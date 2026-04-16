『刀剣乱舞ONLINE 湯浴みコレクション その4』「ラムコーポレーション オンラインくじ」で4月23日15:00より期間限定で販売開始！

株式会社ラムコーポレーション

株式会社ラムコーポレーション（本社：東京都荒川区）が提供するオンラインくじサービス「ラムコーポレーション オンラインくじ」にて、2026年4月23日(木)15:00より、『刀剣乱舞ONLINE 湯浴みコレクション その4』を販売いたします。

シリーズ第4弾となる今回のくじは、前弾に引き続き、刀剣男士たちが"お風呂のアヒル"になったオリジナルデザインの「トウケンダック」を全等級にラインナップ。

A賞は大きいサイズの「ビッグソフビフィギュア」、B賞はお風呂に浮かべて楽しむことができる「お風呂ソフビフィギュア」、C賞はそれぞれの刀剣男士たちをデザインしたオリジナルの入浴剤をラインナップし、入浴剤のパッケージデザインには「トウケンダック」を使用しています。

また、D賞には、透け感のあるマーブル模様のコームに「トウケンダック」がデザインされた「トウケンダックコーム」が初登場。今回もコレクション欲をくすぐる、可愛らしいアイテムを全20種ご用意しております。

そのほか、ラムコーポレーションX公式アカウントによるプレゼントキャンペーンと、【5連セット】をご購入でもれなく当たる「おまけ賞」の実施を予定しております。キャンペーン詳細は販売ページをご確認ください。

◆販売概要

商品名 ： 刀剣乱舞ONLINE 湯浴みコレクション その4

販売時期 ： 2026年4月23日（木）15:00 ～ 5月7日（木）14:59

お届け目安： 2026年8月下旬予定

くじの流れ： 1回770円（税込）。

全20種の商品の中からいずれか1種が当たります（ハズレは無し）。

※送料は別途必要となります。

発売元 ： 株式会社ラムコーポレーション

販売ページ： https://ram-kuji.com/lp/yuami4/

※2026年9月頃に『刀剣乱舞万屋本舗』の店舗にて一般販売を予定しています。

＜購入方法＞

「ラムコーポレーション オンラインくじ」の販売ページへアクセスし、1回770円（税込）でくじをご購入いただくと、いずれかの賞品がページに記載された当選確率で当選します。

◆商品ラインナップ

【A賞】トウケンダックビッグソフビフィギュア

全2種

（大典太光世、山鳥毛）

サイズ：約H11.5×W10×D12cm

※いずれか1種が当たります。

※本製品は鑑賞用です。水には浮かびません。

【B賞】トウケンダックお風呂ソフビフィギュア

全6種

（ソハヤノツルキ、蜂須賀虎徹、南泉一文字、山姥切長義、雲生、雲次）

サイズ：約H8×W7.5×D8cm

※いずれか1種が当たります。

【C賞】入浴剤２包セット

全6種

（燭台切光忠、同田貫正国、豊前江、桑名江、日光一文字、後家兼光）

サイズ：約H14×W10cm

※いずれか1種（2包セット）が当たります。

【D賞】トウケンダックコーム

全6種

（小狐丸、にっかり青江、乱藤四郎、小竜景光、和泉守兼定、鶴丸国永）

サイズ：約H6.5×W11.5cm

※いずれか1種が当たります。

【おまけ賞】トウケンダックフレークシール

全1種

サイズ：(大)約H3.5×W2.5cm／(小)約H2.8×W2.3cm

「5連セット」を購入すると、トウケンダックフレークシール（20ピース入）をもれなくプレゼント！

【RP賞】トウケンダックお風呂ソフビフィギュアコンプリートセット

全1種

サイズ：約H8×W7.5×D8cm

「ラムコーポレーション」のX公式アカウント(https://x.com/ram_ramcorp)をフォロー＆対象のポストをリポストすると、抽選で5名様にB賞トウケンダックお風呂ソフビフィギュア（全6種）のセットをプレゼントいたします。

※各等級の詳細は、販売ページにてご確認ください。

◆Ｘフォロー＆リポストキャンペーン

ラムコーポレーションのＸ公式アカウント(https://x.com/ram_ramcorp)（@ram_ramcorp）をフォロー＆対象のポストをリポストすると、抽選で5名様に「トウケンダックお風呂ソフビフィギュアコンプリートセット」をプレゼント!!

コピーライト表記：(C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

◆「ラムコーポレーション オンラインくじ」とは

スマホやPCで簡単に楽しめるハズレなしのオンラインくじです。ここだけのオリジナル商品をラインナップ！

◆関連サイト

「ラムコーポレーション オンラインくじ」公式サイト：https://ram-kuji.com/

「ラムコーポレーション」公式X（旧Twitter）：https://x.com/ram_ramcorp

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