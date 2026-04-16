【発売前重版決定！】主要書店4チェーンで2週連続ランキング1位を独占！ 『ハーパーズ バザー』6月号はMrs. GREEN APPLEカバー＆大森元貴特別版

株式会社ハースト婦人画報社

女性をエンパワーするインターナショナルファッション誌『ハーパーズ バザー』（発行：株式会社ハースト婦人画報社 本社：東京都港区 代表取締役：ニコラ・フロケ）は、Mrs. GREEN APPLEが表紙を飾る6月号と、大森元貴さんが表紙の特別版を4月20日(月)に同時発売いたします。

特集：UNITED in LOVE & LIGHT＿愛と光を分かちあって

『ハーパーズ バザー』6月号 『ハーパーズ バザー』6月号 増刊 大森元貴特別版

「結成前から、絵に描けるようなキャラクター性のある人たちを集めたバンドを作れたら面白いと思っていた」――大森元貴（インタビューより抜粋）

この一言がそのまま息づくような、Mrs. GREEN APPLEの唯一無二の世界観。

本誌独占インタビューでは、藤澤涼架さんから見た若井滉斗さん、大森元貴さんから見た藤澤涼架さん、そして若井滉斗さんから見た大森元貴さん―。メンバーそれぞれが語り合う互いの「人間性や強さ」、さらにその違いが色濃く映し出される三者三様な「服選び」まで―こうした個性の響き合いを通じて、3人が共鳴し続ける理由に迫ります。

『ハーパーズ バザー』が撮り下ろす豪華フォトストーリーとともに、全8ページにわたる特集にご期待ください。

EDITOR’S LETTER : 編集長・松田麻衣子

ときおり頭の中に流れては、いつもの道をともに歩く。誰にでもいつか出合ってからずっとそばにいる、そんな歌がある。いまこの国に生きる多くの人にとって、その歌はMrs. GREEN APPLEのものなのかもしれません。透明で切なさがまじるその歌は、完璧じゃない人生をそのままに、迷い、不安、矛盾、後悔などを描きながら、それでも生きていくことを、一緒にやっていこうと言っている。同じ時代をたしかに生きていると、いろいろな言葉で、方法で、教えてくれる。Mrs. GREEN APPLEの3人が登場する本誌、ぜひ楽しみにご覧ください。 ―（エディターズレターより抜粋）

information

＜限定特典：オリジナルステッカー4枚入り＞

一部ネット書店では、【通常版】の購入特典として『ハーパーズ バザー』限定のステッカーをご用意。

対象： 通常版のみ

特典内容： トレカサイズステッカー豪華4枚セット

・メンバー全員カット1枚

・メンバーソロカット3枚（大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架）

取り扱い： 下記４つのネット書店限定

・ HMV&Books

・セブンネットショッピング

・タワーレコード オンライン

・ヨドバシ・ドット・コム

※在庫僅少につき、販売終了している可能性もございます

＜全国5エリアの書店に「特大表紙ポスター」が出現＞

発売を記念し、全国5か所の書店店頭にて、迫力満点の特大表紙ポスターを期間限定で掲出します。

Mrs. GREEN APPLEの圧倒的な存在感と、誌面の美しさをぜひ店頭で体感してください。

掲出店舗：

・HMV&BOOKS SHIBUYA

・平安堂長野店

・紀伊國屋書店梅田本店

・丸善博多店

・丸善仙台アエル店

『ハーパーズ バザー』6月号のコンテンツ

・私だけの花を咲かせて

・2026-27年秋冬コレクション速報

・三吉彩花、背中で花咲く内なる私

・心を抱きしめる香り

・究極の一生もの、大人のデンタルマネジメント

・腸からはじめる、心と体のホリスティックケア

・ステージ上の自分を鼓舞する、アーティストの信念とは？

・空と太陽を追いかけて、カリフォルニアへ

・揺らぐ時代の、レジリエンスの物語

・木の魂を宿す家具にみる侘び寂び‥‥‥ほか

『ハーパーズ バザー』6月号

【発売日】2026年4月20日(月)

【販売価格】800円（税込）

【販売書店】全国書店、ネット書店とELLE SHOP

『ハーパーズ バザー』について

1867年にニューヨークで創刊、現存するなかで最も歴史あるファッション誌『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』。数々の才能を輩出し、さまざまなレジェンドを生み出し続け、現在、世界30の国と地域で発行されています。そのDNAを引き継ぐ日本版では、心を豊かにするラグジュアリーなファッション、感性と知性を刺激するカルチャーやあらゆる世代の女性たちのライフスタイルに必要なエッセンスを、斬新なビジュアルと読み応えのあるテキストで発信しています。また、女性をエンパワーする企画や特集、多様性やジェンダー、サステナビリティなどの問題にフォーカスした記事をお届けし、よりよい明日のために共に考え、共にアクションを起こしてまいります。社会を動かす女性をもっと美しく-

公式サイト：www.harpersbazaar.com/jp 公式Instagram：@harpersbazaarjapan

公式X：@HarpersBazaarJP 公式Facebook：@HarpersBazaarJapan

公式YouTube：@Harper’s BAZAAR Japan

ハースト婦人画報社｜ハースト・デジタル・ジャパンについて

株式会社ハースト婦人画報社は、アメリカに本社を置き、世界40か国で情報、サービス、メディア事業を展開するグローバル企業、ハーストの一員です。株式会社ハースト・デジタル・ジャパンは、デジタルビジネス拡大のため2016年に設立された株式会社ハースト婦人画報社の100％子会社です。

1905年に創刊した『婦人画報』をはじめ、『ELLE（エル）』、『25ans（ヴァンサンカン）』、『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』、『Esquire（エスクァイア）』などを中心に、ファッション、ライフスタイルなどに関する多数のデジタルメディアの運営と雑誌の発行を手掛けています。『ELLE SHOP（エル・ショップ）』をはじめとするEコマース事業も収益の柱に成長。近年はクライアント企業のマーケティング活動をトータルにサポートする『HEARST made （ハーストメイド）』 、データに基づくブランドマーケティング支援を行う『HEARST Data Solutions（ハースト データ ソリューションズ）』を立ち上げるなど、コンテンツ制作における知見にデジタルとデータを融合した企業活動を展開しています。またISO14001を取得しサステナビリティに配慮した経営を実践しています。