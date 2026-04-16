“休めない現代人”に新提案。日中の緊張状態に着目した無添加※GABAサプリ”3eeepy” -4月２3日（木）より発売開始

株式会社ワールドフィット

株式会社ワールドフィット（代表取締役 高城 大樹、本社：東京都渋谷区、以下「ワールドフィット」）が運営する運営する無添加※サプリメントブランド「BeEARTH」は、「3eeepy（スリーピー）」を、2026年4月23日（木）より発売いたします。

※保存料、甘味料、着色料、酸化防止剤などの添加物を一切使用しておりません。

■開発背景

近年、働き方やライフスタイルの変化により、私たちは「休むこと」すら、うまくできなくなっています。

仕事、育児、SNS……常に「考えること」に追われる脳内は、知らず知らずのうちに過度な交感神経の緊張状態に。この緊張が夜まで解けないことで、多くの人が「寝つきが悪い」「眠りが浅い」「寝起きがだるい」という、解消されない疲労のループに陥っています。

BeEARTHは、そんな方のお悩みに着目しました。



■商品特長

1. 大分県産GABAを120mg配合

大分県の本格麦焼酎メーカーが酵母の力でつくっています。

2. 植物由来成分を中心とした処方設計

GABAに加え、昔から愛される、植物由来成分を配合。

クワンソウ（100mg）ラフマ（60mg）

3. 継続性を重視した品質設計

・グルテンフリー／GMOフリー／アニマルフリー

・保存料・人工甘味料・着色料・酸化防止剤 不使用

・国内工場にて製造

日常的に摂取することを前提に、安心して継続できる品質基準を採用しています。

4. 利用シーンの拡張性

個包装タイプで持ち運びが可能なため、

帰宅後の休息時間はもちろん、

・日中の休憩時間

・緊張するプレゼン前

・運動前

・入浴前

など、生活導線に組み込みやすい設計としています。

5. お湯に溶かして、紅茶のように楽しめる設計

本商品は、粉末をお湯に溶かして飲むことで、

まるで紅茶のようにゆったりとした時間を楽しめる設計です。

ルイボスティーフレーバーで、リラックス時間そのものを心地よい体験へと変えます。

従来のサプリメントのように“摂取する”だけでなく、

飲む時間そのものがリラックスにつながる設計が特長です。

ジンジャールイボスティー味商品名：3eeepy（スリーピー）

発売日

Online:2026年4月23日（木）19:00

Store: 2026年5月1日（金）以降順次発売

内容量

2.6g/本（個包装）×14本入り

■オンラインサイト：https://beearth.jp/

自然の力で、美しく、軽やかに。多忙な日々を過ごす現代人も、心身のリズムを整え、軽やかに生きられる未来をサポートしたいと考えています。

3eeepyは、そんなBeEARTHの想いを込めた、新しいリラックス習慣です。

■BeEARTHとは

Official HP：https://beearth.jp/

Official Instagram : https://www.instagram.com/beearth_jp/

「地球と自身を、健康にする。」をコンセプトに、完全植物由来・無添加にこだわった製品を展開するヘルスケアブランドです。サプリメント、ミネラルウォーター、雑貨などを提供し、おいしさと健康を追求しつつ、自然とつながり直せるようなプロダクトや体験を提供しています。

■株式会社ワールドフィットについて

ワールドフィットは、心と身体が健やかで精神的にも満ち足りたWell-beingな社会実現のために、 さまざまなサービスを展開しています。

事業内容：パーソナルジム【BEYOND】、ピラティススタジオ【Pilates KASANE】、暗闇ボクシング【b-monster】、アスレジャーアパレルブランド【CRONOS】など複数ブランドを展開

URL：https://world-fit.co.jp/