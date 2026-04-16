KATEの人気アイシャドウ「メロウブラウンアイズ」「ポッピングシルエットシャドウ」に新色登場。0.8mm超極細芯の‟眉シャーペン“にも新色追加。
グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』は、重ねてもくすまず、目もとを大きく自然に強調する「メロウブラウンアイズ(https://www.nomorerules.net/pickup/mellow_brown_eyes/)」から、こっくりまろやかな深みカラーの新色を2026年4月25日（土）より発売いたします。（2026年4月21日（火）より順次店頭・WEB展開スタート）
さらに、正反対の2つの質感コントラストでクリッと丸い目もと印象に仕上がる「ポッピングシルエットシャドウ(https://www.nomorerules.net/pickup/popping_silhouette_shadow/)」からは、淡いのに盛れるピンクグレージュカラーの限定色を数量限定で同日発売いたします。
また、折れにくい0.8mmの超極細芯でリアルな毛流れ眉を描ける‟眉シャーペン”「アイブロウペンシルスーパースリム0.8(https://www.nomorerules.net/all_products/eye_brow/)」からも使いやすいダーク系の新色を発売いたします。
・KATE公式サイト：https://www.nomorerules.net/(https://www.nomorerules.net/)
■商品情報
透けブラウン×繊細パールで目もとを大きく自然に強調。重ねてもくすまない「メロウブラウンアイズ」から、こっくりまろやかな深みカラーの新色登場。
#ブラウニームースカラー
ケイト メロウブラウンアイズ 新色２種
―COLOR VARIATION―
BR-9 ピンクムースブラウン
まろやかなピンクブラウン系カラーが、目もとに自然な血色感を与え、やわらかい印象に
BR-10 グレージュムースブラウン
ムースのようなふんわりとした質感で肌になじみ、目もとに自然な陰影感を演出
―処方特長―
１.透けブラウン×繊細パールで目もとが重くならない！抜け感のある立体的な目もと印象に
２.馴染ませクリアカラーでくすまず、立体的な艶感を強調
・商品ページ：https://www.nomorerules.net/pickup/mellow_brown_eyes/
正反対の2つの質感コントラストでクリッと丸い目もと印象に仕上がる「ポッピングシルエットシャドウ」から、淡いのに盛れるピンクグレージュカラーの限定色登場。
＃ミスティーチュールカラー
＜数量限定＞
ケイト ポッピングシルエットシャドウ 新色2種
―COLOR VARIATION―
EX-6 チュチュピンクポップ
ミスティーなピンクグレージュ系のカラーが、やわらかなニュアンスを演出
EX-7 チュチュライラックポップ
ミスティーなライラックグレージュ系のカラーで、上品な印象に
―商品特長―
ピンクグレージュ系のくすみミュートマット×透明感増しの多色グリッター。質感の差で立体感を引き立てる！
・商品ページ：https://www.nomorerules.net/pickup/popping_silhouette_shadow/
まるでシャーペンで描くようなリアルな毛流れ眉が完成。折れにくい0.8mmの超極細芯“眉シャーペン”から、使いやすいダーク系の新色登場。
ケイト アイブロウペンシルスーパースリム０.8 新色2色
□ウォータープルーフ □皮脂・こすれに強い
―COLOR VARIATION―
BR-7 ココアブラウン
温かみのある落ち着いたブラウンカラーで、自然な陰影感を演出
GY-1 ナチュラルグレー
黒髪にも合う自然なグレーカラーで、落ち着いた印象に
―商品特長―
・商品ページ：https://www.nomorerules.net/all_products/eye_brow/