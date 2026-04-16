【今回が最終】2026年の保育業界「時流予測と経営方針」ウェビナー、4月22日(水)開催決定。
株式会社カタグルマ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長／CEO：大嶽 広展）は、2026年4月22日（水）、経営層・園長を対象とした特別ウェビナー「2026年の保育業界 時流予測と経営方針」を開催いたします。
本セミナーは、2026年1月より配信し、多くの反響をいただいてきたシリーズの「最終回」となります。本年中の追加配信予定はなく、令和8年度に向けた経営計画の指針を得られる最後の機会となります。
◆背景：市場縮小・供給過多の「激変期」に、経営者はどう舵を切るべきか
保育業界は今、少子化の加速による市場縮小と、地域的な供給過多という未曾有の「激変期」にあります。従来の延長線上の運営では立ち行かなくなる中、令和8年度に向けた確かな「経営方針」と「具体的実践」が求められています。
本ウェビナーでは、弊社CEO大嶽広展が自ら登壇。膨大なデータと現場支援の実績に基づき、今、経営者が直視すべきトレンドと、打つべき具体策を提言します。
◆本セミナーの主な内容
・市場縮小・供給過多時代の３つの経営トレンド
・３つの“不足”状態による経営課題の違いと対策
・令和8年度の経営方針とその具体的実践方法
◆このような経営層・園長先生におすすめ
・令和8年度の時流と経営方針を知っておきたい経営者・園長先生
・来年度に向けた法人の経営計画作成を控えている経営者・園長先生
・最新情報をいち早く収集して経営に取り組みたい経営者・園長先生
◆過去の参加者の声（一部抜粋）
・「毎回、新しい発見があります」
常に保育業界の動向を追っていますが、こちらのセミナーではいつも新しい情報や考え方に出会えます。今回も大変参考になり、資料を活用させていただきます。
・「経営計画の方向性を確認できました」
次年度の経営計画書を作成する中で、非常に参考になりました。
現状の深刻さと同時に、今の方向性が間違っていないことを確認でき、答え合わせをしながら学ぶことができました。
・「危機感はあるが、何をすべきかが整理できた」
話を伺い、危機感を感じつつも何から取り組むべきか悩んでいたため、道筋が整理されました。とても分かりやすく、今後の方針づくりに活かしたいと思います。
・「時流予測と経営判断がよく理解できた」
時流予測や経営転換のタイミングについて、非常に分かりやすく教えていただきました。
自法人の中長期計画を考えるうえで、大変重要な指針となりました。
◆登壇者プロフィール
株式会社カタグルマ 代表取締役社長／CEO 大嶽 広展
保育・教育・療育施設向け人財育成管理クラウド「KatagrMa」を展開。現在、全国約2万人を超える保育従事者の支援を行う。
著書に『働き続けたい保育園づくり』『保育サービス業界の動向とカラクリがよーく分かる本』などがあり、累計発行部数は4万部を突破。社会福祉法人理事や自治体のマネジメント講師も務め、理論と実践の両面から業界の革新を推進している。
【開催概要】
セミナー名： 経営者・幹部・園長限定！2026年の保育業界 時流予測と経営方針
日時： 2026年4月22日（水）13:00～14:00
※本テーマでの配信は、今回が最終となります。
参加費： 無料
ツール：オンラインセミナー
講師：株式会社カタグルマ 代表取締役社長／CEO 大嶽 広展
詳細・お申し込み： https://attendee.bizibl.tv/sessions/seW6BUfvtlqW
◆ 会社概要
会社名：株式会社カタグルマ
事業内容：保育・教育関連業界のSaas企画・開発・販売
所在地：東京都千代田区神田岩本町4番地9 トゥルム神田4階
※2025年1月より移転
代表者名：大嶽広展
従業員数：29名（業務委託・アルバイト含む）
資本金：3,500万円（資本準備金含む）
URL： https://katagrma.jp/