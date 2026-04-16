【無料ウェビナー】特許調査の「基本」を体系的に学ぶ～検索漏れ・ノイズを防ぐ具体的な検索手法～

パナソニック デジタル株式会社特許調査の基本的な考え方から具体的な検索手法までを解説するWebセミナー、2026年6月11日（木）、6月17日（水）に開催）

パナソニック デジタル株式会社（本社：大阪府、代表取締役 社長執行役員：阿部 裕）はこの度、Webセミナー「現場で役立つ！特許調査の基本を解説、効率よく特許検索を行うコツと実践方法」を開催します。研究・開発や知的財産業務において欠かせない「特許調査」。一方で、「検索漏れがないか不安」「ヒット件数が多すぎて査読が追いつかない」といった課題を抱える担当者も少なくありません。こうした課題を背景に、特許調査の基本的な考え方から具体的な検索手法までを解説する無料Webセミナーを2026年6月11日（木）、6月17日（水）に開催します。

▼Webセミナーの詳細はこちら(https://it-sol.jpn.panasonic.com/public/seminar/view/18940)

https://it-sol.jpn.panasonic.com/public/seminar/view/18940

【開催の背景】

特許調査において、結果を大きく左右するのは「技術内容をどのように整理し検索条件に落とし込むか」「キーワード検索と特許分類（IPC／FI）をどのように使い分けるか」といった「調査設計」です。

しかしながら、研究・開発部門の現場では

- 自己流のキーワード検索に頼っている- 特許分類の活用方法が分からない- 調査ノウハウが属人化している

このような理由から、調査効率や網羅性に課題を感じているケースも多く見られます。そこで、本Webセミナーでは、こうしたお悩みに対し、検索漏れ・ノイズを抑えるための実践的な手法を整理して解説します。

【セミナー概要】

Webセミナー「現場で役立つ！特許調査の基本を解説、効率よく特許検索を行うコツと実践方法」の概要）

本Webセミナーでは、以下のポイントを中心として、調査に失敗しないための考え方や手順などを解説します。

◆Point1. 調査対象をどう分解・言語化するか

◆Point2. キーワード検索で漏れとノイズを減らすコツ

◆Point3. 特許分類（IPC／FI）を使った網羅的検索

≪このような方におすすめです≫

●研究・開発部門で特許調査を任された方

●自己流で検索していて「自分のやり方で合っているか不安」な方

●特許分類の活用に苦手意識がある方

PatentSQUAREを用いた具体的な特許検索の方法として、キーワード検索×特許分類を使いこなす実践ノウハウをご紹介します。特許調査力を向上したい方や、日々の調査業務の効率化を図りたい方はぜひお気軽にご参加ください。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177871/table/8_1_45d5c7c08cd9a3f2d19e824e251adfa1.jpg?v=202604161251 ]

▼ お申し込みはこちら(https://it-sol.jpn.panasonic.com/public/seminar/view/18940)

https://it-sol.jpn.panasonic.com/public/seminar/view/18940

【今後の展望】

パナソニック デジタルの「PatentSQUARE」は、特許調査から分析までワンストップで行えるサービスとして、これまでお客様の特許情報の活用促進を目指し、本製品の開発、改良に取り組んでまいりました。今後も、PatentSQUAREで培った実務知見とAIをはじめとした最先端の技術の融合で、お客様のイノベーションと知財DXの実現を支援してまいります。

■特許調査支援サービス「PatentSQUARE」とは

さまざまな技術・開発現場で活用されているパナソニックの調査ノウハウをシステム化した特許調査支援サービスです。知財担当者だけでなく、調査ノウハウを持たない現場の技術者・開発者の方にも使いやすいことをコンセプトに開発されました。1992年に誕生して以来、30年以上にわたり、多くの知財専門家や研究開発者などの利用者からいただく意見を基に、サービス・機能拡充を続けています。機械や精密機器・化学をはじめ、医薬品・情報通信など、幅広い業界でご利用いただいており、特許登録件数上位100社の企業における高いシェアを誇るサービスに成長しています。

特許調査から分析までワンストップで行える、パナソニックのノウハウをシステム化した特許調査支援サービス「PatentSQUARE（パテントスクエア）」

▼特許調査支援サービス「PatentSQUARE」製品サイト(https://www.panasonic.com/jp/business/its/patentsquare.html)

https://www.panasonic.com/jp/business/its/patentsquare.html

▼ Webセミナー詳細・お問い合わせ先(https://it-sol.jpn.panasonic.com/public/seminar/view/18940)

https://it-sol.jpn.panasonic.com/public/seminar/view/18940

▼製品に関するお問い合わせ(https://it-sol.jpn.panasonic.com/public/application/add/15551)

https://it-sol.jpn.panasonic.com/public/application/add/15551

【パナソニック デジタル株式会社について】

パナソニック デジタルは“デジタルで「くらし」と「しごと」を幸せにする”をモットーとし、

パナソニックグループの先進技術と豊富なノウハウの融合によりデジタルによる価値を創出します。

BtoB事業（くらし・しごと）の貢献拡大を図り、パナソニックグループ内で培った

製造DX、グローバルERP、ICT基盤構築・運用サービスなどの経験を活用し、

お客様の「くらし」や「しごと」に寄り添ったITソリューションを提供していきます。

大阪本社：〒530-0053 大阪府大阪市北区末広町2番40号 Panasonic XC OSAKA

東京本社：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号 住友不動産汐留浜離宮ビル23階

▶製品・サービスサイト：https://service.digital.panasonic.co.jp

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