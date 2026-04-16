春の模様替えは、カーテンから。窓辺を彩るジャカード織りドレープカーテン新柄29シリーズ登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年4月中旬から一部ニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した、春の模様替えに向けてお部屋の印象を手軽に変えられる「ジャカード織りドレープカーテン」の新柄29シリーズをご紹介いたします。 【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2114100497306/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2114100497306/)

春の訪れとともに、気温や日差しが変わるこの季節。カーテンの掛け替えは、手軽にお部屋の雰囲気を変えられる模様替え方法としておすすめです。

ニトリのジャカード織りドレープカーテンは、ナチュラルからモダンまで幅広いインテリアに合わせやすく、空間全体を上質な印象に整えます。

複雑なデザインを生地に直接織り込むジャカード織りは、光の当たり方によって表情が変わる、立体感と高級感のある仕上がりが特長です。手間と時間をかけて作られるため、一般的には高価になりがちですが、ニトリでは自社グループで製造し既製サイズでご提供することで、品質とお求めやすい価格を両立。税込み7,490円（幅100cm×丈110cm×2枚入り）からお選びいただけます。

今春の新柄29シリーズには、春の模様替えはもちろん、様々なテイストのお部屋に取り入れやすいデザインを取り揃えました。

すべて遮光・遮熱機能付きで、日差しの気になるこれからの季節にもぴったり。既製サイズは一般的な窓に合わせやすく、購入後すぐに使用できる点もうれしいポイントです。

ぜひこの機会に、春の模様替えに最適なジャカード織りドレープカーテンで、お部屋の新しい表情をお楽しみください。

ニトリはこれからも、お客様の暮らしを楽しく、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

※店頭に在庫がないお取り寄せ対象商品は、送料無料で最短3日でお届けします。(沖縄本島以外の離島、ニトリネットでのご注文を除く)

※1cm単位で幅と丈をご指定できるイージーオーダーカーテンのお取り扱いもございます。

■新作のジャカード織りカーテンの一部をご紹介 ※価格は全て税込み表記

・PK321シリーズ

春の訪れを感じさせるチューリップモチーフ。窓辺を明るく彩り、気持ちまで華やかに。

【商品名】裏地付き遮光2級・遮熱カーテン (PK321)

【サイズ（約）・価格】9,490円～

※幅100cm×丈110cm×2枚入りの場合

【商品ページ】

レッド：https://www.nitori-net.jp/ec/product/2114100497306/

イエロー：https://www.nitori-net.jp/ec/product/2114100497443/

※こちらのシリーズの店舗販売は、5月上旬より開始します。

・PK280シリーズ

シンプルながら、ジャカード織り特有の陰影と光沢で上品な窓辺に。

【商品名】裏地付き遮光2級・遮熱カーテン (PK280)

【サイズ（約）・価格】7,490円～

※幅100cm×丈110cm×2枚入りの場合

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2114100465534/

・PK285シリーズ

モダンな幾何柄と落ち着いたトーンで、ホテルライクな空間を演出。

【商品名】裏地付き遮光1級・遮熱カーテン (PK285)

【サイズ（約）・価格】7,490円～

※幅100cm×丈110cm×2枚入りの場合

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2114100466234/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。