.net/)



■商品情報


透けブラウン×繊細パールで目もとを大きく自然に強調。重ねてもくすまない「メロウブラウンアイズ」から、こっくりまろやかな深みカラーの新色登場。


#ブラウニームースカラー




ケイト　メロウブラウンアイズ　新色２種



―COLOR VARIATION―




BR-9 ピンクムースブラウン


まろやかなピンクブラウン系カラーが、目もとに自然な血色感を与え、やわらかい印象に



BR-10 グレージュムースブラウン


ムースのようなふんわりとした質感で肌になじみ、目もとに自然な陰影感を演出




―処方特長―


１.透けブラウン×繊細パールで目もとが重くならない！抜け感のある立体的な目もと印象に


２.馴染ませクリアカラーでくすまず、立体的な艶感を強調




・商品ページ：https://www.nomorerules.net/pickup/mellow_brown_eyes/


正反対の2つの質感コントラストでクリッと丸い目もと印象に仕上がる「ポッピングシルエットシャドウ」から、淡いのに盛れるピンクグレージュカラーの限定色登場。


＃ミスティーチュールカラー




＜数量限定＞


ケイト　ポッピングシルエットシャドウ　新色2種



―COLOR VARIATION―




EX-6　チュチュピンクポップ


ミスティーなピンクグレージュ系のカラーが、やわらかなニュアンスを演出



EX-7　チュチュライラックポップ


ミスティーなライラックグレージュ系のカラーで、上品な印象に




―商品特長―


ピンクグレージュ系のくすみミュートマット×透明感増しの多色グリッター。質感の差で立体感を引き立てる！




・商品ページ：https://www.nomorerules.net/pickup/popping_silhouette_shadow/


まるでシャーペンで描くようなリアルな毛流れ眉が完成。折れにくい0.8mmの超極細芯“眉シャーペン”から、使いやすいダーク系の新色登場。




ケイト　アイブロウペンシルスーパースリム０.8　新色2色


□ウォータープルーフ　□皮脂・こすれに強い



―COLOR VARIATION―




BR-7　ココアブラウン


温かみのある落ち着いたブラウンカラーで、自然な陰影感を演出



GY-1　ナチュラルグレー


黒髪にも合う自然なグレーカラーで、落ち着いた印象に




―商品特長―




・商品ページ：https://www.nomorerules.net/all_products/eye_brow/