【10万部突破！】AI入門書の決定版『AIのド素人ですが、10年後も仕事とお金に困らない方法を教えて下さい！』

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、木内翔大著『AIのド素人ですが、10年後も仕事とお金に困らない方法を教えて下さい！ 最悪の未来でも自分だけが助かる本』が売れ行き好調につき、累計10万部を突破しました（電子版を含む）。本書は、全国の書店およびインターネット書店でお求めいただけます。

※10万部オビのカバー画像※2026年4月8日（水）掲載の読売新聞半5段広告より

本書は、AI初心者でもわかりやすく、すぐに実践できる知識が身につくと話題沸騰中の一冊です。

著者は、今もっとも業界で注目を浴びる、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる利用者数No.1（※）の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」代表の木内 翔大。

進歩が速く、プロフェッショナルでさえついていくのが難しいAI業界の「超本質」だけを誰にでもわかりやすくお伝えします。

※GMOリサーチ&AI株式会社調べ。調査項目：調査時点（2025年2月）における累計登録者数、AI活用学習コミュニティの開始時期。調査対象：企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする

【本書のここがすごい！】

・とにかくわかりやすいマンガがたくさん！

「AIの本なんて難しそう……」そんな読者の方にも、とにかくわかりやすいマンガで、AIの「必要なところだけ」をお伝えします。

・初心者から一気に上級者へ！ AIのことがよくわかる！

AIを使って稼げるようになりたい！ という読者の方にもぴったり。「即」使える実践的なAIの知識が身につきます。

・AIを活用したキャリアを徹底サポート！

「学ぶだけ」で終わらせない。AIに負けないキャリアの築き方を、AIのプロフェッショナルの視点から本気でお伝えします。

「本質」を掴み、AI初心者から上級者へとジャンプアップできる本書を、ぜひお手に取ってご覧ください。

【収録内容】

イントロダクション すぐそこにある“ヤバい時代”に適応する人・しない人

第1章 本当になんでも・誰でも使えちゃうAIのすごさ

第2章 あなたの職を奪うのは「AIが使えるようになった」普通の人

第3章 未経験60代でも3週間で7万稼げた「AI副業」のおいしさ

第4章 8ヶ月で求人が33倍！ 「AI人材」への最短ロードマップ

第5章 ド素人でも驚くべき成果を出せる「ChatGPT」の5大要点

第6章 AI時代こそ「人間力」を高めるべきシンプルな理由

【著者プロフィール】

木内 翔大（きうち しょうた）

1990年生まれ。株式会社SHIFT AI 代表取締役。

10歳でプログラミングを始める。2013年に日本初のマンツーマンプログラミングスクール「SAMURAI ENGINEER」を創業。累計4万人にIT教育を行い、2021年に上場企業へ売却。2023年に株式会社SHIFT AIを設立し、「日本をAI先進国に」をミッションに掲げ、AIのビジネス活用を学べる利用者数No.1（※）の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営。

X（https://x.com/shota7180）を中心に、フォロワー14.9万人（2026年4月時点）に向けて生成AIについて発信。

SHIFT AI ホームページ：https://shift-ai.co.jp/

SHIFT AI ニュース：https://www.youtube.com/@SHIFT-AI_kiuchiAI

SHIFT AI ch：https://www.youtube.com/@SHIFTAIch

【書籍概要】

『AIのド素人ですが、10年後も仕事とお金に困らない方法を教えて下さい！ 最悪の未来でも自分だけが助かる本』

著書：木内 翔大

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

発売日：‎2025年5月21日

判型：四六判

ページ数：256ページ

ISBN：978-4-04-606759-3

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322311000195/)