【ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜】初夏から盛夏へ、涼を映す昼の会席「旬華～納涼～」を期間限定でご提供

リゾートトラスト株式会社

Timeless Luxury -時を忘れ、時を超え、時を刻む― をブランドコンセプトにする、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜（所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-3 / 総支配人：阿部 泰年）では、日本料理 華暦のランチメニューの内容を一新し、初夏から盛夏へと移ろう季節を映した「旬華～納涼～」を、2026年5月29日（金）よりご提供いたします。

みずみずしい緑が深まり、やがて陽射しに夏の気配が宿る頃。本メニューでは、鱧や玉蜀黍（とうもろこし）、じゅん菜など、この時季ならではの食材を取り入れ、涼やかな余韻を感じる構成に仕立てました。透明感のある器に涼を宿す前菜、繊細なだしのうま味を湛えた椀物、旬の鮮魚や黒毛和牛へと続く流れ。軽やかさと奥行きをあわせ持つ一皿一皿が、昼のひとときを静かに満たしていきます。

「旬華」は、日本料理 華暦の夜の会席コースから選りすぐった料理をもとに、昼の時間帯にふさわしい構成へと再編したメニューです。旬の食材を生かすことはもちろん、神奈川・三浦半島や相模湾をはじめとする地場の恵みを積極的に取り入れ、この土地ならではの季節の表情を映し出しています。また、料理の締めくくりには、甘味ワゴンをご用意。お好みの一品を選ぶ楽しみが、食後の時間に彩を添えます。“旬”の味わいと、“華”やぎのある余韻。その名に込めた2つの要素を、初夏から盛夏にへと移ろう季節の中で、涼やかにご体験いただけます。

■「旬華～納涼～」概要 ※数量限定、完全予約制

【場所】日本料理 華暦（ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜 3階）

【提供開始】2026年5月29日（金）～8月30日（日） ※金・土・日曜日・祝日 限定

【時間】 12:00 / 13:00 ※各回2時間制

【料金】1名様 13,915円（税サ込）

【メニュー】

前菜：恵壽卵ムース 生雲丹 / 栄螺やかた焼き / 松阪牛コンビーフの揚げパン / 佐島蛸柔ら煮 南瓜 おくら / じゅん菜 とまと酢漬け / 季節小鉢いろいろ

椀：淡路鱧 潮仕立て 新玉葱 輪すだち

鮨向：三崎まぐろ と 旬の魚握り / 季節の変わり向付

強肴：黒毛和牛柔ら煮 季節の野菜 和風香味だれ

食事：玉蜀黍ごはん / 小皿 香の物 / 留椀 味噌汁

甘味：甘味ワゴンの中から

【URL】https://thekahala.jp/yokohama/event/6129/(https://thekahala.jp/yokohama/event/6129/)

【Web予約】https://www.tablecheck.com/shops/thekahala-yokohama-japaneserestaurant/reserve(https://www.tablecheck.com/shops/thekahala-yokohama-japaneserestaurant/reserve)

【ご予約・お問い合わせ】045-522-0077（レストラン予約10:00~17:00）

■ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜について

ハワイ・ホノルルで60年以上にわたり世界各国の要人に愛され続けている「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート」のグローバル展開 第1弾として2020年9月に横浜・みなとみらいで開業。「Timeless Luxury -時を忘れ、時を超え、時を刻む―」をブランドコンセプトに、豊かさの本質とは何かを余すことなく追求し、皆様を“OHANA（私達の大切な仲間）”としてお迎えいたします。

光と影をモダンに表現した「クリスタルモダン」をデザインコンセプトに、横浜・みなとみらい地区では最大級の47平方メートル 以上を誇る広々としたスタンダードルームを含む全146室の客室、活気あふれる3つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える宴会施設、極上の空間で心身をリフレッシュさせるSPAなど、充実した施設を備えています。

URL：https://thekahala.jp/yokohama/

Instagram：https://www.instagram.com/kahalaresort_yokohama/

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※写真はイメージです。

※前菜は2名様分の盛り付け例です。

※仕入れ状況等により、内容・提供期間が変更となる場合がございます。