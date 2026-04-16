アクアイグニスが軽井沢初出店！軽井沢駅直結の新商業施設内に＜ザ・コンランショップ＞がデザイン監修したホテルやスパ、レストランがオープン！

株式会社アクアイグニス

2026年3月、株式会社アクアイグニス（東京都中央区、代表取締役：立花 哲也）は、軽井沢駅直結の商業施設「軽井沢 T-SITE」内に、ザ・コンランショップが監修した全9室のホテル「HACIENDA KARUIZAWA」、2種類のサウナや薬草湯を楽しめる温浴施設「AQUAIGNIS GARDEN SPA」、そして辻口博啓シェフのショコラトリー「ル ショコラ ドゥ アッシュ」、笠原将弘マスターによる日本料理「笠庵 賛否両論」をはじめ、東京・恵比寿の名店「鮨屋小野」、無添加だし専門店「だし尾粂」など、アクアイグニスが手がける店舗を新たに出店いたしました。

軽井沢初出店の多彩なブランドを通じて、信州エリアでもアクアイグニスの「癒し」と「食」を提供してまいります。

2026年4月25日グランドオープン! ホテル「HACIENDA KARUIZAWA」

▲「軽井沢 T-SITE」外観

ザ・コンランショップがデザイン監修した、全9室のホテル。各客室には異なる家具や小物をセレクトし、訪れるたびに新たな発見と魅力に出会える特別な滞在体験を提供します。

また、宿泊のお客様はスパやサウナ、シェアラウンジを滞在中何度でもご利用いただくことが可能です。

軽井沢ならではの伸びやかな空気感のなかで、上質で心豊かな時間をお過ごしいただけます。

▲旅の緊張をやわらかく解きほぐすHACIENDA KARUIZAWAのロビー▲110号室 (75平方メートル )▲106号室 (51平方メートル )

HACIENDA KARUIZAWA（ハシェンダ カルイザワ）※2026年4月25日グランドオープン

https://hacienda-karuizawa.jp/(https://hacienda-karuizawa.jp/)

住 所：〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢中谷地1178-1293（軽井沢T-SITE内 B06）

電話番号：0267-31-6460

総客室数：9室

入退館時：チェックイン 15:00～｜チェックアウト ～11:00

客室料金：38,000円～（2名1室のお1人あたりの料金）※人数やお食事内容によって料金は変動します。

客室設備：客室風呂｜トイレ｜洗面所｜エアコン｜冷蔵庫｜ドライヤー｜ルームウェア｜Wi-Fi完備 ※105/110/111のみキッチン・ダイニング付き

共有設備：ライブラリー

駐車台数：150台（宿泊のお客様は無料）

ACCESS：JR北陸新幹線・しなの鉄道「軽井沢」駅 徒歩1分

心と身体をときほぐす温浴施設「AQUAIGNIS GARDEN SPA」

instagram :https://www.instagram.com/hacienda_karuizawa/?hl=ja

ザ・コンランショップがデザイン監修。旅の途中の立ち寄りにも、滞在の締めくくりにもふさわしい、心と身体をときほぐすための空間です。自然素材とモダンな感性を融合し、長野県産の素材を使用した薬草湯や屋内外のサウナ、ゆったりと過ごせる休息ラウンジを備えています。時間とともに移ろう光と陰影が、静かな深呼吸へと導きます。

▲光が穏やかに広がる内風呂▲薪ストーブサウナ「火坐（ひざ）」▲開放的な露天風呂

AQUAIGNIS GARDEN SPA（アクアイグニス ガーデン スパ）

https://aquaignis-karuizawa.jp/(https://aquaignis-karuizawa.jp/)

住 所：〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢中谷地1178-1293（軽井沢T-SITE内 F04）

電話番号：0267-46-8003

営業時間：

■オープン特別期間（～4/24）｜8:00-22:00（最終入館21:00)

■4/25～｜9:00-22:00（最終入館21:00)

入浴料金：

■オープン特別期間（～4/24）｜大人（中学生以上）1,300円・小人（小学生以下）500円

■4/25～｜大人（中学生以上）平日2,000円／土日祝2500円・小人（小学生以下）全日500円

※お得なシェアラウンジとのセットプラン(https://www.sharelounge.jp/store/3738)もございます。

設 備：温浴、サウナ、ラウンジ

駐車台数：150台（ご入浴のお客様は120分無料）

ACCESS：JR北陸新幹線・しなの鉄道「軽井沢」駅 徒歩1分

軽井初出店！信州の食材を使用したグルメやお買い物も楽しんで♪

■LE CHOCOLAT DE H 軽井沢

instagram :https://www.instagram.com/aquaignisgardenspa_karuizawa/?hl=ja▲軽井沢限定のショコラなどが並ぶ▲店舗内観

辻口博啓シェフが手がけるショコラトリー。世界中のカカオと日本の素材や文化を融合し、世界へ発信するショコラブランド。今回の店舗では、カフェも併設し、長野県産の食材を使ったショコラやスイーツも展開します。

電話番号｜0267-48-6111

営業時間｜10:00-19:00

■笠庵 賛否両論 軽井沢

▲店舗内観▲季節の野菜や魚を使ったおまかせ御膳やコースを提供

東京・恵比寿「賛否両論」の笠原将弘マスターが手がける日本料理屋が軽井沢へ初出店。和食の伝統を大切にしながらも、遊び心が光る、長野の食材を独自にアレンジした和食を堪能いただけます。

電話番号｜0267-41-6899

営業時間｜ランチ 11:00-14:30／ディナー 16:30-21:00

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/karuizawa-kasaan/reserve

■鮨屋小野 軽井沢 ※2026年5月18日(月)OPEN予定

▲店舗内観▲本店の名物「ONO スペシャル巻き」

東京・恵比寿で愛され続ける「鮨屋小野」が軽井沢へ。洗練された空間と極上の食材。世界中の人々を魅了してきた絶品江戸前寿司。寿司を通じて”おもてなし”を世界に。

電話番号｜0267-46-8002

営業時間｜ランチ 11:00-14:30／ディナー 16:30-21:00

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/karuizawa-sushiyaono/reserve

■だし尾粂 軽井沢

▲オーダーメイドだしパックが人気▲店舗内観

豊洲市場にある明治4年創業の乾物問屋「尾粂商店」による、無添加だし専門店。自分だけの組み合わせで、世界に一つだけのだしパックを作れる「オーダーメイドだしパック」が名物。

電話番号｜0267-48-6170

営業時間｜9:00-21:00

株式会社アクアイグニス

アクアイグニスは、世界的に著名なシェフによるレストランや、国内外で活躍するクリエイターがデザインする宿泊施設など、日本各地から多くの来場者が訪れる複合温泉リゾートを開発・運営。2012年三重県菰野町で「癒し」と「食」をテーマにした複合温泉リゾートを、2021年には三重県多気町に日本最大級の商業リゾートVISONを開業。地域の食材、食文化、シェフやクリエイターと生産者を繋ぎ、地域活性を行っています。

https://aquaignis.jp/