株式会社オーセント

アートと、ぬくもりのある時間を。ウールブランケットが新登場

～経糸にはコットンを使用し、肌に触れる部分はウール100%、心地よいあたたかさのウールブランケットを発売開始～

＜このプレスリリースのポイント＞

- FAVORRIC(フェイバリック)がアート作品をデザインした新たなブランケットコレクションをリリース。天然素材ならではの、優しいぬくもりを感じられるウールブランケットをラインナップ。2026年4月16日から販売開始します。- アーティストの個性あふれる作品をジャカード織りでデザイン。空間にそっと彩りを添える一枚。FAVORRICのウールブランケットは、アートを纏いながら、くつろぎの時間に彩り与えます。- 四方をぐるりと縫い上げるブランケットステッチには、すでに生産終了している特別な針を使用。国内でも数少ない専用ミシンで仕上げられた、クラフト感のある美しい縁取りです。- 明治25年創業。100年以上の歴史をもつ老舗工場が、昔ながらの技術で一枚一枚丁寧に織り上げています。

新アイテムウールブランケットコレクション

「アートと暮らす。」をコンセプトに国内外で活躍する写真家や画家のアート作品をデザインしたオリジナルグッズを展開するFAVORRIC（フェイバリック）【運営：株式会社オーセント（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-7-4 アカデミービル3F、代表：福原大佑）】は、 2026年4月16日（木）より「ウールブランケット」を公式サイトおよび楽天市場にて販売開始いたします。

織りで描くアートの表情が、空間に静かな存在感をもたらすウールブランケット。

プリントではなく、ジャカード織による立体的な奥行きは、作品の表情を豊かに引き立てます。ソファやベッドに掛けるだけで、暮らしの中にアートが自然と溶け込みます。

肌に触れる面は天然ウール100％。

ウール特有の縮れた繊維が空気を含み、軽やかでありながらしっかりとあたたかさをキープします。吸湿・放湿性にも優れているため、あたたかいのにムレにくく、長時間使っても快適な温度感が続きます。

仕上げには、国内でも限られた工場のみが持つ起毛加工技術を採用。

チクチク感を抑えた、なめらかでやさしい肌触りを実現しました。使い込むほどに風合いが育つのも、天然ウールならではの魅力です。

さらに、ウールが本来持つ抗菌・防臭性や難燃性により、日常使いでも安心。

四方をぐるりと縫い上げたブランケットステッチは、すでに生産終了した特別な針と、国内でも数少ない専用ミシンによるもの。クラフト感のある美しい縁取りが、丁寧なものづくりを物語ります。

アートを「飾る」だけでなく、「使う」ことで、暮らしはもっと豊かに。

日常に寄り添う一枚として、上質な時間をお届けします。

▶ ウールブランケット商品一覧：https://bi.favorric.com/4csmELR

愛の循環愛の循環

FAVORRICのこだわり

世界で一番かわいい鳥

アーティストの様々な作品をデザイン

アーティストの個性あふれる作品を、ジャカード織で再現。自然体で心地よく、暮らしにそっとなじみながら、日常にアートの彩りを添えてくれます。

ウールブランケット

上質な素材を使用

経糸には綿を使用しつつ、肌に触れる表面はウール100％。

ウール特有の縮れた繊維（クリンプ）が空気を含み、軽やかでありながら、しっかりと熱を逃がしません。

冷え込む季節でも、身体をやさしく包み込みます。

ブランケットステッチ

日本製ならではの丁寧な仕上げ

染色から縫製に至るまで国内で一貫生産をしています。大量に生産される商品とは違い、国内の職人が1点1点丁寧に作り上げています。日本製ならではの丁寧な縫製で、細部のステッチまで美しい仕上がりです。

ラインナップ

世界で一番かわいい鳥

ウールブランケット｜世界で一番かわいい鳥

アーティスト： タカノカツラ

soft dance

ウールブランケット｜soft dance

アーティスト：れのすか

さかなのゆめ

ウールブランケット｜さかなのゆめ

アーティスト：しまむらひかり

たたずむベンガル猫

ウールブランケット｜たたずむベンガル猫

アーティスト：高田昌耶

記号

ウールブランケット｜記号

アーティスト：中村ころもち

愛の循環

ウールブランケット｜愛の循環

アーティスト：宮嵜蘭

FAVORRIC ウールブランケット商品詳細

ウールブランケット

サイズ：（約）100×150cm

素材：ウール80% コットン20%

＊経糸：コットン100% 緯糸(肌に触れる部分)：ウール100%

重さ：（約）750g

原産国：日本

▶ウールブランケット商品一覧：https://bi.favorric.com/4t6fK5M(https://bi.favorric.com/4csmELR)

FAVORRICとは？

「アートと暮らす。」FAVORRIC（フェイバリック）

FAVORRIC ブランド紹介

「アートと暮らす。」をコンセプトに、気鋭のアーティストの作品を、上質な素材と日本の高い製品化の技術によってインテリア雑貨、テーブルウェア、ファッション雑貨などを展開するブランドです。

美しい生活の道具としてアートを気軽に生活に取り込むライフスタイルを提案しています。

FAVORRICが目指すもの

1.アーティストやクリエイターに新しい表現の可能性を。

アーティストやクリエイターが生み出すオリジナリティあふれる作品の数々。これらを優良な素材や高い生産技術と組みわせることによって、生活の道具や身にまとう“モノ”としてアート作品が生まれ変わる。アーティスト、クリエイターは表現の幅を広げ、私たちは“モノ”として生まれ変わったアート作品と暮らすことができる。FAVORRICは、そんなアートと暮らしの関係を目指しています。

2.上質な素材、高い生産技術に新しい価値を

FAVORRICは、作品の機微を再現するために選りすぐりの上質な素材や高い生産技術を活かしています。豊かな発色を活かす織の技術、写真の奥行きを感じさせる素材、精細で精巧な染めの技術。ただアート作品が再現された“モノ”ではなく、暮らしの道具としても美しい“モノ”であること。

日本中、世界中の良質な素材や高い生産技術からアーティスト、クリエイターとのコラボレーションで次々と新しい“モノ”を生み出してゆく。FAVORRICは、モノづくりの可能性も広げたいと考えています。

3.在庫廃棄ゼロを目指して。それは新しい生産システムへの挑戦です

大量生産消費モデルは、常に在庫と廃棄のリスクを抱えています。丹精こめてつくったモノが廃棄されては、生産者にとって悲しいだけでなく環境負荷も高まります。FAVORRICは、デジタルテクノロジーを活用し、オンデマンドで独自の生産の仕組みを構築していきます。廃棄を増やさず、欲しい人の分だけつくるエシカルなモノづくりへ。だからFAVORRICの商品は、すべてが希少品。FAVORRICは大量生産大量消費モデルからの脱却も目指しています。

FAVORRIC 公式サイト：https://favorric.com/(https://favorric.com/)

■参加アーティストは総勢80名！アイテム化対象のアート作品は337点、販売アイテム数は1,422点

＜公式SNS＞

Facebook ：https://www.facebook.com/favorric.official

Instagram：https://www.instagram.com/favorric_official/

LINE公式アカウント： https://lin.ee/MQRW6tK

株式会社オーセントについて

オーセントは、1人1人が輝ける未来づくりに貢献するために二つの事業を展開しています。

コンサルティング事業では、特に中堅・中小企業のお客様に対して、企業が継続して成長していくことを目的とした業務改革や組織改革、DX などの取組み実行支援を行っています。

プラットフォーム事業では、2021年7月より、「アートと暮らす。」をコンセプトに、気鋭のアーティストのアート作品を、上質な素材と日本の高い製品化の技術によってインテリア雑貨、テーブルウェア、ファッション雑貨としてラインナップする EC サイト『FAVORRIC』（フェイバリック）を展開。消費者の楽しい買い物体験の実現と共に、大量生産を前提としないものづくりの仕組み構築に挑戦しています。

株式会社オーセント

＜会社概要＞

名称 ：株式会社オーセント

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目７番４号 アカデミービル３階

代表取締役：福原 大佑 創業日 ：2017年1月

事業内容 ：コンサルティング事業、プラットフォーム事業

URL ： https://aucent-inc.com/

【本リリースに関するお問い合わせ】

https://aucent-inc.com/contact/