2025年5～7月のお問い合わせデータから見る、春夏に選ばれるノベルティとは？人気ランキングTOP10を発表

株式会社コーエイトレード

ノベルティ・販促品を取り扱う「販促品流通センター(https://www.hansokuhin.com/)」では、2025年5月～7月のお問い合わせ実績をもとに、「春夏シーズンに選ばれるノベルティ人気ランキングTOP10」を集計しました。展示会やイベントが活発化し、気温の上昇とともに需要が変化するこの時期に、企業担当者が選んだアイテムの傾向を分析。これからのノベルティ選定に役立つポイントとしてご紹介します。

■春夏シーズンに選ばれたノベルティランキングTOP10

実用性の高い日用品が上位を占める結果に

1位：小ロット！除菌ウェットハンディ(https://www.hansokuhin.com/item/V010558.html)（V010558）

コンパクトで携帯しやすく、外出先でもすぐに使える利便性が支持され1位にランクイン。100個からオリジナルシールによる名入れができる点も支持されているようです。衛生意識の定着により、季節を問わずニーズの高いアイテムです。

2位：レザー調フセンブック(https://www.hansokuhin.com/item/V010118.html)（V010118）

高級感のあるレザー調の表紙が特長の付箋セット。実用性に加えて見た目の印象も良く、ビジネスシーンで使いやすい点が評価されています。名入れとの相性も良く、企業イメージ向上にもつながるノベルティです。

3位：タッチペン付ビジネスペン(https://www.hansokuhin.com/item/V010193.html)（V010193）

ペンとタッチペンの機能を兼ね備えた実用性の高いアイテム。スマートフォンやタブレットの操作にも対応できるため、デジタルツールの使用が増える中で需要が高まっています。幅広い層に配布しやすい点も魅力です。

4位：カバー付フセンメモ(https://www.hansokuhin.com/item/V010121.html)（V010121）

持ち運びに便利なカバー付きの付箋メモ。コンパクトながら複数サイズの付箋を備え、日常業務での使い勝手の良さが支持されています。配布後すぐに使われやすく、企業との接触機会を生みやすいアイテムです。

5位：アルコールハンディウェット10枚(https://www.hansokuhin.com/item/V010530.html)（V010530）

手軽に配布できるサイズと価格帯が魅力の衛生アイテム。来場者への配慮を示すノベルティとして採用されるケースが多く、イベントやキャンペーンでの大量配布にも適しています。

6位：充電式ハンディファン(https://www.hansokuhin.com/item/V010626.html)（V010626）

春から夏にかけて需要が高まる季節性アイテム。屋外イベントや展示会での暑さ対策として実用性が高く、来場者満足度の向上にもつながります。同仕様の商品の中でも価格のインパクトがあり、幅広い提案が可能です。

7位：アルミスポーツボトル500ml（カラビナ付）(https://www.hansokuhin.com/item/V010338.html)（V010338）

持ち運びに便利なカラビナ付きボトル。アウトドアや日常使いなど幅広いシーンで活用できる汎用性の高さが支持されています。繰り返し使ってもらうことで、企業ロゴの接触機会を増やせる点も魅力です。

8位：センターオリジナル名入タオル(https://www.hansokuhin.com/item/K110001.html)（K110001）

定番アイテムとして安定した人気を誇る名入れタオル。実用性が高く、幅広い年齢層に受け入れられるため、イベントやキャンペーンの配布物、ご挨拶品として継続的に選ばれています。

9位：エコカバー付フセンメモ(https://www.hansokuhin.com/item/V010549.html)（V010549）

環境配慮の要素を取り入れた付箋メモ。実用性に加え、エコ意識の高まりに対応したアイテムとして注目されています。企業の姿勢を伝えるノベルティとしても活用されています。

10位：今治製プリント用タオルハンカチ(https://www.hansokuhin.com/item/V010415.html)（V010415）

高品質な今治製タオルを使用したハンカチ。実用性に加え、上質な印象を与えるノベルティとして記念品や特典用途での採用が増加しています。ブランド価値を高めたいシーンに適したアイテムです。

■昨年データから見る「春夏ノベルティ」の全体傾向

実用性・コストパフォーマンス・季節性が選定のカギ

・実用性の高いアイテムが上位を占有

2025年5月～7月のデータを分析すると、日常生活の中で繰り返し使用できる実用性の高いアイテムが上位を占める傾向が見られました。配布後の使用頻度が高く、企業との接点を継続的に生み出す点が評価されていると考えられます。

・コストパフォーマンス重視の選定が顕著に

限られた予算の中で効果を最大化するため、コストパフォーマンスを重視した選定も顕著に見られます。低単価でありながらSDGｓでの訴求もできるなど、付加価値のある商品へのニーズが高まっています。

・春夏特有の「その場で役立つ機能」が重要に

展示会やイベントが増加する時期であることに加え、気温の上昇に伴い、携帯性やその場で役立つ機能性（暑さ対策・衛生対策など）も重要な選定基準となっています。コンパクトで持ち帰りやすく、すぐに使えるアイテムは来場者の満足度向上にもつながります。

■春夏シーズンにおけるノベルティ活用のポイント

配布シーンに応じた最適化が成果を左右

・配布数増加に対応したコスト設計

春から夏にかけては、展示会や屋外イベント、販促キャンペーンなど、ノベルティの活用機会が増加します。配布数が多くなる傾向にあるため、コストと実用性のバランスを意識したアイテム選定が重要。期間限定のプライスダウンや印刷代のサービスなどの活用も見逃せません。

・その場で役立つアイテムが満足度を左右

受け取ったその場で役立つアイテムは来場者の満足度向上にもつながります。気温上昇をふまえた暑さ対策や、大人数が集まる会場の衛生対策といった即時性のある機能が評価される傾向にあります。

・継続接触を生む“日常使い”の重要性

日常的に使用されるノベルティを選ぶことで、企業との継続的な接点を生むことができます。社名やブランド名の認知度アップにも効果的。用途やターゲットに応じて、配布しやすさ・携帯性・実用性を兼ね備えたアイテム選定が重要です。

■まとめ

春夏ノベルティは“使われるかどうか”が選定基準に

春夏のノベルティ選定においては、実用性・コストパフォーマンス・季節性といった要素が重視されていることが明らかになりました。これらの傾向は、今季も引き続き有効だと考えられます。

ノベルティを通じたビジネス機会の創出や顧客との関係構築に、本ランキングをぜひご活用ください。

■ 調査概要

・集計期間：2025年5月～2025年7月

・集計対象：販促品流通センターにおける問い合わせ実績データ

・集計方法：対象期間内の問い合わせ件数をもとに独自集計

■お問い合わせ先

【株式会社コーエイトレード】

担当：商品課 倉光

電話：06-6910-5500

メール：info@hansokuhin.com

URL：https://www.koeitrade.co.jp/

【販促品流通センター】

URL：https://www.hansokuhin.com

ノベルティ・販促グッズ・記念品の直販サイト

名入れ印刷・お見積り・納期確認など、お気軽にお問い合わせください。

TEL：0120-691-550

Mail：info@hansokuhin.com

受付時間：平日9:00～18:00

無料見積り・サンプル等ご相談ください。

■会社概要

会社名：株式会社コーエイトレード

事業内容：企業向けノベルティ・販促品の企画、製作、販売

運営サイト：販促品流通センター、Selections、プリントタオル直販センター等

設立：平成14年5月