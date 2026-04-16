アクセリア、Cloudflareを基盤としたマネージドセキュリティサービス「Solution GateCore」を提供開始

アクセリア株式会社

コンテンツ配信およびセキュリティソリューションを提供するアクセリア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牧野 顕道、以下「アクセリア」）は、Cloudflareのマネージドセキュリティサービスプロバイダー（MSSP）パートナーとして、Web基盤の運用実務を専門チームが代行するマネージドサービス「Solution GateCore（ソリューション ゲートコア）(https://lp.accelia.net/cdn/solution-gatecore/)」の提供を2026年4月16日より開始します。

本サービスは、Cloudflareの機能を活用し、導入設定から日々の運用、障害対応、テクニカルサポートまでを一体化したマネージドサービスです。これにより、企業は自社で専門人材を抱えることなく、実務レベルでの高度なセキュリティ運用と安定したWeb配信基盤を構築することが可能になります。

初期費用および月額費用198,000円（税抜）というシンプルな料金体系と、月次更新（契約条件に基づく）により、これまで導入ハードルの高かった高度なセキュリティ運用を、現実的なコストで導入可能としました。

※本サービスはCloudflare社のサービスを基盤として提供されるものであり、利用者がCloudflare社と直接契約を締結するものではありません。

【サービス提供の背景】

Web基盤の運用は「導入できても回らない」時代へ

サイバー攻撃の高度化とWebサービスの重要性の高まりにより、企業には高度なセキュリティ対策と安定した配信基盤が求められています。

一方で現場では、

- 専門人材の不足- 運用の属人化- 分散した契約・管理による非効率- インフラ拡張の限界

といった課題により、「導入したが運用できない」という状況が顕在化しています。

アクセリアはこの課題に対し、「製品を提供する」のではなく、「運用そのものを提供する」というアプローチでSolution GateCore(https://lp.accelia.net/cdn/solution-gatecore/)を開発しました。

【サービス概要】

サービスサイトはこちら▶［Solution GateCore(https://lp.accelia.net/cdn/solution-gatecore/)］

Cloudflareの機能を活用した、統合型マネージドセキュリティサービス- 提供機能：CDN、WAF、DDoS攻撃対策等- 初期費用：198,000円（税抜）/ Zone- 月額費用：198,000円（税抜）/ Zone- 月間転送量：転送量5TB込み（ピーク課金なし・攻撃トラフィック非課金）／超過は従量課金- サポート：設定代行、監視、ログ管理、技術サポート（契約条件に基づく）- オプション：SOC、ログダウンロード、SSL自動更新、個別コンサルティング

※料金は外部サービスの価格変更等により変更される場合があります。

※オプションサービスは別途契約条件が適用されます。

【プランの特長】

1.「運用ごと任せる」新しいセキュリティ導入モデル

専門チームが、初期設定から日々の運用、障害対応まで一貫して対応。

自社で専門人材を確保することなく、実務レベルでのセキュリティ運用を実現します。

2. 属人化を排除する運用基盤

すべての対応履歴をチケットベースで一元管理。

担当者に依存しない、継続性の高い運用体制を構築します。

3. 導入しやすく、続けやすい料金モデル

構築・運用・転送量を含めたシンプルなパッケージ料金。

月次更新により、プロジェクト単位での柔軟な導入・運用が可能です。

4. 拡張性と防御力を両立

アクセス急増や高度な要件にも柔軟に対応可能。アクセス集中時の負荷制御（Waiting Room等）にも対応し、大規模イベントやキャンペーン時でも安定したサービス提供が可能。さらに 必要に応じてSOC等のオプションを追加し、より強固なセキュリティ体制を構築できます。

【今後の展望】

アクセリアは、26年にわたり培ってきたCDN運用の知見とCloudflareの技術を融合し、企業のWebパフォーマンスとセキュリティを支えるサービスを提供してきました。

今後も、セキュリティと運用を一体化したサービスを通じて、企業のサイバーレジリエンス向上に貢献してまいります。

【各社コメント】

◆アクセリア株式会社 代表取締役社長 牧野 顕道

今回の［Solution GateCore(https://lp.accelia.net/cdn/solution-gatecore/)］サービス提供は、日本の企業がこれまで以上に強固で柔軟なセキュリティ環境を手にするための、大きな転換点になると確信しています。アクセリアは、26年にわたり磨き続けてきたCDN運用力とCloudflareの圧倒的なプラットフォームを融合し、“誰もが使える高度な機能を活用したセキュリティ”を実現します。

当社は2025年、Cloudflareより“Japan Growth Partner of the Year”を受賞しました。この評価を糧に、私たちはさらなる挑戦を続けます。アクセリアはサイバーレジリエンス インテグレーターとして、お客様の未来を共に切り拓いてまいります。

◆Tom Evans, Chief Partner Officer, Cloudflare, Inc.

アクセリア様がMSSPパートナーとして、Solution GateCoreサービスの提供を開始されたことを心より歓迎いたします。

両社の協業は日本企業のサイバーセキュリティ強化と日本におけるプレゼンス向上のための大きな一歩を進めるとともに、MSSPを通じてより多くのお客様の事業に貢献できると確信しています。

【アクセリアについて】

社名：アクセリア株式会社

所在地：東京都千代田区麹町３丁目３－４KDX 麹町ビル３階

代表者：代表取締役社長 牧野 顕道

企業 URL：https://www.accelia.net/

事業概要：

25年以上にわたる実績と知見をもとに、お客様のサイバーレジリエンスとDXを支援する

最適なサービスをご提供いたします。

●CDNサービスおよび関連サービスの提供

CDNサービス、セキュリティ対策、マーケティング支援等web配信に必要となる

サービスを提供しております。

●DXソリューション事業

データセンターのハウジングサービスから、システムニーズにあわせたマルチクラウド

環境の構築、ビジネスを革新するための先端技術を活用したシステム開発まで、

お客様のビジネスを力強く支援するための幅広いシステム基盤を構築します。

●産業サイバーセキュリティ事業

模擬プラントを用いたテスト検証、攻撃防御のデモ、最新のサイバー攻撃情報の調査・

分析等を通じ、社会インフラ・産業基盤へのサイバーセキュリティ対策をセキュリティ

スペシャリストが支援します。

実績：-テレビ東京様、毎日放送様、各公式サイトの負荷分散配信

-日本道路交通情報センター様の「道路交通情報 Now!!」の負荷分散配信

-マウスコンピュータ（MCJ 社）様のオンライン販売サイトの負荷分散配信

-車情報メガサイト『Goo-net』の負荷分散配信

-JAL カード様の会員向けサイトの負荷分散配信 他

本お知らせに関するお問合せ先：

アクセリア株式会社

ソリューション本部 マーケティング・インサイドセールス

メールアドレス：gatecore_contact@accelia.net

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