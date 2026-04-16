KATEの人気アイシャドウ「メロウブラウンアイズ」「ポッピングシルエットシャドウ」に新色登場。0.8mm超極細芯の‟眉シャーペン“にも新色追加。

株式会社カネボウ化粧品

グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』は、重ねてもくすまず、目もとを大きく自然に強調する「メロウブラウンアイズ(https://www.nomorerules.net/pickup/mellow_brown_eyes/)」から、こっくりまろやかな深みカラーの新色を2026年4月25日（土）より発売いたします。（2026年4月21日（火）より順次店頭・WEB展開スタート）

さらに、正反対の2つの質感コントラストでクリッと丸い目もと印象に仕上がる「ポッピングシルエットシャドウ(https://www.nomorerules.net/pickup/popping_silhouette_shadow/)」からは、淡いのに盛れるピンクグレージュカラーの限定色を数量限定で同日発売いたします。

また、折れにくい0.8mmの超極細芯でリアルな毛流れ眉を描ける‟眉シャーペン”「アイブロウペンシルスーパースリム0.8(https://www.nomorerules.net/all_products/eye_brow/)」からも使いやすいダーク系の新色を発売いたします。

・KATE公式サイト：https://www.nomorerules.net/(https://www.nomorerules.net/)

■商品情報

透けブラウン×繊細パールで目もとを大きく自然に強調。重ねてもくすまない「メロウブラウンアイズ」から、こっくりまろやかな深みカラーの新色登場。

#ブラウニームースカラー

ケイト メロウブラウンアイズ 新色２種

―COLOR VARIATION―

BR-9 ピンクムースブラウン

まろやかなピンクブラウン系カラーが、目もとに自然な血色感を与え、やわらかい印象に

BR-10 グレージュムースブラウン

ムースのようなふんわりとした質感で肌になじみ、目もとに自然な陰影感を演出

―処方特長―

１.透けブラウン×繊細パールで目もとが重くならない！抜け感のある立体的な目もと印象に

２.馴染ませクリアカラーでくすまず、立体的な艶感を強調

・商品ページ：https://www.nomorerules.net/pickup/mellow_brown_eyes/

正反対の2つの質感コントラストでクリッと丸い目もと印象に仕上がる「ポッピングシルエットシャドウ」から、淡いのに盛れるピンクグレージュカラーの限定色登場。

＃ミスティーチュールカラー

＜数量限定＞

ケイト ポッピングシルエットシャドウ 新色2種

―COLOR VARIATION―

EX-6 チュチュピンクポップ

ミスティーなピンクグレージュ系のカラーが、やわらかなニュアンスを演出

EX-7 チュチュライラックポップ

ミスティーなライラックグレージュ系のカラーで、上品な印象に

―商品特長―

ピンクグレージュ系のくすみミュートマット×透明感増しの多色グリッター。質感の差で立体感を引き立てる！

・商品ページ：https://www.nomorerules.net/pickup/popping_silhouette_shadow/

まるでシャーペンで描くようなリアルな毛流れ眉が完成。折れにくい0.8mmの超極細芯“眉シャーペン”から、使いやすいダーク系の新色登場。

ケイト アイブロウペンシルスーパースリム０.8 新色2色

□ウォータープルーフ □皮脂・こすれに強い

―COLOR VARIATION―

BR-7 ココアブラウン

温かみのある落ち着いたブラウンカラーで、自然な陰影感を演出

GY-1 ナチュラルグレー

黒髪にも合う自然なグレーカラーで、落ち着いた印象に

―商品特長―

・商品ページ：https://www.nomorerules.net/all_products/eye_brow/