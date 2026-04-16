レントゲンフラワーのアートブランド「memorif.(メモリフ)」×「RESEXXY（リゼクシー）」 の第2弾コラボレーションアイテム発売決定！

株式会社ラッキーナンバースリー

株式会社ラッキーナンバースリー(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：寺門千尋、以下「LN3」)が展開するフラワーアートブランド「memorif.(メモリフ)」（以下「memorif.」）は、MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するファッションブランド「RESEXXY（リゼクシー）」（以下「RESEXXY」）と第二弾となるコラボレーションアイテムの販売を、2026年4月16日（木）よりスタートします。

memorif.×resexxy

【デザイン製作背景】

イエローホワイト

memorif.のHarugasumi ( 春霞) シリーズのパターンを採用いただき、本コレクションに合わせて調整を繰り返し、夏らしい爽やかなデザインに仕上げました。

memorif.×resexxyビジュアルイメージ

【アイテム概要】

【memorif.】フラワーアメスリラッフルチュニック

価格 ：12,100円(税込)

カラー：ホワイト、イエロー

サイズ：フリー

WEB URL：https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/1526304369

ラッフルを重ねたボリューム感のあるデザインブラウス。

ナチュラルなアメリカンスリーブにしたことで肩まわりに抜け感が出てすっきりした印象に。

長めのチュニック丈に設定しており、ボディラインをカバーできる万能アイテムです。

同色のショートパンツを合わせることで、ワンピース見えのセットアップスタイリングもお楽しみいただけます。

ホワイトイエロー

【memorif.】フラワーフリルショートパンツ

価格 ：9,900円(税込)

カラー：ホワイト、イエロー

サイズ：フリー

WEB URL：https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/1526307370

フリルデザインによるボリューム感がポイントのショートパンツ。

スカート風のデザインではありますが、ショートパンツ仕様のため短めの着丈でも安心して着用いただけます。



同色のチュニックを合わせることで、ワンピース見えのセットアップスタイリングもお楽しみいただけます。

ホワイトイエロー

【memorif.】フラワーIラインワンピース

価格 ：13,200円(税込)

カラー：ホワイト、イエロー

サイズ：フリー

WEB URL：https://runway-webstore.com/ap/item/i/m/1526303368

襟元のラッフルデザインが顔周りを華やかに見せ、女性らしい印象に。

アンダーバスト切り替えにしたことでウエストラインを強調し、スタイルアップを叶えます。

ホワイトイエロー

店舗発売日：2026年4月16日(木)

RUNWAY channel、ZOZOTOWNでは販売中です。

【RESEXXY について】

ブランドコンセプト：More fascinate.

もっと、魅力的に。 自分らしさを身にまとい、理想の自分になること。

美しさを磨き続ける強い女性を惹きつける魅力に変わる。

憧れを追い続け、人生をもっと楽しく。

▶︎ RESEXXYのブランド公式サイトはこちら：http://resexxy.com/

【RESEXXY シーズンコンセプト】

Euphoria

チャーミングな艶感と心の揺れを感じる。

優美でありながらもどこか遊び心があって気取らない。

鮮やかなカラーパレットで色づく、陽気でポジティブムード漂うワードローブ。

【フラワーアートブランド「memorif.」について】

memorif.キービジュアル

フラワーデザイナー寺門千尋の幼い頃の祖母との記憶と、美しい植物の姿をより多くの人々の記憶に残したいという思いから作られたフラワーアートブランドです。LN3のミッションの一つであるLife with flowerを具現化するため、より生活に取り入れやすい花（植物）を目指し、様々なプロダクトに活用いただけるフラワーパターンのデザイン開発を行っています。

▶︎memorif.のブランド公式サイトはこちら：https://lucky-no3.com/memorif-2

▶︎memorif.の紹介動画はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=xX7ZlJg_FlY

【公式SNS】

LUCKY no.3- Instagram：https://www.instagram.com/lucky_no.three/

memorif.- Instagram：https://www.instagram.com/memorif._by_luckyno3/

RESEXXY -Web Store：https://runway-webstore.com/resexxy/

RESEXXY - Instagram：https://www.instagram.com/resexxy_official/ （@resexxy_official）

RESEXXY - X（旧 Twitter）：https://x.com/RESEXXY

RESEXXY - TikTok：https://www.tiktok.com/@resexxy_official

【会社概要】

【会社名】株式会社ラッキーナンバースリー

【住所】東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2F

【事業内容】空間装飾、撮影装花、フラワーアートブランドmemorif.のデザインおよびライセンス事業

【問い合わせ先】

株式会社ラッキーナンバースリー

メールアドレス：info@lucky-no3.com