Thinkings、採用担当者・経営者/CHRO向け大型カンファレンス 「採用ウルトラキャンプ 2026」京都開催にスポンサーとして参画決定

Thinkings株式会社

「sonar ATS by HRMOS(https://hr.sonar-ats.jp/0416_ultracamp)（以下、sonar ATS）」を提供するThinkings株式会社（シンキングス、本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀧澤 暁）は、株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之）が主催する、採用担当者・経営者/CHRO向け大型カンファレンス「採用ウルトラキャンプ 2026」京都開催にスポンサーとして参画することをお知らせいたします。

「採用ウルトラキャンプ 2026」特設サイト： https://service.onecareer.jp/saiyo-ultra-camp-2026(https://service.onecareer.jp/saiyo-ultra-camp-2026)

スポンサー就任の背景

当社の「sonar ATS by HRMOS」は、ワンキャリアが提供する就活サイト「ONE CAREER」とAPI連携をしています。Thinkingsとワンキャリアはこれまで、連携パートナー企業としてイベントやセミナーを共催し、情報発信にも取り組むなど、ともに採用担当の皆さまの支援に努めてきました。

昨年初開催となった本イベントに参加した際には、来場者の皆さまとの活発な意見交換や、採用に関する最新動向の共有を通じて、当社としても大きな手応えを感じることができました。そこで、昨年以上に価値のある情報や学びをお届けするべく、本年も引き続き参加させていただく運びとなりました。

「採用ウルトラキャンプ」について

ワンキャリアが主催する本イベントは、“「採用」をひらこう、そして超えよう。” をコンセプトに、他領域・他企業の知見を織り交ぜて採用を深化させ、採用の新たな気づきを見つけるためのイベントです。2025年に行われた第1回では、約1,300名の採用担当者・経営者/CHROが集結し、参加者満足度は95.5%を記録。「採用」をアップデートする場として高い評価を得ました。

第2回となる本年度は会場数・コンテンツ数ともに大幅な拡充を予定しており、両会場合わせて最大2,000名の来場を見込んでいます。

【京都開催】

・開催日時：2026年10月14日（水） 10時～20時（予定）

・会場：京都市勧業館 みやこめっせ（京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1）

・来場見込み：1,500名（想定）

【福岡開催】

・開催日時：2026年12月9日（水） 10時～20時（予定）

・会場：福岡大名カンファレンス（福岡県福岡市中央区大名2-6-50 福岡大名ガーデンシティ・タワー）

・来場見込み：300～500名（想定）

参加エントリーはこちら：https://service.onecareer.jp/saiyo-ultra-camp-2026

「採用ウルトラキャンプ」に期待すること

人事や経営に携わる皆さまにとって、本イベントが新たな出会いと学びの場となることを心より願っております。

売り手市場の継続に加え、生成AIをはじめとするテクノロジーの急速な進化により、多くの企業が採用プロセスの進化を迫られていると感じています。今回のイベントを通じて、参加者の皆さまが自社の採用活動をどのように進化させ、時代の変化に適応していくべきかを改めて考えるきっかけとなれば幸いです。そのために当社はスポンサー企業として、セッションでの講演やブースでの情報提供を通じ、皆さまの取り組みをご支援いたします。

株式会社ワンキャリアについて

ワンキャリアは「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして3つのサービスを展開しています。これらのサービスを通じて、すべての個人のキャリアに向き合い、キャリアデータを結集し、多様化する世の中において採用マーケットのアップデートを目指します。

「sonar ATS by HRMOS(https://hr.sonar-ats.jp/0416_ultracamp)」について

「sonar ATS by HRMOS」は、採用業務のデジタル化を通じて、各種オペレーションの自動化やリアルタイムなデータ分析による効率的な選考を実現。採用担当者の業務負荷を大幅に削減します。社内のポジションと人材要件の管理機能（sonar Connecter）を備え、求人媒体や適性検査など50以上のHRサービスと連携可能な採用管理システムとして採用担当者を支援しています。2012年よりサービス提供を開始し、株式会社NTTデータグループ、全日本空輸株式会社、ダイキン工業株式会社、トヨタ自動車株式会社、法務省、文部科学省、LINEヤフー株式会社など、累計2,400を超える企業や官公庁に利用されています。

・sonar ATSについて https://hr.sonar-ats.jp/0416_ultracamp

・sonar ATSご紹介1分動画 https://www.youtube.com/watch?v=XZuuV7_B_fM

Thinkings株式会社について

組織づくりの方法を変え、より創造的に働ける社会をつくる



グローバル化やデジタル化をはじめとする事業環境の変化に伴い、企業の人材採用とそれを含む組織のあり方が変わり続けています。働き手としても、少子高齢化や価値観・ライフスタイルの多様化が進む中で、働き方に対する意識の変革が加速しています。人と組織が最適にマッチングされることで、より創造的に、より生産的に働くことができる社会を実現すること。Thinkingsは、テクノロジーとデザインの力で、これからの組織づくりの方法を提案します。

会社名 ： Thinkings株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 瀧澤 暁

設立 ： 2020年1月

所在地 ： 東京都中央区日本橋本町4-8-16 KDX新日本橋駅前ビル5階

URL ： https://www.thinkings.co.jp

事業内容： HR Tech事業（「sonar ATS by HRMOS」の企画・開発・運営・販売など）