“本物の音楽体験”を届けるヤマハの音楽プログラム「おと♪はぐ」 全国の幼稚園・保育園で導入が加速

一般財団法人ヤマハ音楽振興会

ヤマハ音楽振興会（本部：東京都目黒区、理事長：中田 卓也）が独自に開発し、2019年にサービスを開始した幼稚園・保育園向け正課音楽プログラム「おと♪はぐ」は、2026年4月現在、全国で82園に導入されています。

【おと♪はぐ 公式サイト】 https://www.yamaha-mf.or.jp/oto-hug/

また、東京都の幼保共通施策である「とうきょう すくわくプログラム」(※)を活用して導入する園も増加しており、今後もさらなる拡大が見込まれます。

※プログラムの詳細：

https://www.kodomoseisaku.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/suisin-team/nyuyojikinokosodachi/sukuwaku-program

「おと♪はぐ」について

ヤマハ音楽振興会が70年以上にわたり培ってきた幼児への指導ノウハウを基に独自に開発し、2019年にサービスを開始した幼稚園・保育園向け正課音楽プログラム。オリジナルカリキュラムのもと、季節の歌やドレミの歌、英語の歌をはじめ、音楽に合わせた物語の鑑賞、打楽器や身体を使ったリズム表現など、年齢に応じて多彩な音楽体験を提供します。また、ピアノ演奏に触れる機会や、音や音楽への興味・関心を引き出す探究的な活動も取り入れ、“本物の音楽体験”を重視した内容となっています。

指導は、YAMAHA MUSIC SCHOOL(https://school.jp.yamaha.com/music/education/) の講師が担当し、ヤマハならではの音楽教育ノウハウと経験豊かな指導力により、子どもたちの想像力・表現力・社会性を育みます。音楽を通して非認知能力の向上を目指す点も本プログラムの大きな特徴です。

■ 目的

・「きくこと・うたうこと・リズム」の体験を通じて、幼児の「想像力」「表現力」「社会性」を育みます。

・音楽を通じて非認知能力を育みます。

■プログラム内容

年齢に応じたオリジナルカリキュラムで構成され、次のような幅広い音楽体験を提供しています。

・歌唱： 季節の歌、ドレミの歌、英語の歌

・鑑賞： クオリティの高い音楽に合わせた情緒豊かな物語を鑑賞

・リズム： 打楽器や全身を使ったリズム表現

・講師演奏： 講師によるピアノ演奏などに触れる機会

・探究プログラム： 音・音楽への興味や関心を引き出す活動

■サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168062/table/9_1_0ab5fd434b1ccad7c9fc298461d25259.jpg?v=202604161251 ]

※上記の他、園のご事情やご予算に応じてプランをご提案させていただいております。

■オフィシャルサイト

https://www.yamaha-mf.or.jp/oto-hug/

■おと♪はぐに関するお問合せ先

ヤマハ音楽振興会 教室推進本部 直営事業グループ

お問合せフォーム＞＞ https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=530&lcl=ja_JP(https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=530&lcl=ja_JP)

観音寺聖母幼稚園 尾崎美香園長 コメント

幼児期にこそ、本物の音楽に触れてほしいと思って導入しました。体験会での内容の充実ぶりと、子どもたちが本当に楽しそうにしている姿が決め手でした。ヤマハの講師による生演奏や継続的な関わりは、子どもたちの感性や共感力を育んでくれていますし、職員にとっても良い刺激になっています。外部の力を取り入れることで、園全体の教育の質も高まっていると感じています。

中谷美穂講師 コメント

子どもたちの情緒を育むうえで、音楽は欠かせないものだと日々実感しています。「おと♪はぐ」では、歌や楽器、鑑賞を通して、聴く力や感じる心、想像力、表現力、協調性といった非認知能力が自然に育まれていきます。初めての音楽に目を輝かせる姿や、感じたことを言葉にしようとする姿、友だちと音を重ねて喜び合う姿に触れるたび、心の成長が見えてきます。そんなかけがえのない大切な瞬間を保育士の先生と分かち合える「おと♪はぐ」は、園児さんとわくわく探究しながら音楽を純粋に楽しむことができる素敵な時間です。

＜一般財団法人ヤマハ音楽振興会について＞

ヤマハ音楽振興会は、音楽文化の普及と発展に寄与することを目的に、YAMAHA MUSIC SCHOOL(https://school.jp.yamaha.com/music/)の運営、グレード制度、ヤマハ音楽支援制度、音楽教育・文化に関する研究を通じて、豊かな音楽文化の創造と普及に取り組んでいます。

・所在地： 本部 〒153-8666 東京都目黒区下目黒3-24-22

・設立： 1966年（昭和41年）8月29日

・代表者名：中田 卓也

・公式サイトURL： https://www.yamaha-mf.or.jp/