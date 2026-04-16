【男性限定】「骨格診断×11万着のワードローブ」で“理論的に垢抜ける” 30代～50代男性向け、30分完結のプロフィール撮影イベント開催

株式会社ファイブミーターズ

株式会社ファイブミーターズ（本社：福岡県福岡市、代表取締役：稲田美紀）が運営する、大人メンズの身だしなみ力向上を支援するコミュニティ「calm basic club（カルム ベーシック クラブ）」は、株式会社大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービス「AnotherADdress（アナザーアドレス）」と共同で、男性向けの骨格診断＆プロフィール写真撮影イベントを2026年5月20日（水）に開催いたします。

■開催の背景 ～大人メンズの「かっこいい」を追求、理想を形に～

本イベントを主催する「calm basic club」は、Instagramを中心に活動する大人メンズのための身だしなみ・魅力向上コミュニティです。「大人メンズがかっこよくあるための部活動」をコンセプトに、身だしなみをアップデートするための多岐にわたるイベントを開催してきました。

昨年10月に開催した「calm basic FES」でのイベント運営や、眉毛のお手入れ体験会、骨格診断・パーソナルカラー診断に基づいたスタイリング体験会を定期開催するなど、一貫して男性向けのロジカルな自分磨きを提唱しています。これまでの活動で高い評価をいただく一方で、診断結果に基づいたスタイリング提案において、ご用意できる洋服のバリエーションには物理的な限界がありました。

10月に開催のcalm basic clubの様子定期開催の骨格＆カラー診断＋スタイリング体験会の様子

今回、国内外の洗練されたブランドを豊富に保有する「AnotherADdress」とタッグを組むことで、その限界を突破。「診断という理論」を「圧倒的なラインナップでの実践」へと昇華させる、男性限定・共同イベントが実現しました。コレド日本橋のポップアップ店舗を舞台に、診断で自分を知り、装いを楽しみ、最高の姿を記録に残す「特別な体験」を提供します。

■本イベントの3つの特徴

■選べる2つのプラン（本イベント限定の特別価格）

- ロジカルな「似合う」の可視化プロの診断士が骨格理論に基づき分析。感覚ではなく論理的に「似合う理由」を解説し、自己理解を深めます。- 圧倒的なワードローブからのスタイリングAnotherADdressの膨大なラインナップを活用。自分では選ばなかった「最高に似合う」服との出会いをプロデュースします。- 「最高の自分」を記録するプロカメラマン撮影診断とスタイリングで磨き上げられた姿を、プロカメラマンが撮影。SNSやビジネスで即戦力となるプロフィール写真をその場で提供します。

【A】おまかせプロデュースプラン：19,800円（税込）

～手ぶらで来場、最高の自分へ。着用した服はそのままお持ち帰りいただけます～

プロの診断に基づき、AnotherADdressの洋服から「あなたを最も輝かせるコーディネート一式」をセレクト・着用して撮影。さらに、着用した洋服はそのまま当日お持ち帰り（レンタル）も可能です。AnotherADdressの洋服3着がレンタルできるチケット等を含んだ、総額26,230円相当の「外見を根底から変える」完結型プランです。

【B】まずはお試しプラン：12,500円（税込）

～プロのスタイリングで、最高の1枚を。撮影に特化した体験プラン～

骨格診断で「似合う理論」を学び、AnotherADdressの洋服を着用してプロカメラマンが撮影します。総額13,800円相当。「まずはプロの服を着て最高の写真を撮ってみたい」という方向けの、撮影体験に特化したライトなプランです。（※洋服のお持ち帰り・継続レンタル特典は含まれません）

■当日の体験フロー（約30分）

■イベント概要

- 【受付・before撮影】まずはご自身の姿で簡単なBefore写真を撮影します。- 【骨格診断】プロの診断士が、あなたの骨格を診断します。- 【セレクト＆スタイリング】診断結果に基づき、11万着のアイテムから最適な洋服をセレクト。プロの視点でスタイリングさせていただきます。- 【フォトセッション】完成した姿で、プロカメラマンによるAfter撮影。最高の一枚を切り取ります。- 【サービス案内・お持ち帰り】Aプランの方は洋服のお持ち帰り手続きを行います。また、全プラン共通で、継続的な身だしなみ力アップを支援する「calm basic club」や、日常の着こなしを豊かにする「AnotherADdress」の活用方法について簡単にご案内いたします。

日時： 2026年5月20日（水）15:00～20:00

所要時間： お1人様 約30分

※完全予約制のため、お仕事の休憩時間や移動の合間にもスムーズにご体験いただけます

会場： AnotherADdress TOKYO（コレド日本橋 3階）

対象：30代～50代男性

詳細・お申し込み：https://cbcevent.peatix.com/(https://cbcevent.peatix.com/)

※先着22名限定。枠が埋まり次第受付終了となります。

■主催者・サービス概要

【calm basic club】

株式会社ファイブミーターズが運営する「大人メンズの部活動」をコンセプトに、ファッションや美容を通じて男性の自信を底上げするコミュニティ。コミュニティ運営のほか、リアルイベントの開催、眉毛サロン、診断＋スタイリング体験会を定期的に開催中。

インスタグラム：https://www.instagram.com/calm.basic.club/

眉毛サロン「EYEBROW STUDIO by calm basic club」：https://lepgmqrh.gensparkspace.com/

診断＋スタイリング体験会：https://5meters.jp/lp02

【AnotherADdress】

株式会社大丸松坂屋百貨店が運営。国内外の多種多様なブランドから自由にレンタルできる、百貨店初のファッションサブスクリプションサービス。

AnotherADdress公式サイト：https://www.anotheraddress.jp/

AnotherADdress TOKYO公式サイト： https://www.anotheraddress.jp/store_tokyo

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファイブミーターズ 広報担当 info@5meters.jp