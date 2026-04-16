かしわらあきお『みつけてどこどこ？』うた動画視聴回数100万回突破！

株式会社ワニブックス[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=0xygf7erVAY ]

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）が2024年10月に刊行した、大人気絵本作家かしわらあきお氏による“しかけえほん”『みつけてどこどこ？ - むちゅうになるうごくえほん -』が、教育系YouTube公式チャンネル「ボンボンアカデミー」とのコラボにより再び注目を集めています。

著者のかしわらあきお氏は、『しましまぐるぐる』をはじめとする「いっしょにあそぼ」シリーズ（Gakken）、「頭のいい子を育てるプチ」シリーズ（主婦の友社）、「かっしーのポケモンえほん」シリーズ（小学館）など大ヒット作を多数輩出。

『みつけてどこどこ？』の【うたアニメ】動画は106万回視聴を記録（2026年4月16日現在）、書籍も累計5万部を突破するなどロングセラー作品として親子を中心に広く支持されています。

そして今月4月24日には、同書の特徴である「楽しさ」と「創造性」を盛り込んだ、しかけ絵本の最新作『ゆびから ぐいーん』を刊行予定です。穴に指を入れてスライドさせると、指先から色々なものが出てくる”しかけムービングえほん”となっています。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=gKQ94wztdzo ]

どちらも大人とあかちゃんの楽しいコミュニケーションや知育に最適。こどもの日やクリスマスプレゼント、ご家族、ご友人への贈り物にもおすすめです。

◎ボンボンアカデミー

https://youtube.com/@bom-bom-academy

ボンボンアカデミーは、保育士や教員の方、ご年配の方々、おうち学習にもぴったりな「おもしろくて、ためになる」動画がいっぱいの教育系YouTube公式チャンネルです。 いっちー＆なるの歌、ダンス、体操動画を中心に、昔話、生き物、乗り物、英語チャンツ、Phonics、折り紙、知育などの学びコンテンツがたくさん！ ぜひチャンネル登録してお楽しみください♪

また、親子向け、保育士向け、小学校、幼稚園などの教育現場向けのライブ、イベント、コンサート等への出演も積極的に取り組んでいます。いっちー＆なるといっしょに、歌や手あそびで笑顔がいっぱいになるイベントにしてみませんか？ 出演のご依頼はお問い合わせフォームよりお申し込みください。

https://bom-bom-academy.com/contact/

●歌・手あそび・ダンスなどのリクエストお待ちしています♪

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https://bom-bom-academy.com/contact/

【書籍情報】

『みつけてどこどこ？ - むちゅうになるうごくえほん -』

かしわらあきお（さく・え）

ワニブックス刊

発売日：2024年10月25日

価格：1,595円（税込）

ISBN：978-4-8470-7434-9

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847074343

【書籍情報】

『ゆびから ぐいーん』

かしわらあきお（さく・え）

ワニブックス刊

発売日：2026年4月24日

価格：1,595円（税込）

ISBN：978-4-8470-7605-3

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847076052